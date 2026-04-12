https://ukraina.ru/20260412/65-let-poltu-gagarina-mify-i-legendy-narodov-mira-1077700567.html

65 лет полёту Гагарина. Мифы и легенды народов мира

Люди всегда верили в сказки. Не понять и придумать значительно проще, чем учиться и думать. Когда заглядываешь в подборки "Дзена" диву даёшься – откуда столько авторов, которые пишут самоочевидную вроде бы чушь? Впрочем, "Дзен" тоже можно понять – чушь люди активно читают. Не всем очевидно, что настоящая история интереснее выдумок…

2026-04-12T07:57

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103128/96/1031289654_0:0:3063:1724_1920x0_80_0_0_61bc702aadca0a06e8e49225a4403231.jpg

12 апреля исполняется 65 лет со дня полёта Юрия Гагарина. Лучше всего полукруглую годовщину отметили американцы, отправив к Луне первую за 54 года пилотируемую миссию к Луне. На этом фоне активизировались альтернативно одарённые граждане, считающие, что это вообще первый полёт к Луне (хочется верить, что они последовательны и считают, что нынешнего полёта тоже нет).К сожалению, мифотворцы резвятся не только вокруг полётов на Луну, но и вокруг нашего первого космонавта. Самое интересное, что если миф о том, что американцы не летали на Луну, имеет американское происхождение, то мифология вокруг Гагарина – советская и постсоветская. Ну-ну… "Как сладостно отчизну ненавидеть". Хотя любители такой мифологии считают себя патриотами. Просто они за придуманную ими же "правду".Миф №1: Гагарин не был первымЕсть большое количестве версий относительно того, что до Гагарина был осуществлён как минимум один пилотируемый полёт, но он окончился трагически (гибелью или тяжёлой травмой космонавта) и его исключили из рассмотрения, чтобы не портить статистику.Чаще всего упоминаются фамилии Владимира Ильюшина, Петра Долгова и Валентина Бондаренко. Первые двое вообще не входил в отряд космонавтов (но к космосу отношение имели – первому принадлежал рекорд высотного полёта до Гагарина, второй погиб во время высотного парашютного прыжка из стратосферы, причём гондолой стратостата "Волга" служил спускаемый аппарат "Востока"), третий действительно мог стать первым космонавтом, но погиб накануне первого пилотируемого полёта.Причины появления этой легенды в советские времена на поверхности – о неудачных, а частью и об успешных экспериментальных запусках официально не сообщалось. Но сообщество людей, причастных к космической программе не герметично – так или иначе, но слухи о ходе космической программы до людей доходили, а дальше уже работала фантазия.Взять хотя бы полёт "Спутника-10" 25 марта 1961 года. Это вообще-то был никакой не спутник, а совершавший автоматический полёт космический корабль "Восток-3КА-2". На борту находились собачка Звёздочка и "Иван Иванович". Последний – манекен, причём довольно детальный, вполне похожий на человека.Полёт закончился успешно, спускаемый аппарат с контейнером, в котором находилась Звёздочка, успешно приземлился в Пермском крае. А вот с "Иван Ивановичем" случился казус – он приземлялся отдельно на парашюте (так же, как и Гагарин позже) и зацепился за дерево. Обнаружил его случайный человек – и что он должен был подумать? Вот тебе и легенда о погибшем космонавте.Ещё одна деталь – в телеметрии с "Востока" присутствовал мужской голос – доставленная на орбиту запись, при помощи которой тестировалась радиосвязь с Центром управления полётами. Телеметрия была перехвачена американцами и у них должно было возникнуть впечатление, что полёт пилотируемый.Но если появление этой легенды как-то оправдать можно, то его тиражирование спустя 65 лет после полёта вызывает только недоумение – советская цензура давно рухнула, опубликовано огромное количество документов и свидетельств участников процесса. Известны мелкие подробности, о которых ранее по очевидным причинам не сообщали, вроде несвоевременного пуска тормозного двигателя на "Востоке-1". Казалось бы, места для домыслов нет, а поди ж ты…Иногда сторонники этой версии демонстрируют недюжинную изобретательность. Например, раз уж в истории Байконура (кстати, ракетчики называют его Тюра-Там) места для догагаринских пилотируемых полётов не находится, пуски переносятся на "секретный космодром в Сибири".Для справки – "в Сибири" никаких космодромов нет и никогда не было. Есть в Архангельской области ("Плесецк"), на Дальнем Востоке ("Свободный", "Восточный"), в Оренбургской области ("Ясный") и, наконец, в Астраханской области ("Капустин Яр").Последний подходит больше всего, поскольку он: а) появился раньше Байконура; б) в отличие от Байконура был строго засекречен. Орбитальные запуски с Капустина Яра не осуществлялись, но суборбитальные – вполне: 22 июля 1951 (!) года геофизической ракетой Р-1Е в ближний космос (101 км. – "линия Кармана", по которой проходит условная граница атмосферы и космоса) были подняты собаки Цыган и Дезик, успешно потом приземлившиеся. Ну а где суборбительные собачки, там и орбитальный человек – Гагарин как-то раз не слишком удачно пошутил, что не очень понимает – он первый человек или последняя собака в космосе.