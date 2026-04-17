Делягин: на результат выборов в Венгрии повлиял Папа Римский

Результат парламентских выборов в Венгрии отчасти обусловлен влиянием Ватикана. Об этом 17 апреля заявил депутат Госдумы Михаил Делягин

2026-04-17T13:51

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.В ходе дискуссии Делягин высказал предположение, что результат выборов в Венгрии был обусловлен не только усталостью от правления премьер-министра Виктора Орбана и привлечением к голосованию молодежи, но и позицией Католической церкви."Мы увидели очень высокую явку. И у меня ощущение, что Венгрия, как страна католическая попала под влияние политики Ватикана".Делягин напомнил, что президент США Дональд Трамп поссорился с Ватиканом, поэтому Папа Римский "играл" против команды Орбана, которого поддержал глава Белого дома, приславший вице-президента Джей Ди Вэнса агитировать за Орбана.Прогноз будущего страны: Вице-спикер Госдумы Бабаков: Венгрия может опуститься до БолгарииПресс-конференция, посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии: "Украинское досье". Смена власти в Венгрии: глобальные последствия

