Прибыльное сумасшествие Трампа. Кто зарабатывает на войне, когда британцы и весь остальной мир нищают

Можно смеяться. Но – уже не смешно. Британия готовится к дефициту продовольствия из-за иранской войны. Об этом сообщает Bloomberg. "Возможны перебои в поставках продовольствия — на фоне конфликта с Ираном, который уже приводит к сокращению поставок углекислого газа (CO₂), критически важного для пищевой промышленности", — пишет агентство.

2026-04-17T07:43

Издание отмечает, что CO₂ играет гораздо более важную роль, чем кажется. Например, используется в упаковке продуктов, необходим для пивоварения и производства газированных напитков, применяется при забое животных, критически важен для здравоохранения - нужен для производства сухого льда для хранения крови, вакцин и органов."В разумном наихудшем сценарии власти не ожидают пустых полок, однако допускают сокращение ассортимента товаров в магазинах. Если Ормузский пролив не откроется к июню, последствия могут стать ощутимыми", — далее пишет издание.У европейцев нет денег на проездДо этого британские госслужащие потребовали разрешить им работать из дома на фоне роста стоимости жизни, вызванной войной США и Израиля против Ирана. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на профсоюз государственных и коммерческих услуг.Еврокомиссия, тем временем, изучает ряд мер для смягчения последствий энергетического кризиса. Среди них предоставление как минимум одного дня в неделю удаленной работы или снижение стоимости проезда в общественном транспорте, сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на проект пакета инициатив, разрабатываемый ЕС. Это что же? У европейцев нет денег даже на метро?! Похоже, что так.Богатые жители ЕС, живущие, согласно Жозепу Боррелю, в "цветущем саду", вдруг оказались на пороге бедности. 35 километров Ормузского пролива оказались "золотой лужей". И от того, кто в этой луже главный, кто может пускать или топить кораблики, стал зависеть почти весь мир!Потому, что мир, благодаря глобализации, стал не только маленьким, но и хрупким. Мир стал настолько сложен, что, как оказалось, его теперь легко поставить на колени . Но почему так получилось?Оказывается, за теми, кто принимает решения и рулит стоят определенные люди, корпорации, сообщества, которые направляют сильных мира сего на решения, из которых "рулевые" извлекают выгоду. Вполне материальную, исчисляемую миллиардами...Кто за стоит за президентом СШАНа фоне иранского кризиса президент США Дональд Трамп кажется почти сумасшедшим. Влез в авантюру, взвинтил цены на нефть, поставил мир на порог экономического кризиса. Зачем? Для чего? Казалось бы все пошло вкривь и вкось, его собственный авторитет в США и в Конгрессе и Сенате этой страны резко пошатнулся. Речь идет уже об импичменте. Самоубийственная авантюра?Не всё так просто. Давайте не спешить с выводами.На самом деле, если осмотреться, действия Трампа оказываются вовсе не таким вздором, а вполне и даже весьма прагматичными. Вспомним, сначала он выкрал президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В результате "Вашингтон предоставил генеральную лицензию, расширив возможности американских нефтяных компаний для работы в Венесуэле после смены главы государства", отмечает Bloomberg.Затем – Иран. Американские компании туда не зашли, но зато они много заработали на повышении нефтяных и газовых котировок.США, между прочим — крупнейший в мире производитель газа: на Америку приходится более 44% глобального производства. По данным на 2024 год, добыча природного газа в США составляла около 1,15 трлн кубометров в год. В 2025 году добыча природного газа в США выросла в среднем на 150 млн кубометров в сутки — до 3,356 млрд кубометров в сутки.По данным на 2025 год, США — еще и крупнейший производитель сырой нефти в мире. Средний уровень добычи в стране превысил 13,58 млн баррелей в сутки. Это составляет около 16% мировой добычи. К тому же США не входят в ОПЕК+ и могут добывать столько энергоресурсов, сколько считают экономически выгодным. Удобно, правда? Цены на углеводороды растут, а США, вернее крупные энергетические компании этой страны на этой войне зарабатывают!