Захарова напомнила Западу: падавшие на Европу дроны были украинскими, но в Брюсселе предпочли забыть
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкИнтервью официального представителя МИД РФ Марии Захаровой агентству РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала западным столицам на их избирательную амнезию. Каждый раз, когда Брюссель голословно обвинял Москву в падении беспилотников на территорию Европы, в итоге выяснялось: дроны были украинскими. Но об этом в Европе вспоминать не хотят
"И мало того, киевский режим это подтверждал и приносил извинения соответствующим странам, но об этом они вспоминать не хотят", — заявила дипломат в комментарии RT.
По словам Захаровой, европейские лидеры собственными руками создали ситуацию, при которой киевский режим почувствовал полную безнаказанность. Они "выдали полную индульгенцию Зеленскому на использование их же вооружений в любых целях, лишь бы он их использовал "в правильном направлении"".
"А теперь они удивляются, что и до них долетает", — резюмировала Захарова.
Заявление официального представителя МИД РФ прозвучало на фоне инцидента в румынском Галаце, где дрон врезался в жилой дом. Об этом – в материале сенатор от ДНР сравнил обвинения ЕС по дрону в Галаце с абсурдом.
По словам Захаровой, европейские лидеры собственными руками создали ситуацию, при которой киевский режим почувствовал полную безнаказанность. Они "выдали полную индульгенцию Зеленскому на использование их же вооружений в любых целях, лишь бы он их использовал "в правильном направлении"".
"А теперь они удивляются, что и до них долетает", — резюмировала Захарова.
Заявление официального представителя МИД РФ прозвучало на фоне инцидента в румынском Галаце, где дрон врезался в жилой дом. Об этом – в материале сенатор от ДНР сравнил обвинения ЕС по дрону в Галаце с абсурдом.
Подписывайся на