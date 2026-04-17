Делягин: на результат выборов в Венгрии повлиял Папа Римский
Делягин: на результат выборов в Венгрии повлиял Папа Римский - 17.04.2026 Украина.ру
Делягин: на результат выборов в Венгрии повлиял Папа Римский
Результат парламентских выборов в Венгрии отчасти обусловлен влиянием Ватикана. Об этом 17 апреля заявил депутат Госдумы Михаил Делягин
2026-04-17T13:51
2026-04-17T13:51
2026-04-17T15:12
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.В ходе дискуссии Делягин высказал предположение, что результат выборов в Венгрии был обусловлен не только усталостью от правления премьер-министра Виктора Орбана и привлечением к голосованию молодежи, но и позицией Католической церкви."Мы увидели очень высокую явку. И у меня ощущение, что Венгрия, как страна католическая попала под влияние политики Ватикана".Делягин напомнил, что президент США Дональд Трамп поссорился с Ватиканом, поэтому Папа Римский "играл" против команды Орбана, которого поддержал глава Белого дома, приславший вице-президента Джей Ди Вэнса агитировать за Орбана.Прогноз будущего страны: Вице-спикер Госдумы Бабаков: Венгрия может опуститься до БолгарииПресс-конференция, посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии: "Украинское досье". Смена власти в Венгрии: глобальные последствия
венгрия
ватикан
сша
новости, венгрия, ватикан, сша, михаил делягин, виктор орбан, дональд трамп, госдума, миа "россия сегодня", католическая церковь
Новости, Венгрия, Ватикан, США, Михаил Делягин, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Госдума, МИА "Россия сегодня", Католическая церковь
Делягин: на результат выборов в Венгрии повлиял Папа Римский
13:51 17.04.2026 (обновлено: 15:12 17.04.2026)
Результат парламентских выборов в Венгрии отчасти обусловлен влиянием Ватикана. Об этом 17 апреля заявил депутат Госдумы Михаил Делягин
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.
В ходе дискуссии Делягин высказал предположение, что результат выборов в Венгрии был обусловлен не только усталостью от правления премьер-министра Виктора Орбана и привлечением к голосованию молодежи, но и позицией Католической церкви.
"Мы увидели очень высокую явку. И у меня ощущение, что Венгрия, как страна католическая попала под влияние политики Ватикана".
Делягин напомнил, что президент США Дональд Трамп поссорился с Ватиканом, поэтому Папа Римский "играл" против команды Орбана, которого поддержал глава Белого дома, приславший вице-президента Джей Ди Вэнса агитировать за Орбана.
