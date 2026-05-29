Заседание Высшего совета ЕАЭС: вопросы с Арменией и ИИ. Итоги 29 мая - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260529/zasedanie-vysshego-soveta-eaes-voprosy-s-armeniey-i-ii-itogi-29-maya-1079597780.html
Заседание Высшего совета ЕАЭС: вопросы с Арменией и ИИ. Итоги 29 мая
Заседание Высшего совета ЕАЭС: вопросы с Арменией и ИИ. Итоги 29 мая - 29.05.2026 Украина.ру
Заседание Высшего совета ЕАЭС: вопросы с Арменией и ИИ. Итоги 29 мая
В Астане прошло заседание Высшего совета Евразийского экономического союза
2026-05-29T19:00
2026-05-29T19:00
хроники
эксклюзив
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
армения
россия
белоруссия
еаэс
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079597501_0:348:3024:2048_1920x0_80_0_0_4ff1c4741b7325bd4c09abd5c5606945.jpg
На заседании Высшего совета Евразийского экономического союза в расширенном составе президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится к более тесным отношениям со странами ЕАЭС."Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом", — отметил он.По словам президента, евразийская интеграция приносит большую выгоду странам, входящим в союз: их ключевые макроэкономические показатели имеют позитивную динамику.По его словам, почти все расчёты между членами ЕАЭС идут в национальных валютах, это обеспечивает безопасность торговли. Постепенно формируется общее экономическое пространство: общие рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы в целом выстроены."Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли $95 млрд", — указал Путин.Он добавил, что Евразийский экономический союз привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве. Круг партнёров ЕАЭС из года в год расширяется.До этого прошла встреча в узком составе с участием президентов России Владимира Путина, Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Белоруссии Александра Лукашенко, Киргизии Садыра Жапарова и вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Они обсудили планы Еревана по вступлению в ЕС.По итогам встречи было совместное заявление, В котором отмечалось, что лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, принимая во внимание действия Армении, направленные на вступление в Европейский союз, а также подтверждение Европейским союзом европейских устремлений правительства Армении, выраженное в совместной декларации по результатам первого саммита Армения – Европейский союз, принятой 5 мая, учитывая существенные риски для экономической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза: приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе."Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", – указывалось в заявлении.Затем к лидерам названных государств подключились глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам саммита ЕАЭС, что страны-члены объединения уважают выбор Армении."Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время - это заявление Владимира Владимировича [Путина] в выступлении - мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа", – цитировало президента РБ агентство БелТА.Лукашенко также сообщил, что в ЕАЭС приветствуют идею референдума по данному вопросу."И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум", – продолжил он.По словам Лукашенко, такой референдум должен быть честно, открыто, демократично, обратил внимание белорусский лидер. Если все это будет так и армянский народ выскажется не в пользу ЕАЭС, это решение будет воспринято в Евразийском экономическом союзе."Но руководство Армении, и особенно народ Армении, должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Об этом президент России обещал детально доложить всему мировому сообществу, кто захочет это услышать. Он ещё раз в деталях расскажет – специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз", – отметил Лукашенко.Также он обратил внимание, что примеры ряда стран показывают: сроки принятия в Евросоюз бывают очень растянутыми во времени. И этот фактор также следует учитывать армянскому народу, принимая важное решение."С учётом Украины, которая давно хочет, а еще важнее - с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз", - заметил Лукашенко.Помимо вопроса присоединения Армении к ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсуждались и другие вопросы. Так, лидеры ЕАЭС отметили необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках объединения, следует из совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках объединения."Мы, члены Высшего Евразийского экономического совета... отмечаем необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, ориентированного на развитие технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики государств-членов", - гласило совместное заявление.Кроме того, страны ЕАЭС выступили за раскрытие потенциала систем искусственного интеллекта и обеспечение его инклюзивного, безопасного и ответственного применения в отраслях экономики государств-членов исходя из принятых в государствах-членах решений.Кроме того, лидеры выступили за развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта с учетом принципов объективности, недискриминации и этичности."Выражаем убеждённость в том, что ответственное развитие и применение искусственного интеллекта в отраслях экономики государств-членов будет способствовать: достижению целей экономической интеграции с учетом национальных приоритетов и суверенитета; ускорению цифровой трансформации отраслей экономики государств-членов; созданию благоприятных условий для развития цифровой среды в государствах-членах; созданию условий для обеспечения недискриминационного доступа к возможностям искусственного интеллекта, повышения глобальной конкурентоспособности национальных экономик, в том числе в части трудовых ресурсов; созданию условий для повышения жизненного уровня населения государств-членов, расширению доступа к высокотехнологичным услугам и созданию новых рабочих мест", – гласило заявление.