Назад в окопы. Почему и как ЕС готовит депортацию украинских беженцев

Назад в окопы. Почему и как ЕС готовит депортацию украинских беженцев - 18.04.2026 Украина.ру

Назад в окопы. Почему и как ЕС готовит депортацию украинских беженцев

На Украине наблюдается эффект закрывающегося коридора: буквально на этой неделе одесский пограничник, пытаясь покинуть "страну мечты" попросил политического убежища в румынском туалете.

2026-04-18T09:20

2026-04-18T09:20

2026-04-18T09:20

Офицер прибыл на румынский пограничный пост для проведения совместного расследования с иностранными коллегами. Во время совещания украинец попросил разрешения выйти в туалет, а потом прямо в сортире попросил румынских товарищей предоставить ему статус беженца. Однако, фокус не прошел: получить спасение за границей изобретательному одесситу не удалось - его вернули на родину. Отчаянный поступок легко понять, ведь коллеги майора из Измаила сотнями гибнут на фронте. Почему мы так подробно разбираем этот случай, которому на Украине изо всех сил стараются придать оттенок фарса? А потому, что речь идет не об обычном уклонисте, а о представителе силового аппарата, то есть той категории, которая по логике должна быть максимально лояльной и встроенной в вертикаль. Так что "убежище в сортире" это не стихийное бегство через границу, а попытка "легализованного выхода" из системы.Вот и спрашивается, как же на Украину будут загонять миллионы мужчин-беженцев, чтобы отправить их на фронт? Ведь именно об этом договаривались недавно на встрече в Берлине канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Глава немецкого правительства пообещал, что Германия будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста на Украину. Правда в выражениях Мерца это изгнание в окопы звучит почти поэтично - украинцам, которые нашли убежище в Германии, "облегчат возвращение домой". Правда, при этом никто из сбежавших от войны военнообязанных украинских мужиков не жаловался на трудности возвращения на родину. Да и в двери посольства не ломился, умоляя вернуть их "до дому, до хаты". А согласно последним заявлениям главы ОП Кирилла Буданова*, возвращаться на Украину даже после окончания войны хотят всего 10-15% граждан. Так кого ж собирается Мерц отправлять в ВСУ?"Мы будем работать с Украиной над тем, чтобы ограничить число украинских мужчин, ищущих здесь убежище, поскольку важно, чтобы эти мужчины были там и помогали своей стране", - наконец-то додумались европейские политики. Причем додумались после того, как в той же Германии прошли массовые студенческие и школьные митинги против обязательного призыва в армию. Cтало ясно, что немцев на войну не загнать, а ведь в ближайшие годы Бундесверу дополнительно потребуется от 60 до 80 тысяч военнослужащих.Вот тут и вспомнили об украинцах, уже четыре года околачивающих груши тем органом, которым Зеленский играет на рояле и решили пустить их в расход. Как в 1941-м, так и в 2026-м немцам "хохлов" не жалко.Надо сказать, что подобные меры поддерживает и главный "адвокат Украины" - Польша. Бывший глава польского правительства Лешек Миллер недавно заявил, что Польша готова усилить ВСУ. По его словам, страна может депортировать на Украину сотни тысяч мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации. В эфире польского телевидения Миллер отметил, что такой шаг возможен в ближайшее время. На фоне усталости польского общества от присутствия более миллиона украинских граждан в стране вероятность депортации возрастает. Впрочем, отношение к засидевшимся украинским гостям меняется и в других странах Евросоюза. После нескольких лет поддержки и крупных расходов, европейские налогоплательщики требуют сократить пособия и уделить больше внимания собственным гражданам. Опросы в той же Германии показывают, что 66 % граждан выступают против выплат пособий украинским беженцам, а 62 % хотят возвращения на Украину мужчин призывного возраста. В Польше более половины жителей считают так же.Сам же Зеленский, регулярно продлевающий и ужесточающий мобилизацию на Украине, с радостью поддержал европейские инициативы. Ну, а как? Украина-цэ Европа. Именно ж так кричали майданные скакуны 12 лет назад, не догадываясь, что "вешать их будут потом".Эти слова тоже заслуживают отдельного внимания. Хотя бы потому, что подтверждают - несмотря на все попытки Киева впаривать монархиям Персидского залива или европейским представителям ВПК "уникальные" украинские дроны или мифические ракеты "Фламинго", из настоящего военного товара у "купца" Зеленского имеется только живое пушечное мясо. Но и оно заканчивается, поэтому и приходится требовать от европейских союзников "выметать все по сусекам" и гнать обратно потенциальных штурмовиков. Выходит, что Европа была для спасавшихся от войны украинцев-мужчин не доброй защитницей, а просто накопителем ресурса для продолжения войны, стойлом, где "бычков" откармливали и готовили на заклание.