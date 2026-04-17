Из Венгрии будет гореть "зеленый свет": Иванов о политических бонусах для Зеленского - 17.04.2026 Украина.ру
Из Венгрии будет гореть "зеленый свет": Иванов о политических бонусах для Зеленского
2026-04-17T14:20
2026-04-17T14:34
Из Венгрии будет гореть "зеленый свет": Иванов о политических бонусах для Зеленского

14:20 17.04.2026 (обновлено: 14:34 17.04.2026)
 
Зеленскому важно привлечь на свою сторону страны Ближнего Востока, убедив их, что у них есть много общего. Однако шансов получить там значительные бонусы у него мало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
Глава киевского режима пытался извлечь выгоду из ближневосточного конфликта, но успеха не добился. Иванов заявил, что Зеленский — не столько участник, сколько игрок на Ближнем Востоке.
"Его задача заключалась скорее не в реальном предложении своих дронов-перехватчиков, которые позарез нужны ему на Украине. Он пытался показать, что Украина остается обещающим и успешно действующим игроком", — сказал эксперт.
По словам Иванова, заявка на поставку дронов — это коммерческое предложение на будущее. "Шансов получить значительные бонусы на Ближнем Востоке, как политические, так и материальные, у него мало. Скорее всего свои средства страны региона будут тратить не на Украину, а на восстановление разрушенного энергосектора", — предположил аналитик.
По его оценке, более благоприятно для Зеленского складывается обстановка в Европе после победы оппозиции в Венгрии. Из Венгрии будет гореть "зеленый свет" для помощи ЕС Украине, резюмировал Олег Иванов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.
Актуальное интервью на тему ситуации на Ближнем Востоке: "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.
