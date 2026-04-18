Мадьяр не будет "сильно дружить" с Зеленским: эксперт рассказал о задачах Запада в Венгрии
Позиция выигравшего парламентские выборы Петера Мадьяра по Украине не имеет для Запада никакого значения. Брюсселю нужны только антироссийские санкции, участие в сдерживании России и снятие вето с кредита для Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Мадьяр не будет "сильно дружить" с Зеленским: эксперт рассказал о задачах Запада в Венгрии

© AP / Denes ErdosПетер Мадьяр во время митинга в Будапеште, Венгрия
Позиция выигравшего парламентские выборы Петера Мадьяра по Украине не имеет для Запада никакого значения. Брюсселю нужны только антироссийские санкции, участие в сдерживании России и снятие вето с кредита для Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Отвечая на вопрос журналиста о том, какими будут отношения Мадьяра с Киевом Брутер ответил, что на Западе это никого не волнует.
"Запад не предполагает, что Мадьяр может дружить или не дружить с Украиной. Его не интересуют разборки Мадьяра с остатками партии "Фидес" или защита прав венгров в Закарпатье", — сказал эксперт.
По словам Брутера, Запад ждёт от лидера "Тисы" конкретных шагов. "Присоединение к антироссийским санкциям, участие в сдерживании России, отказ от блокировки кредита. А отношения Мадьяра и Зеленского Европу не интересуют. Как и его дружба с [премьер-министром Словакии Робертом] Фицо — это неважная проблема для Брюсселя", — пояснил он.
По мнению эксперта, Брюсселю даже выгодно, чтобы отношения с Киевом у Мадьяра были прохладными. Новый премьер-министр Венгрии не будет "сильно дружить с Зеленским", но это никому и не нужно, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье" на сайте Украина.ру.
Также на тему выборов в Венгрии — в материале "Почему Виктор Орбан проиграл выборы и чего ожидать Украине от "новой Венгрии" на сайте Украина.ру.
