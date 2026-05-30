"Россия-мама" Shamanа, Таисия Повалий в заочной тюрьме, Третьяковку подставили. События культуры

07:57 30.05.2026 (обновлено: 07:58 30.05.2026)
 
На этой неделе в культурной сфере одни скандалы и кринжи. На Украине заочно посадили Таисию Повалий и отобрали у нее права на собственные песни. В России бушуют страсти из-за нового клипа Шамана, созданного при помощи ИИ: одни поддерживают музыкальный троллинг иноагентов, другие требуют песенной цензуры.
А есть третьи, которые вообще теперь не знают, ходить в музеи или нет, ведь даже в Третьяковке выставили копии. Как так получилось?
Агент Shaman против иноагентов
Последние несколько дней российскую публику интриговал певец Ярослав Дронов. Он появлялся на фоне Кремля с загадочной папкой и уверял, что недоброжелатели России умоляли его не раскрывать ее содержимое. Можно было подумать, что Shaman решил идти в политику, однако оказалось, что певец таким образом вживался в образ сотрудника спецслужб, который разоблачает предателей России.
По сюжету клипа Shaman с суровым лицом выкладывает на стол в кабинете с иконой папки с личными делами и портретами иноагентов. Среди тех, чьи фотографии Дронов показал зрителям, оказались Земфира, Noize MC, Моргенштерн*, Оксимирон, Илья Варламов*, Юрий Дудь*, Максим Галкин*, Олег Тиньков*, Екатерина Шульман* и другие либералы-релоканты. Их певец даже условно "повесил", правда, в виде фотонегативов, которые сушатся на веревке. Но ход мыслей вполне понятен…
Согласно замыслу продюсеров, политики, блогеры и музыканты, покинувшие Россию, вынуждены подпевать Ярославу Дронову в песне "Россия-мама", созданную ИИ. "Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать "Россия-мама", - прокомментировал видео cам исполнитель.
C одной стороны, троллинг получился знатный. В конце-концов, если тот же Галкин* может петь в поддержку ВСУ, а Моргенштерн* про "я не хочу идти домой", то и Shamanу позволительны вольности относительно людей, "свернувших не на тот путь". И, видимо, у Дронова это получилось убедительно, потому что иноагентский бэк-вокал уже вовсю голосит и обвиняет музыканта в плагиате (якобы часть композиции позаимствовал у британской певицы Адель), распространении личных данных без согласия героев клипа, и даже в поддержке ЛГБТ**.
А блогер Илья Варламов* отметил, что исполнитель песни "Россия-мама" дал площадку многим иноагентам. "Маман — наш слоняра!", - пошутил он. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. И многие поклонники Дронова также обратили внимание на то, что в своем видеоролике он замечательно пропиарил идеологических врагов России. В итоге, получилась не стена позора, а немножко стена рекламы.
И за это сразу уцепились те, кого высмеял Shaman. "Прям доска почета получилась. Мне кажется, что в титанических усилиях снискать славу народную, артист Дронов набредает случайно на незапланированные смыслы", - высказался муж Аллы Борисовны. Однако, эти "незапланированные смыслы" все равно не смогли перебить основную концепцию клипа, где главный герой выступает защитником Родины и противостоит хулителям России, пусть даже и в кринжовой манере.
Все это тем более странно, что, например, продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал "Россию-маму" и призвал государство ввести цензуру против таких клипов и исполнителей. Вот только не объяснил, почему нужно цензурировать патриотические песни, а невнятно сослался на какие-то границы допустимого в творческой сфере и формировании культурных ориентиров. Интересно, почему призывов о соблюдении правил приличия не звучало, когда тот же Семен Слепаков* презентовал клип "Сидите и не пидиди"? А Невзоров* называл убийство ВСУ детей в Луганской области "старобельским маскарадом"? В общем, напомнил Shaman тем, кто забывать начал, о внутренней гнилостности шульманов-галкиных, причем, как раз в тот момент, когда начали появляться в российской прессе статьи о пользе геополитических проигрышей. Совпадение? Не думаем.
На Украине ввели день музыки
Ну, а пока в РФ спорят о моральности Шамана, на Украине учреждают день музыки. Верховная Рада одобрила новый праздник, который будут отмечать в третью субботу сентября. Дата выбрана совсем не случайно и связана с проведением фестиваля "Червона рута" в 1989 году. Ой, а как же "наследие совка"? Куда только смотрят десоветизаторы, позволяя депутатам напоминать о том, что до незалежности и майданов на Украине происходили мощные культурные события, объединяющие всю страну. Причем даже без песен про батьку Бандеру.
