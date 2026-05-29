https://ukraina.ru/20260529/oshibka-evroorientatsii-1079596369.html

Ошибка евроориентации

Ошибка евроориентации - 29.05.2026 Украина.ру

Ошибка евроориентации

Вслед за многими предшественниками пашиняновская Армения пытается экономически переориентироваться на ЕС. В России сегодня это воспринимается более эмоционально, чем предшествующие аналогичные попытки других стран, поскольку раньше ЕС был для Москвы торговым партнёром, а сейчас военный противник.

2026-05-29T18:53

2026-05-29T18:53

2026-05-29T18:53

россия

запад

армения

дмитрий песков

ес

ассоциация

мнения

ростислав ищенко

весь ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078742988_332:50:2744:1407_1920x0_80_0_0_8b29a415197b1c58f3808fbe3315cd87.jpg

Это уже даже Песков признал, заявив, что ЕС не может быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, так как он является стороной конфликта (поддерживает Украину).Если убрать эмоции, то в геополитическом плане от армянского эксперимента не вижу особой проблемы. Его негативный результат нетрудно предсказать, поскольку если двадцать ваших предшественников отправились в ЕС за шерстью, а вернулись стриженными (ободранными до нитки, а кое-кто и вовсе в состоянии несостоявшегося государства), то не сложно предположить, что то же самое будет с вами. При этом России от бывших республик практически ничего не надо в плане экономических активов, они её больше интересуют с точки зрения географии, так как могут служить буфером, защищающим российские границы, а могут быть плацдармом для нападения на них.В наше время нищий буфер стоит дешевле, а ЕС, как было сказано выше, надёжно разоряет всех стремящихся в него вступить, ещё на дальних подступах к европейскому "раю". То есть, когда Армения вслед за самыми умными из своих предшественников по евроинтеграции, вернётся к России, она будет стоить гораздо дешевле, чем когда от России уходила. В нищих государствах всегда цены ниже, соответственно и содержание российской военной базы на её территории и прочие проблемы, связанные с её военно-политическим освоением, обойдутся дешевле. Эпоха дружбы народов кончилась, так как народы сами от российской дружбы отказались и теперь могут вдоволь погулять по свободному мировому рынку – поискать условия лучше.Поскольку евроинтеграционный эксперимент ставился неоднократно, с одним и тем же результатом, его основные вехи известны. Дело в том, что в отличие от России, которой даже с точки зрения прагматики, территории постсоветских государств в основном интересны с военно-политической точки зрения, Европа стремится в первую очередь к извлечению из осваиваемых территорий финансовой выгоды. Конечно, экономика соседей и для России играет важную роль, но, в отличие от их географического положения, потенциальные экономические предложения постсоветских государств не являются критическими и могут быть заменены собственными решениями или сотрудничеством с другими государствами. Классический пример – прибалтийские порты, которыми прибалты гордились чуть меньше, чем шпротами. Быстро выяснилось, что Россия может не только сама производить шпроты, но и продавать их прибалтам ниже цены их собственного производства, но и легко обойдётся без прибалтийских портов, развивая взамен свои. Неожиданно для уверенных в своей незаменимости прибалтов эксклюзивным предложением оказались не их портовые мощности, а российские товаропотоки.У Европы нет эксклюзивных экономических предложений для стран постсоветского пространства, а те, которые есть, им не по карману. Например, ЕС с удовольствием продаст любой постсоветской стране штук сто и больше "Аirbus". Но такую покупку может себе позволить только Россия, в последние десятилетия, впрочем, делающая акцент на развитие собственной авиационной промышленности. Остальные же, если раскошелятся на десяток подержанных машин, то под европейский кредит, который потом постараются не вернуть.Таким образом, как рынок сбыта постсоветское пространство представляет для ЕС весьма сомнительный интерес. Не случайно Евросоюз, со всеми подписантами соглашения об Ассоциации с удовольствием открывает зону свободной торговли (с изъятиями в пользу европейских производителей), не требуя, при этом, выхода из соглашений, предусматривающих свободную торговлю подписывающих соглашения об Ассоциации c ЕС стран с Россией. Один этот факт – настойчивое стремление прорубить на российский рынок чёрную дыру для серого экспорта, убедительно свидетельствует, что захват (в рамках расширения ЕС) постсоветского, а до него постсоциалистического пространства является для Евросоюза всего лишь необходимыми предварительными шагами, обеспечивающими подход к стратегической цели – установлению контроля над российскими рынками и над российской экономикой.