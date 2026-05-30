Тайная свадьба в семействе Трампов, образ дня от Саакашвили и разбитый кубок. Неделя необычных фотофактов - 30.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260530/taynaya-svadba-v-semeystve-trampov-obraz-dnya-ot-saakashvili-i-razbityy-kubok-nedelya-neobychnykh-1079569646.html
Тайная свадьба в семействе Трампов, образ дня от Саакашвили и разбитый кубок. Неделя необычных фотофактов
Тайная свадьба в семействе Трампов, образ дня от Саакашвили и разбитый кубок. Неделя необычных фотофактов - 30.05.2026 Украина.ру
Тайная свадьба в семействе Трампов, образ дня от Саакашвили и разбитый кубок. Неделя необычных фотофактов
Пока Дональд Трамп-младший тайно женился во Флориде, его отец сославшись на "дела с Ираном", демонстративно проигнорировал церемонию. Московский "Спартак" в пятый раз выиграл Кубок России, однако трофею не суждено было остаться целым. Тем временем осуждённый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили явился на суд в образе украинского селянина
2026-05-30T07:45
2026-05-30T07:45
фото
эксклюзив
флорида
сша
иран
дональд трамп
джефф безос
ли сянь лун
наса
"спартак"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_414d58f1a4fb6e29f967b3fc0be6730b.jpg
В субботу, 23 мая, стало известно, что семейство Трампов пополнилось новой невесткой, но радость, кажется, вышла без отца. Дональд Трамп-младший тайно связал себя узами брака с моделью Беттиной Андерсон — по крайней мере, так утверждает SkyNews со ссылкой на брачные записи округа Палм-Бич во Флориде. Пара уже оформила документы, но впереди ещё небольшая частная церемония, на которую, однако, не приглашён главный гость — президент США."Это будет небольшое, частное дело. У меня есть дела, связанные с Ираном и другими вещами. В этом вопросе я не могу сделать однозначно хороший выбор", — заявил Дональд Трамп-старший, объясняя своё отсутствие. В воскресенье, 24 мая, "Спартак" в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России, одолев "Краснодар" в серии пенальти в суперфинале. Команда Хуана Карлоса Карседо впервые с 2022 года подняла трофей над головой, и тут же началось то, что запомнится надолго. Аргентинский вингер Пабло Солари, празднуя победу, поднял хрустальный кубок над головой — и тот не выдержал звездного часа: сначала слетела крышка, а затем откололось основание.Солари, по счастливой случайности, не пострадал, а болельщики "Спартака" уже шутят, что трофей сам решил, что победа слишком "сладкая", чтобы оставаться целым. Теперь к титулу пятикратных обладателей Кубка спартаковцы прилагают ещё и звание самого хрупкого празднования сезона. В тот же день львица по имени Луна стала сенсацией соцсетей благодаря своему умению "строить глазки" и невероятно длинным ресницам, которые сделали бы честь любой голливудской диве.В одном из южнокорейских зоопарков поселилась героиня мультфильма, только настоящая и с когтями. Пользователи уже окрестили её "диснеевской принцессой из прайда" и требуют немедленно снимать фильм с её участием.В понедельник, 25 мая, пока большинство 98-летних людей осваивают искусство игры в шашки на скамейке, британец Гарри Хисман решил, что старость — не повод сидеть на земле. За несколько дней до своего 99-летия он поднялся в небо над Имперским военным музеем в Даксфорде, стоя на крыле биплана 1940-х годов. Шесть минут полёта на высоте 1000 метров, и новый мировой рекорд Гиннесса в кармане. А ведь год назад, как признался сам Гарри, он не мог даже одолеть лестницу.Во вторник, 26 мая, бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и ныне осуждённый Михаил Саакашвили продолжает удивлять публику, даже находясь за решёткой. На этот раз он прибыл на судебное заседание в образе украинского селянина — праздничная вышиванка, причёска в стиле американских индейцев и претензия на панковский ирокез. Фотография "грузинского зека", опубликованная в его аккаунте, мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав у пользователей Сети недоумение.Он был задержан после нелегального возвращения на родину, где против него собрали четыре уголовных приговора. Но политик, видимо, решил, что раз уж сидеть, то с фанфарами.В среду, 27 мая, забавный жест, мгновенно разлетевшийся по соцсетям, стал лучшим доказательством того, что даже на околоземной орбите сыновья остаются сыновьями.Пока мамы всего мира волнуются, не забыли ли их дети шапку в холодную погоду, мама российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова может спать спокойно. Её сын, находясь в открытом космосе, продемонстрировал перед камерой табличку с лаконичным, но исчерпывающим посланием: "Мама, я надел шапку". Выход, продлившийся 6 часов 6 минут, был насыщен работой: космонавты установили научную аппаратуру для изучения солнечных вспышек, демонтировали кассеты эксперимента "Экран-М" и сняли оборудование "Биориск". Для космонавта Сергея Микаева этот променад за бортом станции стал первым в карьере, а для Кудь-Сверчкова — вторым. В четверг, 28 мая, накануне лета природа решила напомнить жителям Ставрополья, кто здесь главный. В Пятигорске, Минводах, Ессентуках и станице Ессентукской прошел град, размером напоминающий куриное яйцо. На улицах образовались настоящие сугробы — такие, что и зимой не всегда увидишь, а градины оказались настолько крупными, что безжалостно побили крыши и автомобили. В пятницу, 29 мая, во Флориде во время плановых испытаний тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, устроила фейерверк, которого никто не планировал. Мощный взрыв, запечатленный на видео порталом NASA Spaceflight, прогремел около 21:00 по местному времени. В Blue Origin инцидент деликатно обозвали "аномалией", подчеркнув, что никто из сотрудников не пострадал. Сама ракета, увы, пострадала сильно.New Glenn должна была в будущем вывести на орбиту 48 интернет-спутников Amazon Leo — прямых конкурентов Starlink Илона Маска. Но пока Илон запускает ракеты и сажает их на баржи, Безос осваивает другой жанр: огневые испытания с неожиданным финалом.