Так что объяснения, что день музыки должен стать форпостом "культурного сопротивление в условиях вооруженной агрессии РФ и также укрепить украинское культурное пространство, свободное от российского влияния", выглядит притянутым за уши. По словам председателя подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Санченко, украинская музыка сегодня является не только искусством, но и составляющей информационной безопасности и культурного фронта государства.
Впрочем, сколько не устраивай дней музыки, сколько не доказывай, что потребление украинской музыки типа выросло вдвое после 2022 года, а регулярные скандалы на почве прослушивания российской музыки жителями Украины говорят сами за себя. Буквально на днях в Харькове очередная русофобка-невменяшка, услышав как подростки в парке через колонку слушают песню из российского мультсериала "Лелик и Барбарики", вызвала полицию. Однако, полицейские только покрутили пальцем у виска. Поддержали детей и охранники парка, и большинство посетителей зоны отдыха, вызвав недоумение у стукачки.
Правда, такую защитницу украинской песни наверняка бы приветили в Виннице. Там местный суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. А заодно и лишил артистку прав на её музыкальные произведения. По данным следствия, после 2014 года Таисия Повалий переехала в Россию, получила российское гражданство и, как утверждают украинские власти, "участвовала в пропагандистских мероприятиях и публично поддерживала действия РФ против Украины". В прокуратуре заявили, что суд признал бывшую народную артистку Украины и экс-депутата от "Партии регионов" виновной в распространении антиукраинских нарративов.
Кстати, в 2024 году ВАКС уже принимал решение о взыскании в доход государства активов Повалий. В частности, у певицы отобрали земельные участки и недвижимость в Киевской области, машины и имущественные права на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права были официально зарегистрированы за Украиной.
Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. И теперь режим присвоил уже все имущественные права на музыку "преступницы". В том числе, и песни на русском языке, которые десятилетиями были частью общей постсоветской поп-культуры. Символически это выглядит как продолжение политики разрыва не только с российским государством, но и с общей культурной памятью. Но на деле, киевский режим выступает уже не только куратором политико-песенной лояльности, но и новым собственником культурного наследия Украины. Которое потом может использовать с личной выгодой. В конце-концов, получал же президент воюющей страны Владимир Зеленский роялти от российских компаний за cвои фильмы и сериалы.
Новодел вместо шедевра: подмена в Третьяковке
К слову, о деньгах. Более 90 миллионов рублей заработал "на искусстве" предприимчивый капитан 2 ранга Максим Кошкарев. Посетители Третьяковской галереи полгода наслаждались липовыми скульптурами Эрнста Неизвестного, посещая выставку, приуроченнyю к 100-летию скульптора. 12 мая экспозицию начали сворачивать. Тут-то и выяснилось, что солидная часть произведений - просто подделка.
Как оказалось, тему организовал военнослужащий Кошкарев: он сделал копии по формам автора и продал их известному коллекционеру за 30 миллионов рублей. Гордый обладатель шедевров знаменитого нонконформиста великодушно предоставил их для выставки. А теперь узнал, что его обманули на 30 миллионов. Впрочем, попал в ловушку Кошкарева не только ценитель скульптур Неизвестного. Участники ОПГ продавали картины и скульптуры частным коллекционерам в Москве, Петербурге, Мурманской и Московской областях, а также за границей. Не исключено, что "морской волк" сам переправлял ценный товар зарубежным покупателям. Общий навар "группировки искусствоведов" составил 90 миллионов, а идейный вдохновитель оказался за решеткой и у него конфисковали имущества и ценностей на 128 миллионов рублей.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, нарушении авторских прав, изготовлении, хранении и транспортировке подделок расследует Военно-следственный отдел. Пока в материалах фигурируют 30 скульптур и несколько десятков картин. Минобороны как видно ждет вердикта суда и пока ситуацию не комментирует.
Впрочем, есть вопросы и к специалистам Третьяковки: как могли не заметить такое количество подделок на выставке? Сколько лет вообще происходила подобная подмена? По непроверенным данным - около 6 лет. И если это так, то вряд ли капитан Кошкарев - главный идеолог и организатор такого масштабного махинаторства. Скорей всего, он слабое звено, которое может вывести на настоящих расхитителей.
*Лица, признанные в РФ иноагентами
**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ, как экстремистской и террористической
