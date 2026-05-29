Сибига назвал условия Киева для переговоров с Россией - 29.05.2026 Украина.ру
Сибига назвал условия Киева для переговоров с Россией
Глава МИД Украины Андрей Сибига 29 мая в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте назвал два фактора, которые, по его мнению, укрепляют позиции Киева за столом переговоров
Сибига назвал условия Киева для переговоров с Россией

13:47 29.05.2026
 
Глава МИД Украины Андрей Сибига 29 мая в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте назвал два фактора, которые, по его мнению, укрепляют позиции Киева за столом переговоров
Первый — якобы стабилизированный фронт и "самая боеспособная армия на континенте". Второй — сохраняющееся участие США в мирных усилиях

"Сегодня наши оценки и оценки наших партнеров совпадают: Украина удержала позиции и стабилизировала фронт, позиции на поле боя как никогда сильны, наша армия самая боеспособная на континенте. И все это существенно укрепляет наши позиции за столом переговоров", — заявил Сибига.

При этом министр признал: Россия пока не якобы демонстрирует признаков готовности к дипломатии

"Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области и дополнительно настаивает, чтобы там был российский флаг, валюта, юрисдикция. Это неприемлемо. Украина не примет никаких формул в ущерб суверенитету или территориальной целостности", — подчеркнул чиновник.

Собственное же видение Киева, по словам Сибиги, заключается в том, что прекращение боевых действий на линии соприкосновения способно открыть путь к более широким переговорам.

Заявление Сибиги о "неготовности России к дипломатии" звучат лицемерно на фоне последовательной позиции Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал: Россия остается открытой к переговорам по украинскому урегулированию. Об этом – в материале В Кремле оценили перспективы переговоров с Украиной и США
