ВСУ теряют Константиновку и откатываются к Дружковке. Новости СВО

Российские войска приближаются к последней линии обороны Вооруженных сил Украины в Запорожской области, в интервью ТСН заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 29 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-29T15:55

По его словам, ситуация на гуляйпольском направлении, где российские силы активно наступают на Доброполье, для ВСУ складывается крайне тяжело. Он отметил, что именно там находится последняя линия обороны, построенная еще до 2014 года.Кроме того, Жданов указал на критическую опасность, нависшую над украинскими формированиями на Славянско-Краматорском направлении. По его мнению, потеря города Константиновки (Донецкая Народная Республика) может стать переломным моментом, так как это позволит российским войскам выйти к Дружковке."Это может значительно изменить расстановку сил в регионе и создать новые угрозы для украинских позиций", — предупредил аналитик.К другим новостям к этому часу: 🟥 Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета двух МиГ-31К🟥 Временные ограничения также введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщает Росавиация. Ранее взлет и посадку самолетов ограничили в Волгограде, Самаре, Пензе и Саратове.🟥 ВС РФ нанесли удары по целям в Кировоградской области.🟥 В аэропортах Ижевска и Ульяновска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.🟥 В аэропорту Волгограда сняты ограничения на полеты.🟥 Местные каналы сообщают о работе ПВО в Донецке и Макеевке.🟥 ВС РФ наносят удары по целям в Сумах.

