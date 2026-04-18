Гугл-карты вместо GPS и силиконовые лопасти: Кнутов рассказал о новом дроне ВСУ "Марсианин"

Гугл-карты вместо GPS и силиконовые лопасти: Кнутов рассказал о новом дроне ВСУ "Марсианин" - 18.04.2026 Украина.ру

Гугл-карты вместо GPS и силиконовые лопасти: Кнутов рассказал о новом дроне ВСУ "Марсианин"

Украинский дрон "Марсианин" оснащен машинным зрением и ориентируется по картам Google. Заглушить его почти невозможно, а шум лопастей слышен с 5-10 метров вместо прежних 20-30. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-04-18T04:15

2026-04-18T04:15

2026-04-18T04:15

Отвечая на вопрос о техническом оснащении нового украинского дрона "Марсианин", Кнутов подробно описал его характеристики. "Он обладает функцией машинного зрения и сопровождения цели. Вся информация обрабатывается внутри беспилотника, никакие сигналы не излучаются, за исключением камер, которые имеют оптический диапазон", — заявил эксперт.По словам историка войск ПВО, дрон ориентируется не по GPS. "Беспилотник в полете ориентируется не по GPS, а по живому изображению, которое сравнивается с загруженной в него ранее цифровой картой Google. В результате происходит корректировка маршрута", — пояснил Кнутов.Эксперт отметил, что система практически неуязвима для РЭБ. "Заглушить с помощью РЭБ такую систему почти невозможно, за исключением короткого промежутка времени, когда включается высотомер. Эта система применялась еще на первых ракетах "Томагавк", — добавил он.Кнутов также обратил внимание, что на дрон ставятся лопасти из силикона или из специальной резины. "Раньше шум двигателя электрического дрона можно было услышать метров за 20-30. Теперь же из-за нового материала шум лопастей слышен на расстоянии 5-10 метров. В результате человек уже не успевает среагировать", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, юрий кнутов, дроны, бпла, беспилотники, главные новости, главное, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация