Из Венгрии будет гореть "зеленый свет": Иванов о политических бонусах для Зеленского
Зеленскому важно привлечь на свою сторону страны Ближнего Востока, убедив их, что у них есть много общего. Однако шансов получить там значительные бонусы у него мало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов
2026-04-17T14:34
14:20 17.04.2026 (обновлено: 14:34 17.04.2026)
Глава киевского режима пытался извлечь выгоду из ближневосточного конфликта, но успеха не добился. Иванов заявил, что Зеленский — не столько участник, сколько игрок на Ближнем Востоке.
"Его задача заключалась скорее не в реальном предложении своих дронов-перехватчиков, которые позарез нужны ему на Украине. Он пытался показать, что Украина остается обещающим и успешно действующим игроком", — сказал эксперт.
По словам Иванова, заявка на поставку дронов — это коммерческое предложение на будущее. "Шансов получить значительные бонусы на Ближнем Востоке, как политические, так и материальные, у него мало. Скорее всего свои средства страны региона будут тратить не на Украину, а на восстановление разрушенного энергосектора", — предположил аналитик.
По его оценке, более благоприятно для Зеленского складывается обстановка в Европе после победы оппозиции в Венгрии. Из Венгрии будет гореть "зеленый свет" для помощи ЕС Украине, резюмировал Олег Иванов.