В целях обеспечения ответственного развития и применения в отраслях экономики и обмена опытом между государствами-членами в области искусственного интеллекта для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках ЕАЭС было подчёркнуто намерение последовательно прорабатывать цифровые инициативы государств-членов и реализовывать совместные проекты по применению технологий искусственного интеллекта в сферах сотрудничества, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также активизировать диалог между государствами, бизнесом, экспертным сообществом государств-членов по вопросам изучения, развития и применения искусственного интеллекта.Лидеры ЕАЭС выразили стремление обеспечить необходимые условия для взаимного сотрудничества государств-членов в области искусственного интеллекта путём развития диалога и обмена опытом по вопросам регулирования применения технологий искусственного интеллекта исходя из недопустимости появления барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Кроме того, государства-члены намерены содействовать развитию технологий искусственного интеллекта, руководствуясь признаваемыми государствами-членами международными принципами заслуживающего доверия (доверенного) искусственного интеллекта, продвигаемыми в рамках Организации Объединенных Наций.Также в ЕАЭС намерены совместно сотрудничать путём совместного развития технологических и производственных цепочек, связанных с применением искусственного интеллекта, включая взаимодействие в разработке, внедрении и сопровождении программных и аппаратных решений в рамках кооперации государств-членов, в том числе в части механизма финансового содействия промышленной кооперации.В заявлении выражалась уверенность в том, что сотрудничество в ответственном развитии и применении искусственного интеллекта в отраслях экономики в рамках ЕАЭС станет мощным импульсом для технологического, экономического прогресса наших стран с обеспечением защиты гарантированных прав граждан и цифровых суверенитетов государств-членов.Подробнее о решении Армении – в статье Ростислава Ищенко "Ошибка евроинтеграции".
https://ukraina.ru/20260529/predotvraschenie-terakta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-29-maya-1079574181.html
https://ukraina.ru/20260529/soglashaysya-zelenskiy-kievu-pora-dogovarivatsya-khronika-sobytiy-na-utro-29-maya--1079562772.html
https://ukraina.ru/20260528/o-chm-dogovorilis-putin-i-tokaev-zayavleniya-shoygu-itogi-28-maya-1079540766.html
армения
россия
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079597501_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_07361eeb225d957605a921694efdacb6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, армения, россия, белоруссия, еаэс, ес, евразийский союз
Хроники, Эксклюзив, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Армения, Россия, Белоруссия, ЕАЭС, ЕС, Евразийский союз

Заседание Высшего совета ЕАЭС: вопросы с Арменией и ИИ. Итоги 29 мая

19:00 29.05.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Астане прошло заседание Высшего совета Евразийского экономического союза
На заседании Высшего совета Евразийского экономического союза в расширенном составе президент России Владимир Путин заявил, что РФ стремится к более тесным отношениям со странами ЕАЭС.
"Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом", — отметил он.
По словам президента, евразийская интеграция приносит большую выгоду странам, входящим в союз: их ключевые макроэкономические показатели имеют позитивную динамику.
По его словам, почти все расчёты между членами ЕАЭС идут в национальных валютах, это обеспечивает безопасность торговли. Постепенно формируется общее экономическое пространство: общие рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы в целом выстроены.
"Наблюдается рост и по большинству отраслей экономики. Товарные потоки между государствами нашего объединения в прошлом году достигли $95 млрд", — указал Путин.
Он добавил, что Евразийский экономический союз привлекает большое внимание за рубежом, многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве. Круг партнёров ЕАЭС из года в год расширяется.
До этого прошла встреча в узком составе с участием президентов России Владимира Путина, Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, Белоруссии Александра Лукашенко, Киргизии Садыра Жапарова и вице-премьера Армении Мгера Григоряна. Они обсудили планы Еревана по вступлению в ЕС.
По итогам встречи было совместное заявление, В котором отмечалось, что лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, принимая во внимание действия Армении, направленные на вступление в Европейский союз, а также подтверждение Европейским союзом европейских устремлений правительства Армении, выраженное в совместной декларации по результатам первого саммита Армения – Европейский союз, принятой 5 мая, учитывая существенные риски для экономической безопасности государств-членов Евразийского экономического союза а также необходимость предотвращения связанного с этим ущерба государствам-членам Союза: приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе.
"Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза", – указывалось в заявлении.
Затем к лидерам названных государств подключились глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса и министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак.
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Вчера, 13:15
Предотвращение теракта, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 маяВ Новороссийске задержали агента украинских спецслужб, который планировал подорвать поезд. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам саммита ЕАЭС, что страны-члены объединения уважают выбор Армении.
"Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время - это заявление Владимира Владимировича [Путина] в выступлении - мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа", – цитировало президента РБ агентство БелТА.
Лукашенко также сообщил, что в ЕАЭС приветствуют идею референдума по данному вопросу.
"И следом в этом заявлении дописали, что мы поддерживаем желание руководства Армении, которое об этом заявило, провести по этому вопросу референдум", – продолжил он.
По словам Лукашенко, такой референдум должен быть честно, открыто, демократично, обратил внимание белорусский лидер. Если все это будет так и армянский народ выскажется не в пользу ЕАЭС, это решение будет воспринято в Евразийском экономическом союзе.
