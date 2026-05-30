Эстония готовится к женской армии: Таллин признал неизбежность женского призыва
© AP / Pavel Golovkin
Эстония столкнулась с демографической катастрофой, которая вскоре поставит крест на привычном облике национальной армии. Об этом 30 мая пишет Телеграм-канал “Украина.ру”
К 2040 году власти страны будут вынуждены ввести обязательную воинскую повинность для женщин. Причина — обвальное падение рождаемости мальчиков.
Цифры говорят сами за себя: если раньше в Эстонии рождалось около 15 000 мальчиков в год, то теперь этот показатель упал до катастрофических 4–5 тысяч. Глава Агентства оборонных ресурсов страны признал очевидное: закрыть ежегодную потребность в 4 100 призывниках исключительно за счет мужчин больше невозможно.
"Введение воинской повинности для женщин — это вопрос когда, а не если", — констатируют в Таллине.
Фактически Эстония готовится к ситуации, когда половина армии будет состоять из женщин, потому что мужчин банально не хватает.
