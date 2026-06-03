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Ежесуточные объёмы производства FPV-дронов с 2023 года возросли в 30 раз — Мантуров
Ежесуточные объёмы производства FPV-дронов с 2023 года возросли в 30 раз — Мантуров - 03.06.2026 Украина.ру
Ежесуточные объёмы производства FPV-дронов с 2023 года возросли в 30 раз — Мантуров
Российские предприятия могут производить по 15 тысяч FPV-дронов в день, что примерно в 30 раз превосходит объёмы их выпуска в 2023 году. Об этом заявил СМИ первый вице-премьер Денис Мантуров
2026-06-03T02:24
2026-06-03T02:24
2026-06-03T02:42
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"Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тысяч штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц", — сказал Мантуров в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в ночь на 3 июня.По словам вице-премьера, специальная военная операция окончательно закрепила статус БПЛА "как одного из ключевых элементов современной войны". "Из вспомогательного средства разведки они эволюционировали в самостоятельную ударную силу, способную решать широкий спектр тактических задач. За последние несколько лет сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов", — отметил Мантуров.Серьёзный рост потребности армии в сложных разведывательных и ударных комплексах удовлетворяется ростом объёмов их выпуска."При этом поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках государственного оборонного заказа", — подчеркнул вице-премьер.Мантуров отметил и результаты работ в области наземных и морских робототехнических комплексов, модельный ряд которых в общей сложности уже насчитывает свыше 100 модификаций, а также активное использование российскими разработчиками технологий с элементами ИИ. По его словам, безэкипажные катера и наземные боевые роботы "стали неотъемлемой частью решения боевых задач" в ходе проведения СВО.В конце мая замглавы Минпромторга Василий Шпак в числе стратегических задач, стоящих на сегодня в России перед отраслью беспилотных технологий, назвал масштабирование производства и повышение уровня локализации критически важных компонентов.Ранее сообщалось, что украинские СМИ признали способность России наносить массированные ракетно-дроновые удары каждые 5–10 дней.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, впк, вице-премьер, промышленность, производство, fpv-дрон, беспилотники, беспилотники сегодня, бпла, бпла сегодня, дроны, сво, война на украине, война, боевые действия, звездные войны. эпизод v: империя наносит ответный удар, ии (искусственный интеллект)
Украина.ру, Новости, Россия, ВПК, вице-премьер, промышленность, производство, fpv-дрон, беспилотники, беспилотники сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, дроны, СВО, война на Украине, война, боевые действия, Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар, ИИ (искусственный интеллект)
Ежесуточные объёмы производства FPV-дронов с 2023 года возросли в 30 раз — Мантуров
02:24 03.06.2026 (обновлено: 02:42 03.06.2026)
Российские предприятия могут производить по 15 тысяч FPV-дронов в день, что примерно в 30 раз превосходит объёмы их выпуска в 2023 году. Об этом заявил СМИ первый вице-премьер Денис Мантуров
"Учитывая высокую результативность БПЛА и их относительно низкую стоимость, отечественные предприятия уже сегодня могут обеспечить поставку свыше 15 тысяч штук в день одних только FPV-дронов, а в 2023 году такое количество производилось в месяц", — сказал Мантуров в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в ночь на 3 июня.
По словам вице-премьера, специальная военная операция окончательно закрепила статус БПЛА "как одного из ключевых элементов современной войны".
"Из вспомогательного средства разведки они эволюционировали в самостоятельную ударную силу, способную решать широкий спектр тактических задач. За последние несколько лет сформировалось самостоятельное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов", — отметил Мантуров.
Серьёзный рост потребности армии в сложных разведывательных и ударных комплексах удовлетворяется ростом объёмов их выпуска.
"При этом поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках государственного оборонного заказа", — подчеркнул вице-премьер.
Мантуров отметил и результаты работ в области наземных и морских робототехнических комплексов, модельный ряд которых в общей сложности уже насчитывает свыше 100 модификаций, а также активное использование российскими разработчиками технологий с элементами ИИ. По его словам, безэкипажные катера и наземные боевые роботы "стали неотъемлемой частью решения боевых задач" в ходе проведения СВО.
В конце мая замглавы Минпромторга Василий Шпак в числе стратегических задач, стоящих на сегодня в России перед отраслью беспилотных технологий, назвал масштабирование производства и повышение уровня локализации критически важных компонентов.
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