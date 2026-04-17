Ракету-носитель с космическими аппаратами запустили с Плесецка в интересах МО РФ
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со стартовой площадки космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России запустили с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны РФ, сообщило ведомство 17 апреля
"В пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России", - указали в министерстве.
Там добавили, что старт прошел в штатном режиме.
После старта ракета-носитель "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.