Миф №2: Гагарин не леталРазновидность первого мифа, известна в более и менее клинических формах.Наименее клиническая – Гагарина просто назначили медийным лицом первого полёта, а сам полёт был либо постановочный (чтобы гарантированно обогнать американцев) или же совершил Герман Титов.Причины появления последней версии объективны – Титов был дублёром Гагарина и в апреле дважды проходил репетицию наземной части отлёта – без посадки в космический корабль. А эту "художественную самодеятельность" видело довольно много народа, включая солдат-срочников.Для справки: полёт Титова состоялся 9 августа, полёт Алана Шеппарда – 5 мая. Американский астронавт совершил космический (на высоту 165 км.), но не орбитальный полёт. Правда, на тот момент это особого значения не имело. Ни Гагарин, ни Шеппард снимков Земли не делали – фотоаппарат почему-то дали только Титову.Справедливости ради сказать, что именно с медийной точки зрения по комплексу личных качеств (вплоть до княжеской фамилии) первого космонавта выбор Сергея Королёва и советского руководства был мало не идеален. И, надо сказать, общественную нагрузку, связанную со своим статусом, Юрий Алексеевич нёс более чем достойно.Более клинические формы – космические полёты вообще невозможны, потому что люди или умирают сразу (по той же причине первыми пассажирами воздушного шара братьев Монгольфье были животные, но это ж был XVIII век…), или потому что земля плоская, а небо твёрдое (сейчас точно не XVIII век?)Миф №3: Гагарин приземлялся в спускаемом аппаратеМиф этот совершенно официальный – СССР подал документы в FAI (Международную авиационной федерации) на установление мировых рекордов: продолжительности (108 мин.), высоты (327,7 км.), рекорд максимального груза, поднятого на эту высоту (4725 кг.) Требования FAI предполагали, что аппарат должен совершить пилотируемую посадку. Ранее засекреченные подробности были опубликованы только после изменения правил.Жульничество, конечно. Со стороны СССР даже несколько неожиданное – как будто без фиксации этих рекордов первый пилотируемый полёт в космос перестал бы быть таковым.Между тем, корабли "Восток" не были оборудованы тормозными двигателями, посадка же на парашюте сама по себе рискована, даже когда прыгает отдельный человек, а уж в случае с космическим кораблём… Собственно, эта истина здравого смысла получила подтверждение в ходе трагического полёта "Союза-1" в апреле 1967 года – парашютная система сработала нештатно, космонавт Владимир Комаров погиб.Так что Гагарин приземлялся отдельно от спускаемого аппарата, отстрелившись на высоте 7 км. Отсюда разновидность мифа – на этой высоте можно было и из самолёта прыгнуть, да и спускаемый аппарат можно с самолёта сбросить.Миф №4: гибель Гагарина была подстроенаОбычно утверждается, что у него был конфликт с Брежневым или он хотел (мог) рассказать "всю правду" о своём полёте, в результате чего его или убили, или отправили в психушку. Версию столкновения с "летающей тарелкой" мы не рассматриваем.Причина появления мифа вполне объективна – результаты расследования обстоятельств гибели первого космонавта много десятилетий были засекречены и в полной мере не опубликованы по сей день. Вывод правительственной комиссии стал доступен общественности только в 2011 году, до этого можно было невозбранно фантазировать.На самом деле причины трагического инцидента совершенно прозрачны – плохая погода и малый налёт лётчиков: Гагарин выполнял представительские функции, учился в академии ВВС, а с декабря 1963 года ещё и работал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов, а инструктор Владимир Серёгин последнее время находился на штабной работе. Но вот конкретный сценарий катастрофы остаётся дискуссионным по сей день.Почему возникают мифы?Как видим, в большинстве случаев предпосылки появления мифологии были вполне объективные – режим глубокой секретности, неполнота и вольная трактовка информации, полученной о участников событий.Гораздо сложнее понять, почему появляются мифы там, где для них нет никаких предпосылок.Чаще всего причиной является недоверие по отношению к власти, которая вечно что-то скрывает. Проблема в том, что враньё любого национального правительство будет разоблачено другим правительством, если это враньё как-то коснётся его интересов и его в принципе можно разоблачить. В случае с исследованием космического пространства оба этих правила соблюдаются.Нередко приходится сталкиваться с людьми недоверчивыми, которые хотят проверить вообще всё, о чём говорит "официальная наука". Ну тут тоже два интересных момента.Во-первых, чаще всего люди, которые пытаются "проверить" просто некомпетентны и даже не способны понять объяснения "официальной науки". Обычный здравый смысл, конечно, хорош, но знаний он всё же не заменяет…Во-вторых, "недоверчивость" любителей фолк-хистори относительная – декларируя критический склад мышления они готовы поверить в любую чушь, если она противоречит выводам "официальной науки".Самое здравое объяснение, которое автору приходилось слышать, – "так интереснее". Хорошее объяснение, но – для литературы. Впрочем, реальная история зачастую гораздо интереснее выдумок.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

