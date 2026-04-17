Любомир Романкив: изобретатель, на котором IBM и Apple заработали миллиарды

17 апреля 1931 года родился Любомир Романкив. Попав после войны в Северную Америку, он изобрёл ключевую технологию компьютерного "жёсткого диска". Однако заработали на этом корпорации, а не сам изобретатель

2026-04-17T16:00

Любомир Романкив родился в городе Жовква (ныне Львовская область) в семье местного адвоката Ивана Романкива, бывшего офицера легиона Украинских сечевых стрельцов (национальное формирование в австро-венгерской армии) и Украинской Галицкой армии (вооружённые силы Западно-Украинской народной республики). Правда, в боевых действиях доктор права Романкив участия не принимал, занимаясь в армии пропагандой и агитацией. Мать Любомира была школьной учительницей, руководила "Союзом украинок" в Жовкве.Иван Романкив также был активным участником украинского движения. Он возглавлял местные общества "Родной школы" и "Просвіти" в Жовкве, был функционером партии УНДО (Украинское национально-демократическое объединение). Когда в сентябре 1939 года Волынь и Галичина были присоединены к СССР, отец нашего героя скрывался у знакомых в городке Угнев (сейчас Львовская область).После нацистской оккупации Западной Украины в 1941-м Иван Романкив стал работать адвокатом в городе Белз (ныне также Львовская область), куда перевёз семью. Именно там Любомир вступил в организацию "Воспитательные сообщества украинской молодёжи" – под этой вывеской в дистрикте Галиция действовала подконтрольная ОУН* скаутская организация "Пласт".В конце июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской операции советские войска освободили Белз. Семья Романкивых решила бежать вслед за немцами. Вот как об этом вспоминал Любомир Романкив в интервью "Радио Свобода"** в 2021 году:"Когда вечером пришли советские войска, то уже ночью появились списки тех, кто должен быть расстрелян на следующее утро. В списках был мой отец, работавший адвокатом. Его успели вывезти за реку Солокию в Угнев, где как раз задержались немцы, и так мой отец спасся в немецкой части. А нас – меня, сестру и маму, – вывезли на следующую ночь"***.Романкивы перебрались сначала в Словакию, а позже в Австрию, где поселились в горах возле Зальцбурга и прожили там до конца войны. Оттуда они переехали в Мюнхен, где Любомир уже официально вступил в "Пласт". В 1948 году семье удалось связаться с родственниками, жившими в канадской провинции Альберта, и добиться разрешения переехать туда. Билеты на корабль до Канады оплатил Романкивым Красный крест.В Эдмонтоне Любомир Романкив учился в католической школе, где было достаточно много учеников украинского происхождения. После немецкой школы физику и математику он знал лучше любого канадского выпускника, а выучить английский язык юноше помогло усердие.Получив аттестат зрелости, Любомир хотел стать архитектором, но это обучение было дорогим, и он пошел в Университет Альберты на химическую технологию. Из сорока двух студентов, он по успеваемости оказался вторым. Получив диплом бакалавра в 1957 году, работал год на химической фабрике, поднялся от инженера до заместителя директора, но хотел продолжить обучение.Декан факультета, оценив способности своего выпускника, дал ему рекомендацию в лучшие вузы Америки, и того приняли в знаменитый МТИ – Массачусетский технологический институт. Там Любомир Романкив закончил магистратуру, а в 1962 году стал доктором наук в области металлургии и материаловедения. Выбирая работу, он подал резюме в 16 фирм, занимающиеся модной тогда электроникой. Согласие пришло от всех, но выбором Любомира Романкива стала всемирно известная корпорация IBM, где он проработал до 2017 года. Много лет Романкив руководил Центром электрохимических технологий и микроструктур в ключевой исследовательской структуре IBM – Центре имени Томаса Уотсона (Нью-Йорк).Романкив сразу нацелил себя на решение одной из главных проблем появившихся тогда компьютеров – устройств запоминания информации. В те времена компьютерные диски в диаметре имели больше метра, когда они вращались со скоростью 3000 оборотов в минуту, даже земля дрожала. Чтобы диски нормально работали, их устанавливали на бетонное основание, спасаясь от тряски. Кроме того, магниты для записи информации делали вручную, наматывая медную проволоку на специальные сердечники."Я тогда начал работать над тонкими магнитными плёнками, которые могли бы записывать информацию на диске. Чем меньше головка, тем меньше тот пункт, который вы записываете на цифровой точке. И когда я нашел способ литографии, то смог продолжать их каждый раз уменьшать. И количество информации, которая может записываться на диске, увеличилось не в один, пять или десять раз, а от одного миллиона до шести порядков раз, – то есть до секстиллиона информации на квадратный дюйм", – вспоминал Романкив в 2021 году в интервью киевскому изданию НВ.Тонкоплёночные магнитные головки для жестких дисков, изобретённые Романкивым в 1974 году, ускорили запись информации в миллионы раз и полностью изменили производство компьютеров. "Это стало прорывом в индустрии, ежегодно генерирующей более $ 35 млрд", – говорится на сайте Национального зала славы изобретателей США.