Лазерное оружие и пулеметные установки с ИИ: эксперт о новом поколении средств борьбы
2026-05-29T18:08
2026-05-29T21:24
Лазерное оружие и пулеметные установки с ИИ: эксперт о новом поколении средств борьбы

18:08 29.05.2026 (обновлено: 21:24 29.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевые действия меняются каждые несколько месяцев. России придется провести изменения в экономике и продолжить работу над созданием нового поколения средств борьбы за господство в воздухе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос о том, на чем еще строится военная стратегия России, эксперт заявил, что идет очередной этап технологической гонки. По словам Кашина, боевые действия меняются каждые несколько месяцев, и некоторые изменения, связанные с ударами по тылам и управляемыми дронами, затрудняют наступательные действия.
По мнению эксперта, сейчас идет новая волна технологий, связанных с противодроновой обороной. "Дроны-перехватчики быстро развиваются. Через несколько месяцев мы увидим новую динамику боевых действий, но это очень трудный процесс", — заявил собеседник Украина.ру.
Аналитик отметил, что если Россия продолжает войну, ей придется провести определенные изменения в экономике и продолжить работу над созданием нового поколения средств борьбы за господство в воздухе. "Это и лазерное оружие, и пулеметные установки с искусственным интеллектом, это и новые виды зенитных ракет", — добавил Кашин.
"Ту же "Елку" сейчас активно используют. Но все это надо будет выводить на принципиально иной уровень с точки зрения количества", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
