Вице-спикер Госдумы Бабаков: Венгрия может повторить судьбу Болгарии
Вице-спикер Госдумы Бабаков: Венгрия может повторить судьбу Болгарии

13:42 17.04.2026 (обновлено: 15:12 17.04.2026)
 
У Венгрии без российских ресурсов есть шансы стать второй Болгарией и Румынией, т. е. очень бедной страной, заявил 17 апреля вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков
В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.
Александр Бабаков, зампредседателя Госдумы РФ в ходе дискуссии заявил:
"Венгрия страна - бедная и транзитная. Никакие обещания ЕС обеспечить ее дешевыми энергоресурсами выглядят абсурдно. Венгрия будет зависеть от тех, кто продает ей нефть, газ и энергию. Если она не будет покупать дешевые ресурсы из России, то скатится до положения Румынии и Болгарии".
При этом, по его словам, многое будет зависеть от позиции ЕС и России.