Сначала IBM хотела ставить новые головки только на диски с диаметром 25 см., и использовать их в привычных стационарных компьютерах. Романкив сугубо на пробу создал маленький дисковод, всего 5 дюймов (12,7 см) диаметром. "Стив Возняк был одним из тех, кто купил у нас такой пятидюймовый диск и, как он сам сказал, в своём гараже соединил процессор с этим диском. Он это показал Стиву Джобсу, а тот умел хорошо продавать. Так появилась Apple", – говорил Романкив. При этом его родная корпорация IBM "дозрела" до персонального компьютера лишь через два года.После своего наибольшего изобретения Романкив не остановился на достигнутом. В частности, он изобрел технологию пайки микроконтактов на компьютерном чипе и технологию формирования многоуровневых соединений. "Мы вместе с Любомиром работали над разработкой этой технологии и выпустили её на рынок – теперь это есть в каждом компьютере на планете", – рассказывала изобретательница исследовательского центра IBM Лили Делиджиани.В 1997 году IBM объявила о полномасштабном производстве чипов с использованием медных межсоединений, хотя ранее использовались алюминиевые. "Медь считалась убийцей полупроводниковых устройств, – цитирует Романкива сайт IBM. – Общепринятым мнением было держаться подальше от меди". В 1998-м IBM начала внедрять эту технологию в линейку микропроцессоров PowerPC, а в 1999-м представила первый корпоративный сервер с "медными" чипами, что увеличило производительность на 50%. В настоящее время использование меди является стандартом компьютерной индустрии.В последние годы Романкив работал в IBM над повышением эффективности солнечных панелей и имеет несколько патентов, связанных с этим. Всего же на счету изобретателя более 90 американских патентов и 150 научных трудов. "Когда вы включаете компьютер – начинают работать 7 моих патентов, наберете одну букву – это ещё 7 патентов", – приводил он наглядный пример использования его изобретений.За свои изобретения ученый получил множество наград, среди которых наиболее престижны Золотая медаль Перкина для химиков и премия Либермана для инженеров-электриков. В марте 2012 года Любомир Романкив вместе со Стивом Джобсом был введён в Национальный зал славы изобретателей США. Из людей, родившихся на территории нынешней Украины, в этом зале находится лишь Игорь Сикорский.Несмотря на то, что имя Любомира Романкива стоит почти на сотне патентов, их собственниками являются корпорации, в первую очередь IBM, которые и зарабатывают на них миллиарды долларов. Сам Романкив, хотя и был весьма высокооплачиваемым сотрудником, в разряд мультимиллионеров так и не попал.Хотя он всю жизнь подчёркивал, что является украинцем, в независимой Украине ему никогда не предлагали работу, о чём с горечью говорил сам изобретатель. При этом Любомир Романкив получал предложение работы в Киеве, когда в 1980 году приезжал в СССР. Тогда он побывал не только в Киеве, но и во Львове, где ему даже организовали закрытую встречу с преподавателями местных вузов.Зато после 1991 года на Украине Любомир Романкив стяжал славу как руководитель "Пласта" – он возглавлял Главный совет этой организации в 1987-94 годах, после этого много лет был заместителем председателя совета по связям со Всемирным скаутским бюро, а в 1997-2016 был "главным пластуном" в мире. Именно Романкив ещё до провозглашения независимости Украины поставил задачу развертывания "Пласта" на всей её территории (до того организация действовала в основном в Галичине), но и организовал системное финансирование этого проекта в первые годы. После него эту инициативу подхватил Богдан Гаврилишин.С начала 1990-х Любомир Романкив приезжал на Украину почти каждый год, вплоть до 2013-го, когда врачи запретили ему перелёты. В 2020 году Владимир Зеленский наградил изобретателя Орденом Ярослава Мудрого V степени – за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность. Награду он получил в Генконсульстве Украины в Нью-Йорке."Я считаю себя украинцем. Никак иначе! У меня есть и канадское, и американское гражданство, но это не означает, что я себя считаю американцем. Да, я себя считаю американским гражданином, я себя считаю канадским гражданином, поскольку у меня есть паспорт. Однако душой чувствую, что я – украинец. Когда я приезжаю на Украину, я чувствую, что я в своей стране, где я родился и где всё мне родное", – сказал Романкив "Радио Свобода" в день своего 90-летия.К тому времени Любомир Романкив доживал свой век в доме престарелых под Нью-Йорком, где великий изобретатель и умер 28 июня 2024 года. Через месяц в его четь была переименована одна из улиц во Львове. В родной Жовкве, почётным гражданином которой Романкив стал ещё в 2013 году, улица его имени появилась ещё при жизни изобретателя, в 2022-м. Премии или стипендии имени Романкива на Украине до сих пор не существует.* Запрещённая в России террористическая организация.** СМИ объявленное в России нежелательным.*** История подозрительная, но вместе с немцами бежали не только коллаборационисты. – Ред.

Олег Хавич

