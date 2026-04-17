В Ленинградской области набирают народное ополчение: губернатор признал регион прифронтовым. Иран открыл Ормузский пролив, но, по мнению экспертов, в любой момент может закрыть вновь - из-за действий США или Израиля. На Балтике Россия и НАТО "толкаются локтями" - идут опасные сближения военно-воздушных сил
В Ленобласти набирают народное ополчение, Иран открыл Ормуз, Россия и НАТО - толкаются. Итоги 17 апреля

18:01 17.04.2026 (обновлено: 18:08 17.04.2026)
 
В Ленинградской области набирают народное ополчение: губернатор признал регион прифронтовым. Иран открыл Ормузский пролив, но, по мнению экспертов, в любой момент может закрыть вновь - из-за действий США или Израиля. На Балтике Россия и НАТО "толкаются локтями" - идут опасные сближения военно-воздушных сил
В Ленинградской области формируют народное ополчение
В Ленобласти планируют привлечь резервистов в составы мобильных огневых групп для защиты от налетов украинских БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале губернатор российского региона Александр Дрозденко.
"Я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам - участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах советской и российской армии: мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт",— написал Дрозденко в соцсети МАХ.
По его словам, соглашение будет заключаться по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп, а также защиты ленинградского неба.
Одновременно всех резервистов трудоустроят на работу на предприятия и в организации критической инфраструктуры для их защиты.
Губернатор добавил, что дополнительную материальную поддержку и техническую помощь окажут 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, которая дислоцирована на территории Ленобласти.
Губернатор объяснил, что Ленинградская область имеет самую протяженную границу со странами НАТО.
"С недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым", - написал Дрозденко.
Только за первые три месяца 2026-го года над Ленобластью сбили как минимум 243 дрона. Атаки не прекращаются и сейчас: в ночь на 17 апреля над регионом сбили 12 беспилотников, в результате повреждены несколько зданий.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру" пояснил, что создание подобных формирований "совершенно законно и нормально".
"Закон о привлечении резервистов давно принят. Да, люди будут привлекаться в основном для защиты предприятий оборонно-промышленного комплекса. Там должны быть различные уровни обороны — от дальней до ближней. Но резервисты не будут выполнять функцию армии, которая находятся на переднем крае", - пояснил эксперт.

Ормуз открыли. Но вряд ли надолго

17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время перемирия Израиля и "Хезболлы" в Ливане. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива.
"Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к проходу судов в полной мере. Спасибо!" — отметил глава Белого дома.
Долго ли пролив будет открыт – большой вопрос.
В случае повторной агрессии США против Ирана Тегеран вновь закроет Ормузский пролив после решения его открыть 17 апреля. Об этом "Газете.Ru" заявил политолог-американист Константин Блохин.
"Это все будет зависеть от текущей геополитической ситуации. Если будет какая-то эскалация, то его полностью заблокирует Иран, а американцы, скорее всего, для некой демонстрации силы попытаются его повторно разблокировать", — подчеркнул он.
По словам политолога, по Ормузскому проливу "можно будет проверять, договорились стороны или нет".
Россия и НАТО начали "толкаться локтями" на Балтике
Североатлантический альянс наращивает присутствие у северо-западных границ России. После ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область у границы Ленобласти и Карелии заметили самолёт радиолокационной разведки ВВС Швеции S102B Korpen, следует из данных сервиса FlightRadar24. Борт с позывным SVF680 проследовал вдоль восточной части Финляндии на север, после чего развернулся. На данный момент информация о рейсе удалена
Этот борт уже выполнял подобные рейсы 13, 14 и 16 апреля.
Тем временем американское издание Military Watch Magazine сообщило о потенциально опасном сближении французских истребителей Rafale и российских Су-30СМ. Согласно публикации, французские самолёты, размещённые в Литве в рамках миссии НАТО, были подняты на перехват российских истребителей, предположительно базирующихся в Калининградской области.
По имеющимся данным, в ходе операции по перехвату экипажи истребителей Rafale задействовали оптоэлектронный комплекс Thales TALIOS. Эта система позволяет точно визуализировать цели на значительных дистанциях, благодаря чему пилоты смогли определить тип самолета и его вооружение, не входя в зону потенциального поражения. Минобороны России, впрочем, информацию об инциденте не комментировало.
Военный эксперт Иван Коновалов выразил мнение, что провокации со стороны стран НАТО — особенно северной части Альянса — будут только усиливаться.
"Британия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия продолжат наращивать военное присутствие у границ РФ, поэтому нам нужно усиливать защиту неба авиацией и средствами противовоздушной обороны, усиливать Балтийский флот и Ленинградский военный округ", — подчеркнул аналитик в разговоре с NEWS.ru.
По мнению Коновалова, один из вариантов остановить это — ловить самолеты западных стран на нарушениях воздушного пространства.
"Балтийский регион имеет очень сложную „нарезку“. Самолет лишь немного отклонился — и он уже над нашей территорией. А значит, его можно и нужно сбивать", — пояснил эксперт.
Кроме того, России стоит взять на вооружение черноморский опыт, считает эксперт. Он напомнил, что российские истребители неоднократно отгоняли американские самолеты-разведчики, которые заходили в нейтральное воздушное пространство над акваторией Черного моря. Теперь же "потолкаться локтями" придется и на Балтике.
"На российских самолетах и наземных установках также есть средства РЭБ, способные выключить и даже сжечь всю электронику на таких машинах, как S102B Korpen и Rafale. Этими возможностями необходимо активно пользоваться. Самолет-разведчик, по его словам, вполне реально даже уронить, причем над чужой территорией. Тогда наши соседи из числа стран НАТО призадумаются — а нужно ли и дальше помогать ВСУ", — считает Коновалов.