Ресурсы самого постсоветского пространства должны быть брошены на достижение этой цели – разрушение России в интересах ЕС. Для более эффективного изъятия в интересах ЕС этих ресурсов должны быть разрушены ориентированные на Россию экономики данных государств, после чего воспроизводство ресурсов в значительной степени прекратится, а сами страны обнищают.Для решения данной задачи требуется особая компрадорская элита, зарабатывающая на обнищании свое страны. Именно такую элиту европейцы, вместе с американцами и выращивали на постсоветском пространстве. Именно поэтому никакие российские усилия по перекупке этой элиты не были бы успешны, а попытки поддержки альтернативных элитных группировок, нацеленных на эффективное хозяйствование, успешно блокировалось внутренними компрадорами, которым лишь изредка требовалась помощь их западных союзников.Запад предлагал ориентированным на него элитными группам разрешение как угодно разворовывать собственное государство. Они, конечно, и западные кредиты разворовывали, но это никого в ЕС и США не волновало, так как крали кредиты физические лица из числа местных компрадоров, а отдавать их должны были юридические лица в виде компаний или самого государства. Поскольку Запад быстро сообразил, что частные компании на постсоветском пространстве кредиты не отдают, кредиты стали выдаваться либо государственным компаниям, либо самому государству, либо под государственные гарантии. Таким образом, даже когда компрадорские постсоветские элиты крали формально западные деньги в реальности они обворовывали собственное государство. Именно поэтому до сих пор ни один коррумпированный прозападный режим не лишился кредитования, хоть не прозападным, не компрадорским и не коррумпированным режимам западные кредиты достаются с большим трудом.Как видим стратегическая цель Запада предполагает использование вполне определённых механизмов, ведущих к быстрому разорению прозапано ориентированных стран и перекачиванию их национальных богатств в распоряжение Запада, как прямо (за счёт погашения кредитов и процентов по ним, также за счёт установления западными банками контроля над имеющими малейшую ценность активами), так и опосредовано (за счёт вывода на Запад наворованных местными компрадорами личных состояний).Именно поэтому достижение материального благополучия за счёт евроинтеграции в принципе невозможно. Именно поэтому принявшие евроинтеграцию в качестве стратегической цели страны быстро разоряются. Именно поэтому Западу потом легко уговорить их на военную конфронтацию с Россией (для местных элит это способ продлить агонию национальных экономической и финансовой систем за счёт военных кредитов, нажившись самим напоследок). Именно поэтому для Запада становится столь желанным уничтожение этих государств именно в процессе конфронтации с Россией. Таким образом истинные убийцы национальной государственности заметают следы, сваливая всё на то, что, если бы не "ревность России к успехам евроинтеграции", их подопечные процветали бы, а всё плохое, что с ними случилось – это из-за "природной немотивированной российской агрессивности".Механизм работает безупречно. Какие-то элиты держатся дольше, какие-то сдаются Западу быстрее, но стать на путь евроинтеграции и не сойдя с него не закончить конфронтацией с Россией практически невозможно. Некоторые могут не успеть пройти этот путь до конца, так как сам Запад, в особенности ЕС находятся в очень плохом состоянии и могут рухнуть раньше, чем проведут через "евроинтеграцию" / конфронтацию с Россией / обрушение все постсоветские страны. Шанс соскочить с несущегося в пропасть поезда "евроинтеграции" появился у некоторых стран также потому, что Запад откровенно слабеет и ему всё труднее одновременно и свои материальные проблемы решать, и растущие запросы местных компрадоров удовлетворять.Но надо иметь в виду, что те постсоветские государства, от которых хоть что-то останется, в которых после похода в ЕС будет теплиться хоть какая-то жизнь, ради выживания всё равно вернутся к России (у них нет иных вариантов). И работать будут готовы буквально за еду. И не надо им давать больше: если сами (в муках и поте лица) не восстановят ими же разрушенное, никогда новое благополучие ценить не будут.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

россия

запад

армения

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

россия, запад, армения, дмитрий песков, ес, ассоциация, мнения, ростислав ищенко, весь ищенко