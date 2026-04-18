Гугл-карты вместо GPS и силиконовые лопасти: Кнутов рассказал о новом дроне ВСУ "Марсианин"
Украинский дрон "Марсианин" оснащен машинным зрением и ориентируется по картам Google. Заглушить его почти невозможно, а шум лопастей слышен с 5-10 метров вместо прежних 20-30. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Гугл-карты вместо GPS и силиконовые лопасти: Кнутов рассказал о новом дроне ВСУ "Марсианин"

Украинский дрон "Марсианин" оснащен машинным зрением и ориентируется по картам Google. Заглушить его почти невозможно, а шум лопастей слышен с 5-10 метров вместо прежних 20-30. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о техническом оснащении нового украинского дрона "Марсианин", Кнутов подробно описал его характеристики.
"Он обладает функцией машинного зрения и сопровождения цели. Вся информация обрабатывается внутри беспилотника, никакие сигналы не излучаются, за исключением камер, которые имеют оптический диапазон", — заявил эксперт.
По словам историка войск ПВО, дрон ориентируется не по GPS. "Беспилотник в полете ориентируется не по GPS, а по живому изображению, которое сравнивается с загруженной в него ранее цифровой картой Google. В результате происходит корректировка маршрута", — пояснил Кнутов.
Эксперт отметил, что система практически неуязвима для РЭБ. "Заглушить с помощью РЭБ такую систему почти невозможно, за исключением короткого промежутка времени, когда включается высотомер. Эта система применялась еще на первых ракетах "Томагавк", — добавил он.
Кнутов также обратил внимание, что на дрон ставятся лопасти из силикона или из специальной резины.
"Раньше шум двигателя электрического дрона можно было услышать метров за 20-30. Теперь же из-за нового материала шум лопастей слышен на расстоянии 5-10 метров. В результате человек уже не успевает среагировать", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.
