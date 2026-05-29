Удар по Раде может повлиять на конструкцию украинской власти: эксперт о возможных целях в Киеве
Рада — не место принятия оперативных решений, но это важный элемент системы управления Украиной. Удар по ней сильно повлиял бы на конструкцию украинской власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2026-05-29T17:32
17:32 29.05.2026
 
Рада — не место принятия оперативных решений, но это важный элемент системы управления Украиной. Удар по ней сильно повлиял бы на конструкцию украинской власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Верховная Рада и офис президента Украины не являются "центрами принятия решений". Он пояснил, что Зеленский там не появляется и "сидит в бункере", поэтому тратить дорогостоящие боеприпасы на "пустое место" бессмысленно.
Отвечая на вопрос о заявлении Картаполова, что Рада не является центром принятия решений, эксперт пояснил, что Украина — парламентско-президентская республика.
"Рада – это не то место, где принимаются оперативные решения. Но это важный элемент системы управления Украиной и это место сосредоточения украинской бизнес-элиты", — пояснил Кашин.
"У всех крупных олигархов есть свои люди в Раде. Да и сами депутаты весьма богатые люди. Удар по ней привел бы к минимальным последствиям для системы управления Украины, но сильно повлиял бы на конструкцию украинской власти", — заявил собеседник издания.
По словам эксперта, в начале СВО многие украинские депутаты испугались и бежали из Киева. "К сожалению, в дальнейшем им позволили чувствовать себя в безопасности и безнаказанности и это надо прекращать, призвал Кашин.
"Удар по ней должен быть внезапным, в момент заседания, чтобы депутаты не успели эвакуироваться", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
