Горе от ума. В политике и геополитике - 29.05.2026 Украина.ру
Горе от ума. В политике и геополитике
Горе от ума. В политике и геополитике
Пару дней провел в поезде. Добирался до столицы. Ежегодная конференция. Скоротал дорогу норвежским детективом авторства знаменитого Ю. Несбё.
2026-05-29T18:06
мнения
нато
фбр
никол пашинян
швейцария
гаага
сергей лавров
женева
Мнения, НАТО, ФБР, Никол Пашинян, Швейцария, Гаага, Сергей Лавров, Женева

Горе от ума. В политике и геополитике

18:06 29.05.2026
 
Дмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин
политтехнолог, автор издания Украина.ру
Пару дней провел в поезде. Добирался до столицы. Ежегодная конференция. Скоротал дорогу норвежским детективом авторства знаменитого Ю. Несбё.
Был удивлен - да, что там удивлен - ошарашен умом, эрудированностью, прошаренностью всех героев. И полицейских, и преступников. Даже их жен и любовниц.
Доводилось путешествовать по тем краям. Безлюдье. Как подмечено в упомянутой книженции, можно лететь там над самыми населенными районами и любоваться уединенными усадьбами и сиротливыми полосками дорог. Страна проста как шлюпка. Пропахла рыбой, нефтянкой, деньгами.
Вопрос. А зачем, собственно, им такой умняк в головах всех персонажей. На какие-то восемь миллионов жильцов необъятных просторов?
Зачем рядовой коп на вопрос о возможности преступления, меланхолично отвечает: "Возможно все, что можно себе представить. Плюс еще кое что, что представить нельзя."
Зачем я из книги узнаю, что всю жизнь подсознательно пользуюсь их методом "Харри": анализом, основанным на неструктурированных фактах?
Зачем автор так феноменально разбирается в пятидесяти оттенках ненависти и ревности, благодарности и любви? И зачем он знает, что "диагноз" означает не приговор, а всего лишь распознование?
Успокаивает только то, что герои чудовищно умных диалогов, зная до самого донышка, что внутри у них самих и их контрагентов, не только в глубине сознания, но самых безднах подсознания, вообще не "секут фишку" про внешнюю, так сказать, среду.
Смеялся, когда они утверждали, что лучшее образование можно получить в Штатах - в школе ФБР. А лучшая жизнь в Швейцарии - в Женеве. И что политики всегда думают о выборах…Ха-ха-ха. Ну, да ладно.
Видимо весь национальный умняк там ушел во внутреннее сканирование. Я даже простил им такой нелепый и затратный блудняк как вступление страны в НАТО. Наверное за год до его распада. Или пиетет перед международным судом Гааги. Наверное за год, до его роспуска…
Но вот конференция. Все выступающие - "столичные штучки" - известные медийные персоны. Говорят - заслушаешься. Куча убойных аргументов, остроумных замечаний, едкой иронии.
Вот выступает один из столпов внутренней политики. Рассказывает про некомпетентность своих коллег- депутатов Думы. Бараны, честное слово! Ходят стадом по команде АП. Не способны ни к оригинальным смыслам, ни к самостоятельным поступкам.
Ну, да очевидная и смелая характеристика. А все дело в том, говорит дерзкий депутат, что главные из них, в отличии от него самого, избирались по партийным спискам, а не прошли очищающее горнило мажоритарки.
Или другой - спец по внешней политики. Летел откуда-то, неосторожно посмотрел на борту фильм. Так-то он "ящиком" брезгует, а куда денешься с "подводной лодки" - пусть даже из бизнес-класса? Говорит: чуть не стошнило от ханжества, когда увидел в кадре замыленную сигару. И как жить в такой лицемерной державе, где все замыливают? Справедливо!
Третий - мой хороший знакомец. Вообще взорвался умнейшим негодованием: "Прос..ли власти Армению. Не помогли Карабаху. Потеряли Кавказ."
Смело! Ярко ! Эпатажно! Зал громко аплодирует храбрости, аргументированности, ярой патриотичности ораторов. Умны, умны, чертяки. Столичная школа!
Я бы тоже аплодировал. Но вот беда - давно знаю этих коллег.
У первого главой комитета, то есть фактическим его начальником является депутат-списочник. А вот когда он сам был руководителем этого же комитета, особых претензий к коллегам, независимо от протокола их избрания, как бы и не было…
Второй - имел до недавнего времени не слабые рычаги влияние на нашу внешнюю политику в сфере гуманитарных отношений.
Помню, поделился с ним забавным фактом - в турецких тюрьмах преподают заключенным русский язык. Расчетливые османы подсчитали, что бывшие зека, со знанием могучего, в два раза реже возвращаются на нары. Никакой патетики. Просто тем намного проще найти работу в отелях, ресторанах, магазинах. Главные посетители - наши.
Предложил вписаться в эту программу. Как раз по его полномочиям. Оказалось неинтересно. Проще "замыливать" внешнюю политику раздачей матрешек и самоваров. Когда замыливают сигару - ханжество. А когда замыливают базовые ценности державы - борьба с "квасным патриотизмом".
А теперь еще и уволен. Синдром обиды на весь белый свет, включая державу…
"Мой третий" - любимец. Обожаю армян, даже если они всю сознательную жизнь прожили в столице. Друга, ведь не забудешь, если с ним подружился в Москве. Тем более, если тот вообще не меняется. Как источал всегда неистовую, самозабвенную, разделенную любовь к себе, так и источает. Миротворчит. Прям как Пашинян.
Последний, кстати, искренне считает всех русских лохами. Мол, думают часто о других, а стоит больше о себе. Наверное, шутка. Но в подобных шутках ни доли шутки.
Но сейчас не об этом. Вот, мой приятель спросил у присутствовавшего на конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, почему его - этнического армянина, не ввезут на солнечную родину. Да, хоть и на танке. Тоже шутка?
Короче, умные люди собрались в столице. И смелые. И экстравертные. Их смелость и ум направлены наружу, в отличаи от тех же интровертов-норвегов. Но могут отстебать саму власть по полной. За серость, за убогость, за протокольность, за не решительность.
Жил бы я в столице, может тоже настолько б осмелел, что предложил бы ее перенести. Куда-нибудь за Урал. Куда наверняка не переедут мои умные коллеги.
О других реминисценциях - в статье Дмитрия Выдрина Не Фукидидова геометрия: лекала нового мира
