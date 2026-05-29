"Мы всех предупредили": бомбардировки Киева вступают в новое качество — Кашин про удары по Украине

На первом этапе эскалации будут систематические удары по Киеву, без оглядки на сопутствующий ущерб. Россия предупредила Запад об эвакуации дипломатов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-05-29T18:30

В ответ на обстрел украинскими военными колледжа в Старобельске Россия нанесла массированный удар по Киеву и Белой Церкви в ночь на 24 мая. Были задействованы ракеты "Орешник", "Кинжал" и "Циркон". Позднее в МИД РФ сообщили, что российские войска начинают последовательно наносить удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.Отвечая на вопрос о том, как будет развиваться постепенная эскалация, эксперт заявил, что на первом этапе последуют систематические удары по Киеву — вероятно, без учета возможного сопутствующего ущерба. "Именно с этим связано призыв российского руководства к западным странам эвакуировать своих дипломатов", — пояснил Кашин.По словам эксперта, страны Евросоюза на словах отвергли предупреждение. "Я вполне допускаю, что на деле значительную часть дипломатического персонала они все же эвакуируют. Просто не хотят демонстрировать слабость перед лицом российского давления", — заявил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что теперь прямая угроза нависла над зданиями иностранных представительств: сбившиеся с курса ракеты и беспилотники могут задеть их."Но в любом случае, если что-то случится, ответственность будет уже не на нас. Мы всех предупредили: бомбардировки Киева вступают в новое качество", — резюмировал Василий Кашин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.Также по теме "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.