флорида
сша
иран
украина
грузия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_168:0:1192:768_1920x0_80_0_0_ba1ee2b240f26a37eaceb4d22b199c93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, флорида, сша, иран, дональд трамп, джефф безос, ли сянь лун, наса, "спартак", украина, грузия
фото, Эксклюзив, Флорида, США, Иран, Дональд Трамп, Джефф Безос, Ли Сянь Лун, НАСА, "Спартак", Украина, Грузия

Тайная свадьба в семействе Трампов, образ дня от Саакашвили и разбитый кубок. Неделя необычных фотофактов

07:45 30.05.2026
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пока Дональд Трамп-младший тайно женился во Флориде, его отец сославшись на "дела с Ираном", демонстративно проигнорировал церемонию. Московский "Спартак" в пятый раз выиграл Кубок России, однако трофею не суждено было остаться целым. Тем временем осуждённый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили явился на суд в образе украинского селянина
В субботу, 23 мая, стало известно, что семейство Трампов пополнилось новой невесткой, но радость, кажется, вышла без отца. Дональд Трамп-младший тайно связал себя узами брака с моделью Беттиной Андерсон — по крайней мере, так утверждает SkyNews со ссылкой на брачные записи округа Палм-Бич во Флориде.
Пара уже оформила документы, но впереди ещё небольшая частная церемония, на которую, однако, не приглашён главный гость — президент США.
"Это будет небольшое, частное дело. У меня есть дела, связанные с Ираном и другими вещами. В этом вопросе я не могу сделать однозначно хороший выбор", — заявил Дональд Трамп-старший, объясняя своё отсутствие.
© Фото : Политика Страны / Telegram
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Политика Страны / Telegram
В воскресенье, 24 мая, "Спартак" в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России, одолев "Краснодар" в серии пенальти в суперфинале. Команда Хуана Карлоса Карседо впервые с 2022 года подняла трофей над головой, и тут же началось то, что запомнится надолго.
Аргентинский вингер Пабло Солари, празднуя победу, поднял хрустальный кубок над головой — и тот не выдержал звездного часа: сначала слетела крышка, а затем откололось основание.
Солари, по счастливой случайности, не пострадал, а болельщики "Спартака" уже шутят, что трофей сам решил, что победа слишком "сладкая", чтобы оставаться целым. Теперь к титулу пятикратных обладателей Кубка спартаковцы прилагают ещё и звание самого хрупкого празднования сезона.
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
1 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
2 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
3 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
4 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
5 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
1 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
2 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
3 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
4 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
5 из 5
© vk.com / ФК "Спартак-Москва"
В тот же день львица по имени Луна стала сенсацией соцсетей благодаря своему умению "строить глазки" и невероятно длинным ресницам, которые сделали бы честь любой голливудской диве.
В одном из южнокорейских зоопарков поселилась героиня мультфильма, только настоящая и с когтями. Пользователи уже окрестили её "диснеевской принцессой из прайда" и требуют немедленно снимать фильм с её участием.
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
В понедельник, 25 мая, пока большинство 98-летних людей осваивают искусство игры в шашки на скамейке, британец Гарри Хисман решил, что старость — не повод сидеть на земле.
За несколько дней до своего 99-летия он поднялся в небо над Имперским военным музеем в Даксфорде, стоя на крыле биплана 1940-х годов. Шесть минут полёта на высоте 1000 метров, и новый мировой рекорд Гиннесса в кармане. А ведь год назад, как признался сам Гарри, он не мог даже одолеть лестницу.
