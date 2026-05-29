ВСУ теряют Константиновку и откатываются к Дружковке. Новости СВО - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260529/vsu-teryayut-konstantinovku-i-otkatyvayutsya-k-druzhkovke-novosti-svo-1079583341.html
ВСУ теряют Константиновку и откатываются к Дружковке. Новости СВО
ВСУ теряют Константиновку и откатываются к Дружковке. Новости СВО - 29.05.2026 Украина.ру
ВСУ теряют Константиновку и откатываются к Дружковке. Новости СВО
Российские войска приближаются к последней линии обороны Вооруженных сил Украины в Запорожской области, в интервью ТСН заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-29T15:55
2026-05-29T15:55
спецоперация
сво
новости сво россия
завершение сво
новости сво
сводка сво
украина
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073537418_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f99f8924b98a4626ef75ccd6d196cd15.jpg
По его словам, ситуация на гуляйпольском направлении, где российские силы активно наступают на Доброполье, для ВСУ складывается крайне тяжело. Он отметил, что именно там находится последняя линия обороны, построенная еще до 2014 года.Кроме того, Жданов указал на критическую опасность, нависшую над украинскими формированиями на Славянско-Краматорском направлении. По его мнению, потеря города Константиновки (Донецкая Народная Республика) может стать переломным моментом, так как это позволит российским войскам выйти к Дружковке."Это может значительно изменить расстановку сил в регионе и создать новые угрозы для украинских позиций", — предупредил аналитик.К другим новостям к этому часу: 🟥 Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета двух МиГ-31К🟥 Временные ограничения также введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация. Ранее взлет и посадку самолетов ограничили в Волгограде, Самаре, Пензе и Саратове.🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Кировоградской области.🟥 В аэропортах Ижевска и Ульяновска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.🟥 В аэропорту Волгограда сняты ограничения на полеты.🟥 Местные каналы сообщают о работе ПВО в Донецке и Макеевке.🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Сумах.
украина
россия
запорожская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/17/1073537418_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d2e9604dd95734e050f7674bebb0670e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво россия, завершение сво, новости сво, сводка сво, украина, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, росавиация, вс рф, наступление вс рф
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, завершение СВО, новости СВО, сводка СВО, Украина, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Росавиация, ВС РФ, наступление ВС РФ

ВСУ теряют Константиновку и откатываются к Дружковке. Новости СВО

15:55 29.05.2026
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP / Andriy Andriyenko
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска приближаются к последней линии обороны Вооруженных сил Украины в Запорожской области, в интервью ТСН заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
По его словам, ситуация на гуляйпольском направлении, где российские силы активно наступают на Доброполье, для ВСУ складывается крайне тяжело. Он отметил, что именно там находится последняя линия обороны, построенная еще до 2014 года.
"Дальше до самого Днепра только поле. Там надо делать оборонительные рубежи", — подчеркнул эксперт.
Кроме того, Жданов указал на критическую опасность, нависшую над украинскими формированиями на Славянско-Краматорском направлении. По его мнению, потеря города Константиновки (Донецкая Народная Республика) может стать переломным моментом, так как это позволит российским войскам выйти к Дружковке.
"Это может значительно изменить расстановку сил в регионе и создать новые угрозы для украинских позиций", — предупредил аналитик.
К другим новостям к этому часу:
🟥 Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета двух МиГ-31К
🟥 Временные ограничения также введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация. Ранее взлет и посадку самолетов ограничили в Волгограде, Самаре, Пензе и Саратове.
🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Кировоградской области.
🟥 В аэропортах Ижевска и Ульяновска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
🟥 В аэропорту Волгограда сняты ограничения на полеты.
🟥 Местные каналы сообщают о работе ПВО в Донецке и Макеевке.
🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Сумах.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО Россиязавершение СВОновости СВОсводка СВОУкраинаРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРосавиацияВС РФнаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния