А что, если Трамп на самом деле сошёл с ума? Странная болезнь президента США, или "хитрый план"?

Слова "деменция", "он реально болен", "последствия инсульта" всё больше начинают употребляться по отношению к Дональду Трампу.Группа конгрессменов США требует применить к нему уже 25-ю поправку! То есть отстранить от должности по состоянию здоровья

2026-04-14T14:18

"Какой-то запредельный идиотизм", - так реагируют на высказывания прежде обожаемого президента значимые "инфлюэнсеры" - влиятельные медиаперсоны в США.Кстати, это те же самые люди, которые, как минимум информационно полтора года назад "делали" из Трампа президента.Спонсоры и тенденцииКонечно, за Трампом стояли не только лидеры мнений, его продвигало влиятельное лобби из "сильных мира сего", а также группы промышленников в США, американского ВПК, "сланцевики", биржевики, нефтяники, Пентагон и другие заинтересованные в прибыли лица.Израильское лобби было за Трампа, и конечно, основные спонсоры всех кампаний Трампа - семья "самой богатой израильтянки" Мириам Адельсон.Но лоббисты всех влиятельных протрамповских групп молчат и не говорят ничего про деменцию Трампа.С именем "Трамп"Так в чём же дело?Две тенденции налицо.Трамп выполняет, конечно, определенные задачи политики США и цели поставивших его на это место групп. Эта цель - слом старой мировой системы, в том числе финансовой. Мировой хаос. Борьба с "демами" и различными группами влияния в мире: шейхи Залива, лондонский Сити, враждебный Трампу ЕС.Заодно зарабатывают его спонсоры. Невиданных размеров военный бюджет получил при Трампе Пентагон. Очень довольны нефтяники - нефть подорожала уже на 40-50%. "Семья", в очень широком смысле, включающая и друзей, и родственников, уже озолотилась на биржевых колебаниях цен.И вместе с тем американский президент позволяет себе немножечко сходить с ума, представляя себя величайшим из величайших. Весь мир с утра до вечера должен слушать Трампа, говорить о Трампе, комментировать Трампа.Весь мир должен быть заполнен именем "Трамп".Но возможно, он не просто ведёт себя, как ему хочется. Может быть, это на самом деле уже болезнь?Болезнь?Все это настолько выходит за рамки приличий, что возникает вопрос о психическом здоровье.Ну а что, если Трамп и правда сошёл с ума?Когда в него стреляли, например? И потом, когда он поверил в то, что он богоизбранный?Или когда Трамп пережил инсульт (есть такое мнение, что это произошло в сентябре прошлого года)?Или вот сейчас, когда Трамп опубликовал себя в образе Христа, исцеляющего больного (вдали за этой благостной сценой на картине летели какие-то подозрительные существа - то ли спецназ, то ли падшие ангелы, а вместе с ними летела и пара военных самолётов, в общем, жуткий антихристианский китч).Руки Трампа сияли! Он исцелял!Картинку уже убрали из официального аккаунта, а глава Белого дома заявил, что он просто увидел себя в образе врача.Или когда он умудрился претендовать на то, что руководит назначением Папы Римского:"Мне не нужен Папа, который критикует президента США".Папа Лев уже заявил, что не хочет вступать в дискуссию с президентом.Или когда Трамп опубликовал пост, где назвал своих бывших соратников по информационной борьбе "неудачниками", которых выгнали со всех телеканалов?Бывшие соратникиТрамп в ответ на критику назвал своих же инфлюэнсеров "глупыми" и "никому не интересными". А ведь всего лишь полтора года назад это были его ближайшие соратники - все, как один, в красных кепочках MAGA!Как отреагировали на резкие слова Трампа про "предателей" влиятельные MAGA-лидеры? Сегодня они практически все уже не отошли, а отпрыгнули от главы государства.Особенно после его слов про "уничтожение цивилизации" Ирана, про "ключи от ада" в его руках и прочую инфернальную жуть.Бывшая конгрессвумен, продвигавшая Трампа, MAGA и республиканцев Марджори Тейлор Грин требует:"Убрать Трампа из офиса! До 250-летия США. Применить к нему 25-ю поправку!"Этого же требуют уже 70 конгрессменов. Но количества желающих применить поправку пока явно недостаточно.Очень влиятельная публицист и политическая активистка Кэндис Оуэнс:"Возможно, пора отправить дедушку в дом престарелых?"Блогер Алекс Джонс (имеющий миллионы просмотров) записал видео:"Я молюсь, чтобы Бог освободил его от демонического влияния".А также обратился напрямую к Трампу:"Ты должен был бы целовать мне зад".Это отсылка к "знаменитой" фразе лидера Соединенных Штатов, которую не хочется повторять. К кому он обращался, до сих пор неизвестно, но предполагают, что к одному из шейхов Залива.Знаменитый американский журналист Такер Карлсон, который долгие годы был соратником главы Белого дома, прокомментировал так: Трамп, по его словам, "не может принимать самостоятельные решения". И Такеру "жаль его, как и всех рабов Божиих":"Мне всегда нравился Трамп, и я до сих пор сожалею о нём, как и обо всех рабах Божьих.