Станет ли "незалежная" страной черных рабов. Что говорят о завозе мигрантов на Украину

В пятницу, 17 апреля, новый глава Офиса президента и бывший глава ГУР МОУ Кирилл Буданов* заявил о намерении привлечь на Украину больше жителей Африки для компенсации дефицита рабочих рук. По его словам, СБУ и МИД поручили пересмотреть список стран "миграционного риска", который определяет правила въезда и легализации иностранцев

2026-04-17T16:51

На Украине уже давно бьют тревогу по поводу демографического кризиса и нехватки рабочих рук. В Одессе и Киеве решили даже ввести трудовую повинность. Украинские эксперты всерьез рассказывают в телемарафоне, что каждой украинке нужно срочно родить по 5-6 детей, чтобы выбраться из демографической ямы, путая женщин с хомячками.Строительные фирмы западной Украины в этом году начали завозить рабочих из Бангладеш, но массовости въезда пока не наблюдается. Речь идет о нескольких десятках человек.Условия, которые на Украине предлагают жителям африканских и азиатских стран, не сильно отличаются от условий на их родине, даже не учитывая фактора войны. Средняя зарплата в Эфиопии и Бангладеш на уровне $180-200, что не намного ниже украинской зарплаты. Так стоит ли людям ехать за триста вёрст киселя хлебать?Однако на Украине националисты крайне встревожены перспективой завоза мигрантов, что противоречит их давней концепции "чистоты нации", ради чего они так настойчиво пытались избавиться от русского, еврейского и польского населения.Украинский эксперт Андрей Павловский рассказывает 17 апреля на канале I-UA.TV, что всех, кто хочет привезти мигрантов, следует называть предателями и негодяями, которые желают уничтожить украинскую нацию. По его словам, существует некий "сатанинский план" по освобождению Украины от украинцев, и предлагает националистическим организациям жестко противодействовать ввозу иностранной рабочей силы.На этом основании можно с уверенностью предположить, что африканские мигранты станут еще и объектом террора и преследования со стороны украинских неонацистов.При этом, обсуждая тему нехватки рабочих и паникуя по поводу завоза мигрантов, стараются не обращать внимания на очевидный факт – дефицит рабочих рук является прямым следствием утилизации мужчин на поле боя и массовой "бусификации"."Слуга народа" Максим Бужанский пишет, что перед массовым завозом мигрантов нужно сначала проконсультироваться с украинскими гражданами. Им, дескать, нужно красочно рассказать, как именно мигранты будут адаптироваться и влиять на стоимость труда на Украине."Мы ведь не хотим, надеюсь, чтобы формула восполнения недостающей рабочей силы превратилась в формулу замены дешёвой рабочей силой", - пишет Бужанский, намекая, что завоз дешевых рабочих рук еще больше снизит стоимость труда оставшихся украинцев.Однако его коллега нардеп Александр Дубинский уверен, что никто не будет спрашивать ни украинцев, ни самих африканцев, которые приедут не по своей воле и отнюдь не из Африки."Никто никаких 300-500-1000 тысяч черных мигрантов из Африки и Азии к нам завозить не будет. Нам их пришлют из Европы, сопровождая депортации деньгами, а уж соросята вас убедят, что это выгодно", - считает Дубинский. По его оценкам, на Украину вышлют где-то около 5 миллионов человек.Экономист Алексей Кущ утверждает, что завоз на Украину 300 тысяч мигрантов ежегодно – "грантовая тема", на которую подсадили украинских чиновников и академические институты. По его словам, этот вопрос уже решен, поскольку украинские чиновники очень жадны до денег."После войны Украина будет помогать ЕС минимизировать мигрантский кризис, приняв до 3 млн человек за 10 лет и частично заместив украинцев, которые уехали в Европу. И за это тоже Украине будут платить большие деньги. Нужно понимать, что политические элиты у нас рентоориентированные, то есть нацеленные на постоянный поиск финансовых рент", - утверждает экономист.Он также считает, что прием мигрантов будут на Украине обосновывать необходимостью "заслужить" вступление в ЕС. Когда-нибудь в будущем.Ранее Кущ описывал будущую экономическую модель Украины, в рамках которой она будет экспортировать и импортировать людей. Продавать она будет своих опытных военных в разные ЧВК, а импортировать - "лишний человеческий ресурс" из богатых стран Запада.Проще говоря, Украина намерена продавать свою территорию как полноценную тюрьму народов.Глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник 15 апреля рассказывал изданию "Украинская правда", что мигранты вряд ли помогут украинской экономике, так как предпочтут переехать в Польшу или Германию. Однако европейские партнеры могут решить этот вопрос, оплатив ужесточение украинского режима концлагеря или содержание мигрантов в охраняемых центрах. Всё, как полагается: вышки, автоматчики и овчарки.Многие из депортированных мигрантов вряд ли захотят трудиться в таких подневольных условиях за условную миску супа, но на Украине не зря вводили трудовую повинность. Европейские партнеры Украины все-таки знают толк в работорговле. Если они закрывают глаза на рабство для украинских мужчин, то почему бы не закрыть глаза на рабство для других людей. В конце концов, для "реабилитации" Зеленскому можно вручить еще какую-нибудь медаль "свободы".*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаКак принуждать нерабов к войне с РФ. Что говорят на Украине о желании Германии послать украинцев на войну

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