Сейчас мало кто помнит, но главой Госдепа США при "первом Трампе" сначала был Рекс Тиллерсон – бывший старший вице-президент ExxonMobil и председатель совета директоров CEO ExxonMobil, крупнейших нефтяных компаний.Глава Госдепа в США – второй человек в государстве. Именно он реализует внешнюю политику Штатов. И если Трамп, становясь в первый раз президентом, вдруг берет на вторую должность в государстве нефтяника, то вполне очевидно, кто именно его к власти привел. Нефтяное лобби. И именно оно уже во "втором пришествии Трампа", по всей видимости, и является главным бенефициаром- "сумасшедшей политики" Трампа. Хотя, какое это сумасшествие? Чистой воды прагматика И вообще, есть какие-то очень подозрительные факты. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) возглавила расследование подозрительных сделок с нефтью на платформах, принадлежащих CME Group Inc. и Intercontinental Exchange Inc., совершенных до того, как Трамп изменил свою позицию по Ирану.По данным источников, комиссия расследует как минимум два случая, когда объемы торгов резко возрастали незадолго до важных объявлений – например о перемирии. За данными сделками стоят 50 организаций, пишет Bloomberg. Пока не называются какие. Но мы и так с вами догадываемся, что это за организации, ставшие выгодоприобретателями "сумасшедших решений Трампа". Между прочим они заработали на котировках (ничего не инвестируя, не вкладывая ни во что денег, не увеличивая производства) миллиарды. За несколько дней или даже часов.Иранская авантюра Трампа – не такая уж авантюраЧто получается? Иранская авантюра Трампа – не такая уж авантюра. Нефтяные и газовые компании США зарабатывают на росте цен и котировок их акций. Только в марте 2026 года американские производители нефти могли получить дополнительные 5 млрд долларов благодаря росту цен на 47% с начала конфликта. Всего же, по оценкам инвестиционного банка Jefferies и исследовательской компании Rystad, при сохранении высоких цен на нефть в 2026 году американские компании могут получить до 63,4 млрд долларов дополнительной прибыли. Дополнительной, Карл!И это только на нефти.А ведь есть еще газ? По данным на апрель 2026 года, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в феврале 2026 года увеличился по сравнению с предыдущим периодом примерно на 9,9 млн тонн, а в марте на 11,7 млн тонн. При этом цены на газ в Европе выросли с 400 долларов в феврале до 500–600 долларов за 1 тыс. куб. м в марте. В результате выручка США от экспорта СПГ выросла примерно с 5,5 млрд до 8–9,5 млрд долларов в месяц. Хотя крупнейшим покупателем американского СПГ остаётся Европа, объёмы поставок в Азию в марте увеличились более чем вдвое по сравнению с февралём — до 2 млн тонн.И вот, что получается в итоге. Сумасшедшие действия Трампа проивели к следующим результатам.Бюджет США получает дополнительные деньги. Приближенные к семье Трампа, как предполагает Комиссия по торговле товарными фьючерсами, имеют доход со спекуляций на рынке. Сыновья самого президента, о чем вчера написала Украина.ру, стали миллиардерами. А платит за это Европа и Азия. Ну, и немного обычный американский обыватель, поскольку в США цены на бензин тоже повысились на пару долларов за галлон.И в этом весь ужас. Во главе США, если наша версия верна, стоит не государственный деятель, заботящийся о благополучии нации и, уж тем более, о благополучии и мире на планете. Нет, он заботится о себе и узком круге бенефициаров из своего окружения. Того самого, которое профинансировало , ой, пардон, проинвестировало его приход к власти. И теперь получает с этого свои проценты прибыли. Такой вот бизнес, в котором нет ничего личного. Ну, если не считать карманов Эрика Трампа и его братьев.

Никита Миронов