"Но руководство Армении, и особенно народ Армении, должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Об этом президент России обещал детально доложить всему мировому сообществу, кто захочет это услышать. Он ещё раз в деталях расскажет – специалисты России подготовили ему эту информацию, что такое отказаться от Евразийского союза, в котором сейчас Армения, и вступить в Европейский союз", – отметил Лукашенко.
Также он обратил внимание, что примеры ряда стран показывают: сроки принятия в Евросоюз бывают очень растянутыми во времени. И этот фактор также следует учитывать армянскому народу, принимая важное решение.
"С учётом Украины, которая давно хочет, а еще важнее - с учетом Турции, которая уже, по-моему, 25 или 30 лет в очереди стоит для вступления в Европейский союз", - заметил Лукашенко.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Вчера, 10:00
"Соглашайся, Зеленский": Киеву пора договариваться. Хроника событий на утро 29 мая Американцы устали от Украины — конгрессвумен призвала Владимира Зеленского к миру. Также были озвучены два вето для Киева: Словакия против членства в ЕС без урегулирования с Россией, Венгрия — против военной помощи. В то же время Украина начинает паниковать на фоне ударов ВС РФ
Помимо вопроса присоединения Армении к ЕС на заседании Высшего Евразийского экономического совета обсуждались и другие вопросы. Так, лидеры ЕАЭС отметили необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта (ИИ) в рамках объединения, следует из совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках объединения.
"Мы, члены Высшего Евразийского экономического совета... отмечаем необходимость развития сотрудничества в области искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, ориентированного на развитие технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики государств-членов", - гласило совместное заявление.
Кроме того, страны ЕАЭС выступили за раскрытие потенциала систем искусственного интеллекта и обеспечение его инклюзивного, безопасного и ответственного применения в отраслях экономики государств-членов исходя из принятых в государствах-членах решений.
Кроме того, лидеры выступили за развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта с учетом принципов объективности, недискриминации и этичности.
"Выражаем убеждённость в том, что ответственное развитие и применение искусственного интеллекта в отраслях экономики государств-членов будет способствовать: достижению целей экономической интеграции с учетом национальных приоритетов и суверенитета; ускорению цифровой трансформации отраслей экономики государств-членов; созданию благоприятных условий для развития цифровой среды в государствах-членах; созданию условий для обеспечения недискриминационного доступа к возможностям искусственного интеллекта, повышения глобальной конкурентоспособности национальных экономик, в том числе в части трудовых ресурсов; созданию условий для повышения жизненного уровня населения государств-членов, расширению доступа к высокотехнологичным услугам и созданию новых рабочих мест", – гласило заявление.
В целях обеспечения ответственного развития и применения в отраслях экономики и обмена опытом между государствами-членами в области искусственного интеллекта для свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в рамках ЕАЭС было подчёркнуто намерение последовательно прорабатывать цифровые инициативы государств-членов и реализовывать совместные проекты по применению технологий искусственного интеллекта в сферах сотрудничества, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также активизировать диалог между государствами, бизнесом, экспертным сообществом государств-членов по вопросам изучения, развития и применения искусственного интеллекта.
Лидеры ЕАЭС выразили стремление обеспечить необходимые условия для взаимного сотрудничества государств-членов в области искусственного интеллекта путём развития диалога и обмена опытом по вопросам регулирования применения технологий искусственного интеллекта исходя из недопустимости появления барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Кроме того, государства-члены намерены содействовать развитию технологий искусственного интеллекта, руководствуясь признаваемыми государствами-членами международными принципами заслуживающего доверия (доверенного) искусственного интеллекта, продвигаемыми в рамках Организации Объединенных Наций.
V Евразийский экономический форум в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
28 мая, 19:10
О чём договорились Путин и Токаев, заявления Шойгу. Итоги 28 маяПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в Астане ряд соглашений. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сделал заявление по поводу Украины, Армении и проблем международной политики
Также в ЕАЭС намерены совместно сотрудничать путём совместного развития технологических и производственных цепочек, связанных с применением искусственного интеллекта, включая взаимодействие в разработке, внедрении и сопровождении программных и аппаратных решений в рамках кооперации государств-членов, в том числе в части механизма финансового содействия промышленной кооперации.
В заявлении выражалась уверенность в том, что сотрудничество в ответственном развитии и применении искусственного интеллекта в отраслях экономики в рамках ЕАЭС станет мощным импульсом для технологического, экономического прогресса наших стран с обеспечением защиты гарантированных прав граждан и цифровых суверенитетов государств-членов.
Подробнее о решении Армении в статье Ростислава Ищенко "Ошибка евроинтеграции".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивВладимир ПутинСадыр ЖапаровАлександр ЛукашенкоАрменияРоссияБелоруссияЕАЭСЕСЕвразийский союз
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния