https://ukraina.ru/20260418/logistika-v-pridnestrove-nevozmozhna-bez-kontrolya-nad-odessoy-bruter-o-problemakh-snabzheniya-1078035370.html
Логистика в Приднестровье невозможна без контроля над Одессой: Брутер о проблемах снабжения
Приднестровье имеет для России очень сложную логистику — чтобы организовать снабжение, нужно контролировать Одессу. Без этого туда невозможно доставлять оружие, технику и личный состав. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
05:15 18.04.2026
 
Приднестровье имеет для России очень сложную логистику — чтобы организовать снабжение, нужно контролировать Одессу. Без этого туда невозможно доставлять оружие, технику и личный состав. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
16 апреля председатель молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье объявлено персонами нон грата. До этого украинские военные заминировали границу с непризнанной республикой и установили там систему технического наблюдения.
"Чтобы организовать снабжение Приднестровья, нужно контролировать Одессу. Без этого туда невозможно доставлять оружие, технику и личный состав", — ответил эксперт.
По словам Брутера, после 2014 года вся логистика шла через кишинёвский аэропорт. "[Бизнесмен и бывший Депутат парламента Молдавии Владимир] Плахотнюк тогда организовывал всякие провокации, чтобы показать, что Россия не сможет проводить необходимую ротацию", — добавил он.
"Если же Россия начнет наносить удары по Украине после заключения перемирия, то это усложнит ситуацию, ведь она не хочет эскалации", — подчеркнул Владимир Брутер.
Полный текст интервью "Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.
