Делягин: на результат выборов в Венгрии повлиял Папа Римский
2026-04-17T13:51
2026-04-17T15:12
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.В ходе дискуссии Делягин высказал предположение, что результат выборов в Венгрии был обусловлен не только усталостью от правления премьер-министра Виктора Орбана и привлечением к голосованию молодежи, но и позицией Католической церкви."Мы увидели очень высокую явку. И у меня ощущение, что Венгрия, как страна католическая попала под влияние политики Ватикана".Делягин напомнил, что президент США Дональд Трамп поссорился с Ватиканом, поэтому Папа Римский "играл" против команды Орбана, которого поддержал глава Белого дома, приславший вице-президента Джей Ди Вэнса агитировать за Орбана.
Делягин: на результат выборов в Венгрии повлиял Папа Римский

13:51 17.04.2026 (обновлено: 15:12 17.04.2026)
 
© AP / Tiziana FabiПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Результат парламентских выборов в Венгрии отчасти обусловлен влиянием Ватикана. Об этом 17 апреля заявил депутат Госдумы Михаил Делягин
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.
В ходе дискуссии Делягин высказал предположение, что результат выборов в Венгрии был обусловлен не только усталостью от правления премьер-министра Виктора Орбана и привлечением к голосованию молодежи, но и позицией Католической церкви.
"Мы увидели очень высокую явку. И у меня ощущение, что Венгрия, как страна католическая попала под влияние политики Ватикана".
Делягин напомнил, что президент США Дональд Трамп поссорился с Ватиканом, поэтому Папа Римский "играл" против команды Орбана, которого поддержал глава Белого дома, приславший вице-президента Джей Ди Вэнса агитировать за Орбана.
Прогноз будущего страны: Вице-спикер Госдумы Бабаков: Венгрия может опуститься до Болгарии
Пресс-конференция, посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии: "Украинское досье". Смена власти в Венгрии: глобальные последствия
