Вице-спикер Госдумы Бабаков: Венгрия может повторить судьбу Болгарии

Вице-спикер Госдумы Бабаков: Венгрия может повторить судьбу Болгарии - 17.04.2026 Украина.ру

Вице-спикер Госдумы Бабаков: Венгрия может повторить судьбу Болгарии

У Венгрии без российских ресурсов есть шансы стать второй Болгарией и Румынией, т. е. очень бедной страной, заявил 17 апреля вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков

2026-04-17T13:42

2026-04-17T13:42

2026-04-17T15:12

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье", посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии и их влиянию на мировую политику и глобальную экономику.Александр Бабаков, зампредседателя Госдумы РФ в ходе дискуссии заявил: "Венгрия страна - бедная и транзитная. Никакие обещания ЕС обеспечить ее дешевыми энергоресурсами выглядят абсурдно. Венгрия будет зависеть от тех, кто продает ей нефть, газ и энергию. Если она не будет покупать дешевые ресурсы из России, то скатится до положения Румынии и Болгарии".При этом, по его словам, многое будет зависеть от позиции ЕС и России.Главные события дня: Морпехи США голодают, Россия приняла решение об ударах по Европе. Хроника событий на 13.00 17 апреляПресс-конференция, посвящённая результатам парламентских выборов в Венгрии: "Украинское досье". Смена власти в Венгрии: глобальные последствия

венгрия

россия

румыния

новости, венгрия, россия, румыния, госдума, ес, миа "россия сегодня"