Стрельба в Киеве, борьба за Ормузский пролив. Итоги 18 апреля

В Киеве бывший военнослужащий взял в заложники покупателей магазина, убил 6 человек и был ликвидирован полицией. Иран заявил, что добьётся полного контроля над Ормузским проливом, США намерены этому помешать

2026-04-18T18:55

2026-04-18T19:16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Днём 18 апреля стало известно о стрельбе в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в результате стрельбы в магазине погибли два человека, ещё пятеро ранены. Пятеро пострадавших госпитализированы, среди них есть ребенок."Также ранен охранник супермаркета, куда ворвался стрелок и где он сейчас находится. Операция по его задержанию продолжается", — сообщил Кличко.Позднее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил подробности о стрельбе. По его словам, в результате действий стрелка на улице погибли 4 человека, ещё один человек погиб в магазине.Кравченко сообщил, что стрелку 58 лет и он родился в Москве, но имеет гражданство Украины. Во время столкновения со спецотрядом полиции он был ликвидирован.Позднее СМИ назвали имя стрелка. Им оказался Дмитрий Васильченков, который ранее привлекался к уголовной ответственности по статье о легких телесных повреждениях. Речь идет о конфликте в 2023 году, когда он избил человека.В 2024 году дело было закрыто — стороны достигли договоренности, и потерпевший отказался от претензий.Также известно, что он судился с Пенсионным фондом и добился доплаты около 2 тысяч гривен (около 5 тыс. руб. - Ред.). Судя по фабуле дела, он был бывшим военным и получал военную пенсию.Васильченков родился в Москве, но является гражданином Украины. Ранее он проживал в Артёмовске (укр. Бахмуте - Ред.), затем переехал в Голосеевский район.Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что Васильченков имел зарегистрированное оружие и в декабре прошлого года продлил разрешение, предоставив медсправку.По его словам, нападавший передвигался по улице Демеевской и по пути застрелил четырёх человек. Пятого погибшего он убил уже в магазине.В больнице остаются десять раненых, среди них ребенок. Связь между стрелком и горящей квартирой в районе МВД не подтвердило - ранее ряд украинских СМИ поспешил сообщить, что Васильченков якобы подорвал бомбу в квартире.Позднее Кличко сообщил о том, что количество погибших достигло 6 человек. Что толкнуло Васильченкова на стрельбу неизвестно.Ситуация в Ормузском проливеВице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф заявил, что Иран добьётся права полного управления Ормузским проливом либо за столом переговоров, либо на поле боя."Иран будет добиваться права контроля Ормузского пролива либо за столом переговоров, либо на поле боя", – заявил Ареф.Высший совет национальной безопасности Ирана опубликовал заявление, что Исламская Республика будет рассматривать морскую блокаду Ормузского пролива со стороны США как нарушение режима прекращения огня. В этом случае ИРИ будет препятствовать ограниченному открытию пролива."Пока США намерены препятствовать проходу судов, используя такие методы, как морская блокада, Иран будет рассматривать это как нарушение режима прекращения огня, а также будет препятствовать ограниченному открытию Ормузского пролива", – говорилось в заявлении ВСНБ, которое приводит иранское агентство Tasnim.Там же указывалось, что Иран намерен следить за судоходным трафиком в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира."Иран настроен следить за ситуацией и контролировать трафик через пролив до окончательного завершения войны и установления устойчивого мира", – отмечалось в заявлении.Кроме того, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что республика изучает новые предложения от США, которые передал командующий армией Пакистана."В течение нескольких последних дней во время пребывания командующего пакистанской армией в Тегеране в качестве посредника были представлены новые предложения США, которые Иран изучает", — гласило заявление.Также в ВСНБ указали, что не настроены на компромисс."Ни малейшего компромисса, отступления или снисходительности не будет", – заявили в совете.При этом президент США Дональд Трамп пообещал, что к концу субботы 18 апреля будет информация о ходе переговоров его страны и Ирана."У нас будет некоторая информация к концу дня (о переговорах США и Ирана - Ред.)", – сказал американский лидер в Белом доме.Он также рассказал о позиции США."Мы занимаем жёсткую позицию", – отметил Трамп.Ранее, 17 апреля портал Axios написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье, 19 апреля. В тот же день Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с представителями Ирана может пройти на выходных.Тем временем эксперты обратили внимание на то, как американские элиты зарабатывают на нестабильности вокруг Ормузского пролива."За 20 минут до заявления главы МИД Ирана о том, что Ормузский пролив открыт, неизвестные инвесторы открыли позиции на падение нефти примерно на $760 миллионов. Это обрушило американскую нефть на 12% (до $83) и Brent – более чем на 10% (до $89 за баррель). Подобные кейсы уже были: 7 апреля ставки на $950 миллионов сыграли за несколько часов до объявления перемирия между США и Ираном, а 23 марта продажи на $500 миллионов за 15 минут предшествовали отсрочке ударов Трампа по иранской энергетике, после чего нефть упала на 15%. Очевидно, что Трамп посредством инсайдерской торговли просто хорошо зарабатывает в моменте", – указал российский политолог Юрий Баранчик.В то же время он сообщил, что иранцы раскусили американцев."Однако в этот раз КСИР его подловил – и с утра заявил, что Ормузский пролив снова закрыт. Однако на котировки нефти это не повлияло, т.к. мировые биржи по нефти закрылись сегодня в 02:00 по московскому времени. Но ход мысли персов понятен", – отметил Баранчик.США же начали прилагать усилия для сдерживания цен на нефть. Так, ранним утром 18 апреля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о том, что США сняли санкции с российской нефти."США сняли санкции с российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. Документ действует до 16 мая. Таким образом, несмотря на активное политическое сопротивление, было продлено снятие санкций с российской нефти. Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам", – написал он в своём телеграм-канале.Дмитриев также указал на то, что решение США наверняка будет негативно воспринято в Европе."Многие страны, включая США, всё лучше понимают ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Санкции против России неэффективны и деструктивны. Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии", – отметил он.В другой записи он назвал количество нефти, с которого сняли санкции."Продление снятия санкций на российскую нефть в транзите ещё на 30 дней, против которого яро выступали все поджигатели войны, как и в прошлый раз затронет свыше 100 млн баррелей нефти в пути", – писал Дмитриев.Заявление Дмитриева прокомментировал политолог Марат Баширов."Кирилл Дмитриев добился продления послаблений по санкциям на российскую нефть, несмотря на заявления главы Минфина Скотта Бессента и министра энергетики США Криса Райта несколько дней назад о том что послабления продлены не будут", – указал он.Тем временем Украина продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру России, а также на танкеры, перевозящие российскую нефть, чем также влияет на рынок энергоносителей.Подробнее об экономических последствиях войны США и Израиля против Ирана – в статье Ивана Лизана "Арифметика войны: убытки стран Персидского залива от войны с Ираном".

Егор Леев

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

