https://ukraina.ru/20260417/v-lenoblasti-nabirayut-narodnoe-opolchenie-iran-otkryl-ormuz-rossiya-i-nato---tolkayutsya-itogi-17-1078023147.html

В Ленобласти набирают народное ополчение, Иран открыл Ормуз, Россия и НАТО - толкаются. Итоги 17 апреля

В Ленинградской области набирают народное ополчение: губернатор признал регион прифронтовым. Иран открыл Ормузский пролив, но, по мнению экспертов, в любой момент может закрыть вновь - из-за действий США или Израиля. На Балтике Россия и НАТО "толкаются локтями" - идут опасные сближения военно-воздушных сил

2026-04-17T18:01

иран

россия

ленинградская область

иван коновалов

дональд трамп

нато

ввс

госдума

rafale

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076406267_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_a650c00c77c2aef30f8c16ccb9f627c3.jpg.webp

В Ленинградской области формируют народное ополчениеВ Ленобласти планируют привлечь резервистов в составы мобильных огневых групп для защиты от налетов украинских БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале губернатор российского региона Александр Дрозденко."Я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам - участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах советской и российской армии: мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт",— написал Дрозденко в соцсети МАХ.По его словам, соглашение будет заключаться по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп, а также защиты ленинградского неба.Одновременно всех резервистов трудоустроят на работу на предприятия и в организации критической инфраструктуры для их защиты.Губернатор добавил, что дополнительную материальную поддержку и техническую помощь окажут 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, которая дислоцирована на территории Ленобласти.Губернатор объяснил, что Ленинградская область имеет самую протяженную границу со странами НАТО."С недавнего времени наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым", - написал Дрозденко.Только за первые три месяца 2026-го года над Ленобластью сбили как минимум 243 дрона. Атаки не прекращаются и сейчас: в ночь на 17 апреля над регионом сбили 12 беспилотников, в результате повреждены несколько зданий.Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру" пояснил, что создание подобных формирований "совершенно законно и нормально"."Закон о привлечении резервистов давно принят. Да, люди будут привлекаться в основном для защиты предприятий оборонно-промышленного комплекса. Там должны быть различные уровни обороны — от дальней до ближней. Но резервисты не будут выполнять функцию армии, которая находятся на переднем крае", - пояснил эксперт.Ормуз открыли. Но вряд ли надолго17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на время перемирия Израиля и "Хезболлы" в Ливане. Президент США Дональд Трамп выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива."Иран только что объявил, что пролив Ирана полностью открыт и готов к проходу судов в полной мере. Спасибо!" — отметил глава Белого дома.Долго ли пролив будет открыт – большой вопрос.В случае повторной агрессии США против Ирана Тегеран вновь закроет Ормузский пролив после решения его открыть 17 апреля. Об этом "Газете.Ru" заявил политолог-американист Константин Блохин."Это все будет зависеть от текущей геополитической ситуации. Если будет какая-то эскалация, то его полностью заблокирует Иран, а американцы, скорее всего, для некой демонстрации силы попытаются его повторно разблокировать", — подчеркнул он.По словам политолога, по Ормузскому проливу "можно будет проверять, договорились стороны или нет".Россия и НАТО начали "толкаться локтями" на БалтикеСевероатлантический альянс наращивает присутствие у северо-западных границ России. После ночной атаки беспилотников на Ленинградскую область у границы Ленобласти и Карелии заметили самолёт радиолокационной разведки ВВС Швеции S102B Korpen, следует из данных сервиса FlightRadar24. Борт с позывным SVF680 проследовал вдоль восточной части Финляндии на север, после чего развернулся. На данный момент информация о рейсе удаленаЭтот борт уже выполнял подобные рейсы 13, 14 и 16 апреля.Тем временем американское издание Military Watch Magazine сообщило о потенциально опасном сближении французских истребителей Rafale и российских Су-30СМ. Согласно публикации, французские самолёты, размещённые в Литве в рамках миссии НАТО, были подняты на перехват российских истребителей, предположительно базирующихся в Калининградской области.По имеющимся данным, в ходе операции по перехвату экипажи истребителей Rafale задействовали оптоэлектронный комплекс Thales TALIOS. Эта система позволяет точно визуализировать цели на значительных дистанциях, благодаря чему пилоты смогли определить тип самолета и его вооружение, не входя в зону потенциального поражения. Минобороны России, впрочем, информацию об инциденте не комментировало.Военный эксперт Иван Коновалов выразил мнение, что провокации со стороны стран НАТО — особенно северной части Альянса — будут только усиливаться."Британия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия продолжат наращивать военное присутствие у границ РФ, поэтому нам нужно усиливать защиту неба авиацией и средствами противовоздушной обороны, усиливать Балтийский флот и Ленинградский военный округ", — подчеркнул аналитик в разговоре с NEWS.ru.По мнению Коновалова, один из вариантов остановить это — ловить самолеты западных стран на нарушениях воздушного пространства."Балтийский регион имеет очень сложную „нарезку“. Самолет лишь немного отклонился — и он уже над нашей территорией. А значит, его можно и нужно сбивать", — пояснил эксперт.Кроме того, России стоит взять на вооружение черноморский опыт, считает эксперт. Он напомнил, что российские истребители неоднократно отгоняли американские самолеты-разведчики, которые заходили в нейтральное воздушное пространство над акваторией Черного моря. Теперь же "потолкаться локтями" придется и на Балтике."На российских самолетах и наземных установках также есть средства РЭБ, способные выключить и даже сжечь всю электронику на таких машинах, как S102B Korpen и Rafale. Этими возможностями необходимо активно пользоваться. Самолет-разведчик, по его словам, вполне реально даже уронить, причем над чужой территорией. Тогда наши соседи из числа стран НАТО призадумаются — а нужно ли и дальше помогать ВСУ", — считает Коновалов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

