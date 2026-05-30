Тайная свадьба в семействе Трампов, образ дня от Саакашвили и разбитый кубок. Неделя необычных фотофактов

Пока Дональд Трамп-младший тайно женился во Флориде, его отец сославшись на "дела с Ираном", демонстративно проигнорировал церемонию. Московский "Спартак" в пятый раз выиграл Кубок России, однако трофею не суждено было остаться целым. Тем временем осуждённый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили явился на суд в образе украинского селянина

2026-05-30T07:45

В субботу, 23 мая, стало известно, что семейство Трампов пополнилось новой невесткой, но радость, кажется, вышла без отца. Дональд Трамп-младший тайно связал себя узами брака с моделью Беттиной Андерсон — по крайней мере, так утверждает SkyNews со ссылкой на брачные записи округа Палм-Бич во Флориде. Пара уже оформила документы, но впереди ещё небольшая частная церемония, на которую, однако, не приглашён главный гость — президент США."Это будет небольшое, частное дело. У меня есть дела, связанные с Ираном и другими вещами. В этом вопросе я не могу сделать однозначно хороший выбор", — заявил Дональд Трамп-старший, объясняя своё отсутствие. В воскресенье, 24 мая, "Спартак" в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России, одолев "Краснодар" в серии пенальти в суперфинале. Команда Хуана Карлоса Карседо впервые с 2022 года подняла трофей над головой, и тут же началось то, что запомнится надолго. Аргентинский вингер Пабло Солари, празднуя победу, поднял хрустальный кубок над головой — и тот не выдержал звездного часа: сначала слетела крышка, а затем откололось основание.Солари, по счастливой случайности, не пострадал, а болельщики "Спартака" уже шутят, что трофей сам решил, что победа слишком "сладкая", чтобы оставаться целым. Теперь к титулу пятикратных обладателей Кубка спартаковцы прилагают ещё и звание самого хрупкого празднования сезона. В тот же день львица по имени Луна стала сенсацией соцсетей благодаря своему умению "строить глазки" и невероятно длинным ресницам, которые сделали бы честь любой голливудской диве.В одном из южнокорейских зоопарков поселилась героиня мультфильма, только настоящая и с когтями. Пользователи уже окрестили её "диснеевской принцессой из прайда" и требуют немедленно снимать фильм с её участием.В понедельник, 25 мая, пока большинство 98-летних людей осваивают искусство игры в шашки на скамейке, британец Гарри Хисман решил, что старость — не повод сидеть на земле. За несколько дней до своего 99-летия он поднялся в небо над Имперским военным музеем в Даксфорде, стоя на крыле биплана 1940-х годов. Шесть минут полёта на высоте 1000 метров, и новый мировой рекорд Гиннесса в кармане. А ведь год назад, как признался сам Гарри, он не мог даже одолеть лестницу.Во вторник, 26 мая, бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и ныне осуждённый Михаил Саакашвили продолжает удивлять публику, даже находясь за решёткой. На этот раз он прибыл на судебное заседание в образе украинского селянина — праздничная вышиванка, причёска в стиле американских индейцев и претензия на панковский ирокез. Фотография "грузинского зека", опубликованная в его аккаунте, мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав у пользователей Сети недоумение.Он был задержан после нелегального возвращения на родину, где против него собрали четыре уголовных приговора. Но политик, видимо, решил, что раз уж сидеть, то с фанфарами.В среду, 27 мая, забавный жест, мгновенно разлетевшийся по соцсетям, стал лучшим доказательством того, что даже на околоземной орбите сыновья остаются сыновьями.Пока мамы всего мира волнуются, не забыли ли их дети шапку в холодную погоду, мама российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова может спать спокойно. Её сын, находясь в открытом космосе, продемонстрировал перед камерой табличку с лаконичным, но исчерпывающим посланием: "Мама, я надел шапку". Выход, продлившийся 6 часов 6 минут, был насыщен работой: космонавты установили научную аппаратуру для изучения солнечных вспышек, демонтировали кассеты эксперимента "Экран-М" и сняли оборудование "Биориск". Для космонавта Сергея Микаева этот променад за бортом станции стал первым в карьере, а для Кудь-Сверчкова — вторым. В четверг, 28 мая, накануне лета природа решила напомнить жителям Ставрополья, кто здесь главный. В Пятигорске, Минводах, Ессентуках и станице Ессентукской прошел град, размером напоминающий куриное яйцо. На улицах образовались настоящие сугробы — такие, что и зимой не всегда увидишь, а градины оказались настолько крупными, что безжалостно побили крыши и автомобили. В пятницу, 29 мая, во Флориде во время плановых испытаний тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, устроила фейерверк, которого никто не планировал. Мощный взрыв, запечатленный на видео порталом NASA Spaceflight, прогремел около 21:00 по местному времени. В Blue Origin инцидент деликатно обозвали "аномалией", подчеркнув, что никто из сотрудников не пострадал. Сама ракета, увы, пострадала сильно.New Glenn должна была в будущем вывести на орбиту 48 интернет-спутников Amazon Leo — прямых конкурентов Starlink Илона Маска. Но пока Илон запускает ракеты и сажает их на баржи, Безос осваивает другой жанр: огневые испытания с неожиданным финалом.

Кристина Черкасова