© Фото : Imperial War Museum Duxford
1 из 2
© Фото : Imperial War Museum Duxford
© Фото : Imperial War Museum Duxford
2 из 2
© Фото : Imperial War Museum Duxford
1 из 2
© Фото : Imperial War Museum Duxford
2 из 2
© Фото : Imperial War Museum Duxford
Во вторник, 26 мая, бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и ныне осуждённый Михаил Саакашвили продолжает удивлять публику, даже находясь за решёткой.
На этот раз он прибыл на судебное заседание в образе украинского селянина — праздничная вышиванка, причёска в стиле американских индейцев и претензия на панковский ирокез. Фотография "грузинского зека", опубликованная в его аккаунте, мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав у пользователей Сети недоумение.
Он был задержан после нелегального возвращения на родину, где против него собрали четыре уголовных приговора. Но политик, видимо, решил, что раз уж сидеть, то с фанфарами.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : соцсети
В среду, 27 мая, забавный жест, мгновенно разлетевшийся по соцсетям, стал лучшим доказательством того, что даже на околоземной орбите сыновья остаются сыновьями.
Пока мамы всего мира волнуются, не забыли ли их дети шапку в холодную погоду, мама российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова может спать спокойно. Её сын, находясь в открытом космосе, продемонстрировал перед камерой табличку с лаконичным, но исчерпывающим посланием: "Мама, я надел шапку".
Выход, продлившийся 6 часов 6 минут, был насыщен работой: космонавты установили научную аппаратуру для изучения солнечных вспышек, демонтировали кассеты эксперимента "Экран-М" и сняли оборудование "Биориск". Для космонавта Сергея Микаева этот променад за бортом станции стал первым в карьере, а для Кудь-Сверчкова — вторым.
© Фото : скриншот видео Роскосмос
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : скриншот видео Роскосмос
В четверг, 28 мая, накануне лета природа решила напомнить жителям Ставрополья, кто здесь главный. В Пятигорске, Минводах, Ессентуках и станице Ессентукской прошел град, размером напоминающий куриное яйцо.
На улицах образовались настоящие сугробы — такие, что и зимой не всегда увидишь, а градины оказались настолько крупными, что безжалостно побили крыши и автомобили.
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
1 из 3
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
2 из 3
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
3 из 3
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
1 из 3
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
2 из 3
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
3 из 3
© Фото : Комсомольская правда / Telegram
В пятницу, 29 мая, во Флориде во время плановых испытаний тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, устроила фейерверк, которого никто не планировал.
Мощный взрыв, запечатленный на видео порталом NASA Spaceflight, прогремел около 21:00 по местному времени. В Blue Origin инцидент деликатно обозвали "аномалией", подчеркнув, что никто из сотрудников не пострадал. Сама ракета, увы, пострадала сильно.
New Glenn должна была в будущем вывести на орбиту 48 интернет-спутников Amazon Leo — прямых конкурентов Starlink Илона Маска. Но пока Илон запускает ракеты и сажает их на баржи, Безос осваивает другой жанр: огневые испытания с неожиданным финалом.
© Фото : скриншот видео
1 из 2
© Фото : скриншот видео
© AP / @JConcilusA Blue Origin New Glenn rocket explodes during an engine-firing test on Thursday, May 28, 2026, in Cape Canaveral, Fla. (@JConcilus via AP)
2 из 2
A Blue Origin New Glenn rocket explodes during an engine-firing test on Thursday, May 28, 2026, in Cape Canaveral, Fla. (@JConcilus via AP)
© AP / @JConcilus
1 из 2
© Фото : скриншот видео
2 из 2
A Blue Origin New Glenn rocket explodes during an engine-firing test on Thursday, May 28, 2026, in Cape Canaveral, Fla. (@JConcilus via AP)
© AP / @JConcilus
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивФлоридаСШАИранДональд ТрампДжефф БезосЛи Сянь ЛунНАСА"Спартак"УкраинаГрузия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:52Глава МИД Молдавии допустил обсуждение вступления в НАТО
19:46JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины
18:37Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту
18:29Коррупция, распил бюджетных средств и российские удары. Что происходит с киевским заводом имени Артема
18:26NYT: Трамп сомневается, что Вэнс подходит на роль его преемника
18:10Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 мая
18:08"Величие человечности". Папа Римский борется с роботами с помощью подсказок ИИ
17:47Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ
17:16США помогут Украине защитить себя, несмотря на нехватку ракет ПВО
17:06Какие регионы нужны в составе России для победы в СВО – Табачник. "Украина: вспомнить всё". Финал
16:14Доведут ли бомбардировки Киева до ядерной войны России с Европой - Кашин
16:01ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении
16:00"Честный князь" Михаил Горчаков: последний защитник Севастополя
15:13Премьер Польши призвал членов НАТО серьёзно отнестись к словам Медведева
15:07Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее Чаривного
14:53Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
14:39В Краснодарском крае задержаны двое обвиняемых в подготовке теракта
14:01Что украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией
13:45Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией
13:40В ВСУ признали технологическое превосходство России
Лента новостейМолния