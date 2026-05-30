Дезертир ВСУ убил украинского депутата и командира разведки из-за украденных денег
© AP / Andriy Andriyenko
В Черниговской области дезертировавший солдат ВСУ расправился с депутатом и командиром разведывательного подразделения Александром Новаком. Убийство произошло в тыловом Новгороде-Северском. Об этом 30 мая сообщает Telegram-канал "Северный ветер".
По предварительным данным, причиной кровавой расправы стали деньги. Новак присвоил средства, собранные родственниками мобилизованных солдат для нужд подразделения. Дезертир, судя по всему, решил восстановить справедливость самым радикальным способом.
Убитый являлся депутатом Костопольского городского совета Ровненской области и одновременно командовал разведподразделением ВСУ.
