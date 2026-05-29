"Удар возмездия за Старобельск впервые затронул центр Киева": Кашин о возможных вариантах эскалации

Россия может перейти к систематическим ударам по системе управления Украины. Это не гарантирует быстрой победы, но повысит цену войны для Европы и может создать стимулы для Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

2026-05-29T16:49

Накануне удара ВСУ по Старобельску Василий Кашин в статье "Чугунная проза реальности" изложил свою позицию: "Дух Анкориджа" — это максимум требований России в украинском конфликте. Но поскольку противник отвергает и эти условия, Москве придется повышать ставки, чтобы принудить его к миру. Единственный способ "воевать по-настоящему" — начать систематические удары по системе управления Украины (по кадрам и зданиям), вплоть до ликвидации Зеленского.Отвечая на вопрос журналиста о том, верно ли понимать, что речь идет об ударах по системе управления Украины, эксперт заявил, что это один из возможных вариантов эскалации. "Это не гарантирует быстрой победы, но повысит цену финансирования войны для Европы и может подтолкнуть Украину к выполнению ограниченных требований России", — пояснил Кашин.По словам эксперта, на определенном этапе речь может пойти об уничтожении ключевых правительственных зданий в Киеве. "Возможны внезапные удары в дневное время, которые повлекут гибель чиновников. Не исключены и удары по местам проживания украинской элиты — по аналогии с тем, как США действовали в отношении иранского руководства", — заявил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что в Москве нет иллюзий: такие удары не приведут к быстрому коллапсу, и стратегия на них не строится. Переход к ним будет постепенным."Удар возмездия за Старобельск уже был необычно сильным. Он впервые затронул центр Киева. На Крещатике вылетели стекла, у метро "Лукьяновская" разрушены сооружения. Но тот удар был направлен против военных целей", — резюмировал Василий Кашин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.Также по теме "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.