И в настоящее время Евросоюз готовит новые правила для украинских беженцев, делая ставку на трудоустройство, а не на социальную поддержку. Ожидается, что после 4 марта 2027 года автоматическое продление коллективной временной защиты для украинцев в ЕС прекратится. Кроме того, в феврале Европейский парламент ужесточил условия рассмотрения заявлений о предоставлении убежища для граждан Украины, Молдавии и других стран. Жители этих государств будут обязаны доказать, что данное положение не может применяться к их случаям из-за опасений преследования или риска причинения серьезного вреда в случае возвращения на родину. Для Украины это означает, что жители Галичины больше не смогут есть бесплатный немецкий или голландский хлеб, получать социальную помощь и переводить еврики родственникам во Львов, прикрываясь "страшными российскими бомбардировками".Это пока единственное, что могут сделать европейские чиновники, дабы сдержать навалу украинских патриотов в ЕС. Вот с организацией принудительного возврата на Украину сбежавших из нее солдат, будет посложнее. Выдворить всех не получится, но правовую основу уже подкинул европейцам заместитель главы комитета Верховной Рады по внешней политике Арсений Пушкаренко. По его мнению, европейцы должны тщательно проверить, насколько законными были основания для пересечения границы украинскими гражданами. "Возможно, это будет способствовать возвращению на Украину какой-то части мужчин мобилизационного возраста", - подсказал депутат.Можно не сомневаться, что таких "нарушителей границы" найдут - в 2022-2023-м годах многие украинцы изыскивали способы просочиться в Европу через взятки пограничникам, через систему "Шлях" или с помощью поддельных волонтерских документов. Кто-то переплыл Тису, кто-то перешел границу в горах Румынии или Венгрии. Вот на таких людей и предлагает объявить охоту официальный Киев, где признаются, что вообще не знают сколько украинских мужчин находится за границей - ведь сбежавшие из концлагеря узники не спешат становиться на консульский учет. Но разыскивать их с собаками теперь задача Европы - ведь именно ЕС заявляет о желании через пару лет начать большую войну и Россией, и именно европейские мужчины не желают становиться под ружье. Получится ли у Евросоюза выполнять функции полицаев для затаившихся украинских беженцев?"Все-таки, европейское законодательство практически исключает возможность привлекать к ответственности за незаконное пересечение границы лиц, получивших т.н. временную защиту на территории Евросоюза. Да и вообще в подавляющем большинстве стран ЕС нарушения, связанные с незаконным пересечением границы - это административка, а не уголовка, в особенности при отсутствии отягчающих обстоятельств (не использовались поддельные документы и т.п.). Кроме того, многие украинцы переходят границу не со странами ЕС, а с Молдовой, решают проблемы с законом там (обычно посредством уплаты штрафа) и в Европу въезжают уже на законных основаниях, так что у стран ЕС к ним вопросов быть не может", - поясняет адвокат Татьяна Монтян*. Но если государства типа Германии или Польши согласятся с доводами украинской стороны по поводу правовых оснований въезда мужчин призывного возраста в ЕС, тогда, возможно, появятся какие-то конкретные решения. Тем более, что как раз в Германии, Польше и Венгрии (которая после выборов ушла под контроль либералов и "ястребов") за незаконное пересечение границы уголовное наказание теоретически предусмотрено. К искателям убежища и беженцам эта норма обычно не применяется, но, в принципе, может начать применяться, если на то будет политическая воля. А она, судя по всему, есть.Поэтому заявления лидеров Германии, Польши и ряда стран Европы о "возвращении на фронт украинских мигрантов" следует рассматривать в широком контексте: коллективный Запад продолжает делать ставку на военный сценарий в конфликте вокруг Украины. При этом западные государства поставляют вооружение, а реальную человеческую цену войны платит сама Украина, которая уже потеряла целое поколение молодых и здоровых мужчин. Cама же Европа, как было сказано выше, убивать своих граждан об Россию не собирается. Вот отсюда и озабоченность канцлера Германии: технику и снаряды Киеву можно поставлять, деньги и арсеналы найдутся, а вот людские ресурсы Украины стремительно истощаются. Отсюда и посланный европейским коллегам сигнал Мерца о поисках способов высылки на Украину мигрантов, которые должны стать живым щитом ЕС.О том, как на Украине восприняли инициативу германского канцлера - в статье Как принуждать нерабов к войне с РФ. Что говорят на Украине о желании Германии послать украинцев на войну

украина

германия

польша

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, вооруженные силы украины, ес, владимир зеленский, украина, германия, фридрих мерц, польша, сиенна миллер, впк