Его сдерживают другие силы. Он не может принимать собственные решения. На это ужасно смотреть..."Корпорация "Трамп"Такер, наверное, наиболее информированный из всех и наиболее близок к истине. Конечно же, не существует никакого отдельного президента Трампа. Есть корпорация "Трамп", которой все равно, какая там у президента США риторика и даже есть у него болезнь или нет. Это позволяет добиться своих целей? Отлично.Даже если эти цели - просто игра на бирже (но цели, конечно же, выходят далеко за рамки "приватной семейной наживы")."Откройте пролив, сумасшедшие ублюдки, иначе вы будете жить в аду. Хвала Аллаху!""Многие сомневаются, что президент США мог такое написать, - говорит Такер Карлсон. - Но именно это он написал. Это не насмешка над исламом. Это насмешка над христианством. Отправить сообщение в пасхальное утро со словом на букву f, а потом написать "Хвала Аллаху?" Мы, христиане, не можем этого поддержать. Ни при каких обстоятельствах мы не можем этого поддержать".Такер не упоминает других высказываний Трампа, которые находятся за гранью понимания."Иранцы - это животные"Или:"Поеду в Венесуэлу, быстро выучу испанский, у меня хорошо с языками, буду баллотироваться в президенты!"Или рассказ про "155 (в другом случае - 148) самолетов, которые искали одного пилота США в горах Ирана".Из последнего:"Мы знаем, где находятся мины в Ормузском проливе. А знает ли об этом Иран?"Что происходит?Что вообще происходит с президентом США?Конгрессмены требуют от личного врача Трампа Шона Барбакелле отчета:Каково психическое состояние Трампа? Какие лекарства он принимает? Оценка его когнитивных способностей?Геронтологи уже публично ставят диагноз (конечно, пока заочно и предварительно, но всё же): лобно-височная деменция, отмирание нейронов мозга."Когнитивный упадок и компульсивная агрессия."У Трампа уже начались очевидные сложности с физическим перемещением. Он не может встать и сесть без опоры на стол. На Пасху его поддерживала Мелания.Но он всё-таки успел, среди детишек в костюмах зайчиков, сказать речь про "проклятый Иран".Трамп говорит множество просто глупостей.Например, что CNN вынужден был опубликовать опрос про 100-процентную поддержку Трампа. Чего, естественно, не было и в помине.Он говорит про Меланию: "это первая леди, у неё есть сын". Интересная информация! Если только они не поссорились, и Трамп не перестал признавать Бэррона и своим сыном тоже.На благотворительном ужине Национального комитета республиканцев в Конгрессе Трамп сообщил:- Не было никогда такого, чтобы кто-то меньше всего желал этой должности - быть главой Ирана. Мы это ясно слышим. Они говорят: "Я не хочу этого. Мы хотели бы сделать ВАС следующим верховным лидером!" Я сказал: "Нет, спасибо. Я не хочу".Да, Трамп всегда был склонен к эпатажу и внезапным резким, быстрым "наездам". К невероятному восхвалению себя. Но сейчас это выходит за все рамки.Неужели решение о нападении на Иран принимал глубоко больной человек?Правда, тогда есть еще один вопрос: а Нетаньяху тоже в деменции?Израиль и СШАЭто, кстати, один из итогов "войны в Иране": недовольство в самих США политикой США в плане поддержки Израиля.Такер Карлсон призывает к полному прекращению финансовой и экономической помощи Израилю: "ни доллара больше!"Один из итогов войны:Впервые в истории 60 процентов американцев стали негативно воспринимать Израиль.Из них:80 процентов демократов40 процентов республиканцев.А также большая часть молодежи и людей среднего возраста.Это, кстати, неожиданный итог.Если не знать, что семья Адельсон - против Нетаньяху. В Израиле тоже есть, конечно же, разные группы влияния.Болезни президентовПредполагается, что в сентябре прошлого года Трамп перенёс инсульт. Но сейчас это выходит за все рамки.Неужели решение о нападении на Иран принимал глубоко больной человек?Правда, тогда есть еще один вопрос: а Нетаньяху тоже в деменции?Израиль и СШАЭто, кстати, один из итогов "войны в Иране": недовольство в самих США политикой США в плане поддержки Израиля.Такер Карлсон призывает к полному прекращению финансовой и экономической помощи Израилю: "ни доллара больше!"Один из итогов войны:Впервые в истории 60 процентов американцев стали негативно воспринимать Израиль.Из них:80 процентов демократов40 процентов республиканцев.А также большая часть молодежи и людей среднего возраста.Это, кстати, неожиданный итог.Если не знать, что семья Адельсон - против Нетаньяху. В Израиле тоже есть, конечно же, разные группы влияния.Болезни президентовПредполагается, что в сентябре прошлого года Трамп перенёс инсульт.

