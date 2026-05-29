Лазерное оружие и пулеметные установки с ИИ: эксперт о новом поколении средств борьбы

Боевые действия меняются каждые несколько месяцев. России придется провести изменения в экономике и продолжить работу над созданием нового поколения средств борьбы за господство в воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-05-29T18:08

Отвечая на вопрос о том, на чем еще строится военная стратегия России, эксперт заявил, что идет очередной этап технологической гонки. По словам Кашина, боевые действия меняются каждые несколько месяцев, и некоторые изменения, связанные с ударами по тылам и управляемыми дронами, затрудняют наступательные действия.По мнению эксперта, сейчас идет новая волна технологий, связанных с противодроновой обороной. "Дроны-перехватчики быстро развиваются. Через несколько месяцев мы увидим новую динамику боевых действий, но это очень трудный процесс", — заявил собеседник Украина.ру.Аналитик отметил, что если Россия продолжает войну, ей придется провести определенные изменения в экономике и продолжить работу над созданием нового поколения средств борьбы за господство в воздухе. "Это и лазерное оружие, и пулеметные установки с искусственным интеллектом, это и новые виды зенитных ракет", — добавил Кашин."Ту же "Елку" сейчас активно используют. Но все это надо будет выводить на принципиально иной уровень с точки зрения количества", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.Также по теме "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.

