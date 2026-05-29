Заседание Высшего совета ЕАЭС: вопросы с Арменией и ИИ. Итоги 29 мая

В Астане прошло заседание Высшего совета Евразийского экономического союза

На заседании Высшего совета Евразийского экономического союза в расширенном составе президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится к более тесным отношениям со странами ЕАЭС."Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом", — отметил он.По словам президента, евразийская интеграция приносит большую выгоду странам, входящим в союз: их ключевые макроэкономические показатели имеют позитивную динамику.По его словам, почти все расчёты между членами ЕАЭС идут в национальных валютах, это обеспечивает безопасность торговли. Постепенно формируется общее экономическое пространство: общие рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы в целом выстроены."Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли $95 млрд", — указал Путин.Он добавил, что Евразийский экономический союз привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве. Круг партнёров ЕАЭС из года в год расширяется.До этого прошла встреча в узком составе с участием президентов России Владимира Путина, Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Белоруссии Александра Лукашенко, Киргизии Садыра Жапарова и вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Они обсудили планы Еревана по вступлению в ЕС.По итогам встречи было совместное заявление, В котором отмечалось, что лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, принимая во внимание действия Армении, направленные на вступление в Европейский союз, а также подтверждение Европейским союзом европейских устремлений правительства Армении, выраженное в совместной декларации по результатам первого саммита Армения – Европейский союз, принятой 5 мая, учитывая существенные риски для экономической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза: приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе."Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", – указывалось в заявлении.Затем к лидерам названных государств подключились глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам саммита ЕАЭС, что страны-члены объединения уважают выбор Армении."Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время - это заявление Владимира Владимировича [Путина] в выступлении - мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа", – цитировало президента РБ агентство БелТА.Лукашенко также сообщил, что в ЕАЭС приветствуют идею референдума по данному вопросу."И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум", – продолжил он.По словам Лукашенко, такой референдум должен быть честно, открыто, демократично, обратил внимание белорусский лидер. Если все это будет так и армянский народ выскажется не в пользу ЕАЭС, это решение будет воспринято в Евразийском экономическом союзе."Но руководство Армении, и особенно народ Армении, должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Об этом президент России обещал детально доложить всему мировому сообществу, кто захочет это услышать. Он ещё раз в деталях расскажет – специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз", – отметил Лукашенко.Также он обратил внимание, что примеры ряда стран показывают: сроки принятия в Евросоюз бывают очень растянутыми во времени. И этот фактор также следует учитывать армянскому народу, принимая важное решение."С учётом Украины, которая давно хочет, а еще важнее - с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз", - заметил Лукашенко.Помимо вопроса присоединения Армении к ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсуждались и другие вопросы. Так, лидеры ЕАЭС отметили необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках объединения, следует из совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках объединения."Мы, члены Высшего Евразийского экономического совета... отмечаем необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, ориентированного на развитие технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики государств-членов", - гласило совместное заявление.Кроме того, страны ЕАЭС выступили за раскрытие потенциала систем искусственного интеллекта и обеспечение его инклюзивного, безопасного и ответственного применения в отраслях экономики государств-членов исходя из принятых в государствах-членах решений.Кроме того, лидеры выступили за развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта с учетом принципов объективности, недискриминации и этичности."Выражаем убеждённость в том, что ответственное развитие и применение искусственного интеллекта в отраслях экономики государств-членов будет способствовать: достижению целей экономической интеграции с учетом национальных приоритетов и суверенитета; ускорению цифровой трансформации отраслей экономики государств-членов; созданию благоприятных условий для развития цифровой среды в государствах-членах; созданию условий для обеспечения недискриминационного доступа к возможностям искусственного интеллекта, повышения глобальной конкурентоспособности национальных экономик, в том числе в части трудовых ресурсов; созданию условий для повышения жизненного уровня населения государств-членов, расширению доступа к высокотехнологичным услугам и созданию новых рабочих мест", – гласило заявление.В целях обеспечения ответственного развития и применения в отраслях экономики и обмена опытом между государствами-членами в области искусственного интеллекта для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках ЕАЭС было подчёркнуто намерение последовательно прорабатывать цифровые инициативы государств-членов и реализовывать совместные проекты по применению технологий искусственного интеллекта в сферах сотрудничества, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также активизировать диалог между государствами, бизнесом, экспертным сообществом государств-членов по вопросам изучения, развития и применения искусственного интеллекта.Лидеры ЕАЭС выразили стремление обеспечить необходимые условия для взаимного сотрудничества государств-членов в области искусственного интеллекта путём развития диалога и обмена опытом по вопросам регулирования применения технологий искусственного интеллекта исходя из недопустимости появления барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Кроме того, государства-члены намерены содействовать развитию технологий искусственного интеллекта, руководствуясь признаваемыми государствами-членами международными принципами заслуживающего доверия (доверенного) искусственного интеллекта, продвигаемыми в рамках Организации Объединенных Наций.Также в ЕАЭС намерены совместно сотрудничать путём совместного развития технологических и производственных цепочек, связанных с применением искусственного интеллекта, включая взаимодействие в разработке, внедрении и сопровождении программных и аппаратных решений в рамках кооперации государств-членов, в том числе в части механизма финансового содействия промышленной кооперации.В заявлении выражалась уверенность в том, что сотрудничество в ответственном развитии и применении искусственного интеллекта в отраслях экономики в рамках ЕАЭС станет мощным импульсом для технологического, экономического прогресса наших стран с обеспечением защиты гарантированных прав граждан и цифровых суверенитетов государств-членов.Подробнее о решении Армении – в статье Ростислава Ищенко "Ошибка евроинтеграции".

Егор Леев

