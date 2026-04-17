https://ukraina.ru/20260417/iz-vengrii-budet-goret-zelenyy-svet-ananev-o-politicheskikh-bonusakh-dlya-zelenskogo-1078012797.html

Из Венгрии будет гореть "зеленый свет": Иванов о политических бонусах для Зеленского - 17.04.2026 Украина.ру

Зеленскому важно привлечь на свою сторону страны Ближнего Востока, убедив их, что у них есть много общего. Однако шансов получить там значительные бонусы у него мало. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий кафедрой прикладного анализа международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Олег Иванов

2026-04-17T14:20

новости

украина

ближний восток

венгрия

трамп и зеленский

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

ес

война на ближнем востоке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_0:1:1042:587_1920x0_80_0_0_5cc4d7d5b030f325a1c759031e8a0c83.jpg

Глава киевского режима пытался извлечь выгоду из ближневосточного конфликта, но успеха не добился. Иванов заявил, что Зеленский — не столько участник, сколько игрок на Ближнем Востоке."Его задача заключалась скорее не в реальном предложении своих дронов-перехватчиков, которые позарез нужны ему на Украине. Он пытался показать, что Украина остается обещающим и успешно действующим игроком", — сказал эксперт.По словам Иванова, заявка на поставку дронов — это коммерческое предложение на будущее. "Шансов получить значительные бонусы на Ближнем Востоке, как политические, так и материальные, у него мало. Скорее всего свои средства страны региона будут тратить не на Украину, а на восстановление разрушенного энергосектора", — предположил аналитик.По его оценке, более благоприятно для Зеленского складывается обстановка в Европе после победы оппозиции в Венгрии. Из Венгрии будет гореть "зеленый свет" для помощи ЕС Украине, резюмировал Олег Иванов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Венгрия отступает, демократы наступают. Олег Иванов о том, кто оплатит вооружение Украины" на сайте Украина.ру.Актуальное интервью на тему ситуации на Ближнем Востоке: "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

новости, украина, ближний восток, венгрия, трамп и зеленский, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, ес, война на ближнем востоке, война, европа, помощь, евросоюз, война на украине, главные новости, главное