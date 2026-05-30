Победитель "штопора", учитель и просто художник – 135 лет со дня рождения Константина Арцеулова
© Фото : Открытый источникКонстантин Арцеулов, 1911 год
24 сентября 1916 года с лётного поля под Севастополем, в Каче, взмыл в небо истребитель-полутораплан "Ньюпор-21". Этому полёту суждено было навсегда войти в мировую историю авиации, а пилоту – Константину Константиновичу Арцеулову – прославиться на весь мир
Он родился 29 мая 1891 года в Ялте в семье потомственного моряка, дворянина, генерал-майора Корпуса корабельных инженеров Константина Арцеулова. Мама же будущего авиатора была дочерью прославленного художника-мариниста Ивана Константиновича Айвазовского. Детство своё маленький Костя провёл в Феодосии в доме дедушки, под чутким руководством которого проявил недюжинные способности в живописи
Костя поступил в Севастопольское реальное училище. В 1904 году, в 13 лет, он тайком от родителей построил из случайных материалов свой первый планер… который, правда, развалился при первой же попытке взлететь. К счастью незадачливый авиаконструктор не пострадал.
С 1905 года Константин три года учился в Санкт-Петербургском Морском кадетском корпусе. Но суровый северный климат сказался на его здоровье не лучшим образом, и от годичной учебной практики гардемарином на кораблях Балтийского флота ему пришлось отказаться. В результате учёба для Константина закончилась в 1908 году без производства в офицеры.
Тогда он попытался поступить в столичную Академию художеств, но его по каким-то причинам туда не приняли, и пришлось брать платные уроки у известных художников.
С 1910 года он начал работать слесарем-сборщиком на авиационном заводе "Гамаюн" Первого Российского Товарищества Воздухоплавания. Одновременно учился в открытой при заводе платной лётной школе – уже в 1911 году Арцеулов стал дипломированным пилотом международного класса. К тому времени петербургский климат совсем расшатал здоровье молодого человека, и он вернулся домой к родителям в Севастополь. Там он стал работать пилотом-инструктором в местном аэроклубе и подрабатывать рисованием – стал иллюстратором в многотомном издании "Легенды Крыма" известного археолога и краеведа Никандра Александровича Маркса.
Чтобы отслужить срочную службу он вступил добровольцем в Крымский конный полк. Уволился через год в чине прапорщика и вернулся в аэроклуб, однако всего через год в армию пришлось снова вернуться – началась Первая мировая война.
Несмотря на уникальный опыт пилота, Арцеулова призвали в кавалерию, в 12-й уланский Белгородский полк 12-й кавалерийской дивизии. В его составе он сражался в Галицийской битве, наступал в Карпатах, дослужился до командира взвода. В марте, после тяжёлого ранения, был награждён орденом Святой Анны 4-й степени, и только тогда смог убедить командование, что принесёт больше пользы, сражаясь в качестве лётчика.
© Фото : "Артихив"Константин Арцеулов "Жуковский проводит испытание подъёмной силы крыльев", "Знание - сила", 1946 год
Весной 1915 года Арцеулов стал курсантом Севастопольской военной авиационной школы, которую закончил 4 июля того же года, а уже 13-го стал пилотом 18-го корпусного авиаотряда 11-й армии Юго-Западного фронта. Совершил 21 вылет общей продолжительностью более 42 часов (в основном – на аэрофотосъёмку). Во время одного из полётов его атаковал немецкий самолёт-разведчик "Альбатрос С.III". Арцеулову удалось его сбить – вражеский пилот попал в плен.
С конца мая 1916 года Константин Константинович находился в Москве, куда его направили для проведения испытаний самолётов-истребителей отечественной сборки и освоения производившегося в России по лицензии французского полутораплана "Ньюпор-11".
© Фото : Открытый источникКонстантин Арцеулов около своего самолёта Nieuport XXI, 1916 год
После окончания учёбы Арцеулова распределили в 8-й авиаотряд истребителей 8-го авиадивизиона ЮЗФ, который летал на освоенных им "Ньюпорах". Фронт как раз проводил "Брусиловский прорыв", и немцы стянули на его участок значительные силы авиации. Арцеулов за месяц совершил 17 вылетов общей продолжительностью более 17-ти часов и провёл 7 воздушных боёв. Был награждён Георгиевским оружием. 30 августа 1916 года его перевели из действующей армии в Севастопольскую военную авиашколу, где назначили заведующим истребительным отделением.
До 1916 года настоящим бичом для отечественной авиации был срыв самолётов в штопор. Выходить из него наши пилоты не умели, и потому в подавляющем большинстве случаев погибали. Арцеулов предположил, что решить проблему может набор скорости, для чего необходимо отдать ручку управления от себя. Руль же направления, нажимая соответствующие педали, необходимо направить в сторону, обратную штопору. 24 сентября 1916 года он поднял свой "Ньюпор-21" на высоту в 2000 метров и искусственно ввёл его в штопор. После трёх витков лётчик благополучно вывел машину в крутое пикирование, после чего перешёл в горизонтальный полёт. Затем он снова "сорвал" машину в "штопор", и после пяти витков снова успешно вышел из него. Сразу же после приземления по настоянию Арцеулова открытый метод был изложен в специальной инструкции, которую размножили и разослали во все авиаподразделения империи.
