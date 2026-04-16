https://ukraina.ru/20260416/kak-prinuzhdat-nerabov-k-voyne-s-rossiey-chto-govoryat-o-zhelanii-germanii-poslat-ukraintsev-v-ruki-1077960749.html

Как принуждать нерабов к войне с РФ. Что говорят на Украине о желании Германии послать украинцев на войну

Как принуждать нерабов к войне с РФ. Что говорят на Украине о желании Германии послать украинцев на войну - 16.04.2026 Украина.ру

Как принуждать нерабов к войне с РФ. Что говорят на Украине о желании Германии послать украинцев на войну

Канцлер Германии Фридрих Мерц на этой неделе заявил Зеленскому, что Германия будет способствовать возвращению мужчин призывного возраста для службы в ВСУ. Его заявление вызвало резонанс, как на Украине, так и среди украинских беженцев в странах Европы.

2026-04-16T14:11

2026-04-16T14:11

2026-04-16T14:13

эксклюзив

германия

фридрих мерц

украина

россия

владимир зеленский

владимир горбенко

ес

вооруженные силы украины

"рубикон"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076350052_19:0:782:429_1920x0_80_0_0_f95aafe63df5c02c2bea50ec4310be06.jpg

"Мы должны помочь украинским гражданам, получившим у нас убежище, облегчить дорогу на родину", - лицемерно заявил Мерц, словно те при желании не в состоянии это сделать без его помощи.Многие украинские мужчины, рискуя жизнью, бежали из концлагеря Зеленского по заснеженным Карпатам или потратили огромные деньги на оформление липовых справок. Теперь же, получается, что немецкие полицаи их могут отлавливать в Мюнхене, чтобы затем передать в руки "людоловов" Зеленского.Еврокомиссия сейчас тоже обсуждает будущий статус украинцев в 2027 году. Предлагается в частности ввести ограничения для военнообязанных украинцев 18–60 лет (отменить защиту).На Украине разделились мнения относительно вероятности депортации украинских мужчин. Некоторые считают, что это невозможно, поскольку нарушает заявленные "демократические" принципы. Украинское издание "Страна" пишет, что нет никаких правовых оснований для того, что депортировать украинских мужчин, которые легально проживают в Германии, так как страна-член ЕС обязан соблюдать общеевропейские нормы. В том числе это касается и статуса временной защиты для украинцев, по которому не делаются различия ни по полу, ни по возрасту.Однако в том-то и дело, что многие украинские мужчины бежали из страны нелегально.Замглавы комитета Рады по внешней политике Арсений Пушкаренко рассказывает, что Украина даже не знает, сколько мужчин находится за границей, потому что большинство из них не встают на консульский учет. Он также не знает, сколько вообще мужчин призывного возраста покинули страну, потому что многие сделали это незаконно.По его словам, единственная возможность вернуть украинских мужчин – устанавливать законность их выезда, что должны проводить власти Германии и прочих европейских стран.В соцсетях украинские беженцы в Германии уже пишут, что собирают чемоданы и раздумывают над сменой страны пребывания, пока для них не закрыли границы.В связи с этим "слуга народа" Руслан Горбенко говорит, что для "эффективного" возвращения украинских мужчин страны Евросоюза должны действовать сообща. Иначе "мобилизационный ресурс" успеет перебежать из Германии в Австрию. Горбенко предлагает также партнерам ввести юридические постановления, которые будут ограничивать пребывание украинских мужчин более 90 суток.Зеленский с явным одобрением встретил инициативу Мерца по возвращению украинских мужчин, назвав это вопросом "справедливости". Как ни странно это возмутило его бывшего пресс-секретаря Юлию Мендель, которая выехала из страны. Мендель напоминает, что Зеленский сам четыре раза уклонялся от мобилизации в Донбасс и насмехался над теми, кто служил. "Теперь он поучает всех о "справедливости", отказываясь заканчивать войну, потому что лично от этого выигрывает", - пишет бывшая секретарь Зеленского.Нардеп Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене, отмечает, что заявление Мерца о том, что Германия поддерживает ограничения на выезд из Украины мужчин призывного возраста - первое открытое заявление на уровне лидеров Евросоюза о том, что Украина может нарушать Европейскую конвенцию по защите прав человека и Декларацию ООН о гражданских и политических свободах."В самой Германии по Конституции служба в армии - добровольная. Поэтому принуждать к войне с Россией удобнее нерабов", - пишет Дубинский.Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" пишет, что сам Мерц за последние месяцы сильно милитаризировался, а Германия под его руководством сегодня стала главным спонсором украинской войны. Авторы паблика считают, что тут имеются и наследственные черты."Каких-то мирных компромиссов персонаж искать не намерен, он вошел в раж разрушения, и вот в его случае как раз уже можно говорить о наследственности. Родной дедуля по мамке все-таки с 1933 года состоял в НСДАП, и о таком нельзя уже сказать, что заставили", - пишет "Рубикон".Украинские оппозиционные Telegram-каналы также отмечают, что инициативы Мерца по выдворению украинских мужчин косвенно свидетельствуют о кризисе ВСУ и истощении мобилизационного ресурса, несмотря на ежедневные облавы ТЦК. Фридрих Мерц, как и руководство Евросоюза, слишком много ставок сделали на поддержку Киева.Поражение ВСУ или мир на российских условиях для них чреват концом политической карьеры, а также вопросами относительно расходования бюджетных средств. В такой ситуации европейцы действительно могут забыть о демократических нормах у себя, как они закрывают глаза на "бусификацию" на Украине. И чем дальше на запад будет двигаться линия фронта на Украине, тем больше вероятности, что "бусификация" распространится и на Европу.Подробнее о том, как к мобилизации относятся в самой Украине - в статье Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана

германия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, германия, фридрих мерц, украина, россия, владимир зеленский, владимир горбенко, ес, вооруженные силы украины, "рубикон"