В феврале 1917 года грянула вторая русская революция, а в октябре её "нагнала" третья – социалистическая. Началась Гражданская война. До недавнего времени считалось, что Константин Константинович участия в ней не принимал: в 1918 году по поручению солдатского комитета занимался формированием "1-го Красного социалистического авиаотряда", а при занятии Крыма белогвардейцами был ими мобилизован, но фактически оставался на должности лётчика-инструктора не действовавшей авиашколы. При этом Арцеулов поддерживал отношения с большевистским подпольем, и с приближением в ноябре 1920 года красных частей к Перекопу летал для связи с ними. После того, как белых выбили из Крыма, был официально зачислен в РККА и оставлен на прежней должности.
Однако несколько лет назад некоторые исследователи авиации опубликовали информацию, будто бы в 1918 году Арцеулова мобилизовали в ВВС Украинской державы гетмана Скоропадского. После того, как режим гетмана пал, Константин Константинович, по их версии, присоединился к ВСЮР и доблестно сражался с красными в качестве пулемётчика в т.н. "добровольческой пехотной авиароте". С лета 1919 года якобы Арцеулов летал пилотом 2-местного лёгкого бомбардировщика "Де Хэвилленд" DH.9. После поражения белых эвакуировался в Крым и воевал уже в армии Врангеля. Участвовал в разгроме красного кавкорпуса Жлобы, штурмуя и бомбя его порядки, за что Врангель объявил ему в приказе личную благодарность. Из Крыма не эвакуировался только потому, что заболел тифом. Впоследствии, по этой версии, Арцеулов придумал себе биографию, которую ему удалось сделать официальной.
Вопросов к этой "белогвардейской" версии жизни прославленного авиатора возникает несколько. Во-первых, её авторы не опубликовали нигде хотя бы архивные ссылки или какие-то копии документов, которые её бы подтверждали. Во-вторых, в Крыму никогда не было войск гетмана Скоропадского (у него вообще с войсками было не очень), а пронемецкий крымский режим бывшего царского генерала Матвея Сулькевича был ему абсолютно враждебен. Может быть Арцеулова мобилизовал именно он? Тогда почему бы так сразу и не писать и, опять же, где подтверждения этому? Кроме того, уже в декабре 1920 года Арцеулов получил назначение в 1-ю Московскую высшую школу красвоенлётов (на Ходынке). Не слишком ли быстро для тяжело болевшего в конце ноября тифом?
Как бы там ни было, в начале 20-х годов Арцеулов активно включился в строительство советской авиации. В Москве он участвовал в испытаниях первого советского истребителя И-1 ("Либерти ИЛ-400"). 15 августа 1923 года во время первого полёта произошла авария. Выяснилось, что генеральный конструктор самолёта – Николай Николаевич Поликарпов – допустил при проектировании планера машины грубый просчёт, была нарушена его центровка. К счастью, лётчик не пострадал. А уже поздней осенью из Москвы в Крым отправился эшелон с необычным грузом – планерами. С ними ехали молодые энтузиасты планерного спорта, среди которых были будущие прославленные авиаконструкторы Сергей Владимирович Ильюшин и Александр Сергеевич Яковлев. Руководителем группы был Константин Арцеулов:
© Фото : Открытый источникСергей Люшин, Сергей Королёв и Константин Арцеулов. Гора Клементьева (Узун-сырт), 1929 год
"Ещё в 1921 году, будучи начальником лётной части Московской высшей школы красвоенлётов, я начал строить свой, пятый по счёту планер А-5. (…) Вскоре Главное управление Воздушного Флота Республики официально утвердило наш кружок "Парящий полёт". Мне было поручено руководить им. В мае 1923 года было создано Общество Друзей Воздушного Флота. "Парящий полёт" и кружок планеристов Академии воздушного флота (руководитель Ильюшин) составили ядро Центра безмоторной авиации спортивной секции ОВДФ. Меня назначили председателем этого Центра".
Ещё в 1910 году у Коктебеля Арцеулов обследовал хребет горы Узун-Сырт (сейчас - гора Клементьева), протяжённостью свыше 6 км и высотой 200 метров, который отделяет Коктебельскую долину, выходящую к морю, от степной части Крыма. Его склоны создают идеальные условия для полёта на планерах в потоках обтекания. 1 ноября 1923 года в полдень на горе на мачте был поднят флаг Первых всесоюзных планерных испытаний, которые для нашей авиации стали важным историческим событием. Впоследствии соревнования здесь проводились ежегодно, а в 1929 году была создана Высшая лётно-планерная школа. В том же году Арцеулов испытывал здесь планер Сергея Павловича Королёва.
С 1927 года Константин Константинович служил в гражданской авиации – он занимался аэрофотосъёмкой и ледовой разведкой. Участвовал в определении трассы будущего Транссиба. В 1933 году по обвинению в шпионаже в пользу Германии его выслали в Архангельск, где он работал рядовым мотористом на катере. Через 4 года ссылка закончилась, но покидать Архангельскую область он не мог до 1942 года. Потом ему позволили поселиться в Можайске, а в 1947 году – вернуться в Москву. Реабилитировали уже в 1956-м.
В авиацию заслуженный лётчик так и не вернулся – трудился художником-иллюстратором в различных издательствах, иллюстрировал журналы "За оборону", "Крылья Родины", "Юный техник", "Моделист-конструктор", "Техника – молодёжи". Он прожил 88 лет, навсегда войдя в историю отечественной авиации, как человек, сделавший в неё огромный вклад.
