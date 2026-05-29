"Удар возмездия за Старобельск впервые затронул центр Киева": Кашин о возможных вариантах эскалации - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260529/udar-vozmezdiya-za-starobelsk-vpervye-zatronul-tsentr-kieva-kashin-o-vozmozhnykh-variantakh-eskalatsii-1079589246.html
"Удар возмездия за Старобельск впервые затронул центр Киева": Кашин о возможных вариантах эскалации
"Удар возмездия за Старобельск впервые затронул центр Киева": Кашин о возможных вариантах эскалации - 29.05.2026 Украина.ру
"Удар возмездия за Старобельск впервые затронул центр Киева": Кашин о возможных вариантах эскалации
Россия может перейти к систематическим ударам по системе управления Украины. Это не гарантирует быстрой победы, но повысит цену войны для Европы и может создать стимулы для Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2026-05-29T16:49
2026-05-29T16:49
новости
киев
россия
владимир зеленский
украина.ру
украина
главные новости
главное
сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078939052_0:64:1376:837_1920x0_80_0_0_01c16f5f23760306cf63a3e15e7123f0.jpg
Накануне удара ВСУ по Старобельску Василий Кашин в статье "Чугунная проза реальности" изложил свою позицию: "Дух Анкориджа" — это максимум требований России в украинском конфликте. Но поскольку противник отвергает и эти условия, Москве придется повышать ставки, чтобы принудить его к миру. Единственный способ "воевать по-настоящему" — начать систематические удары по системе управления Украины (по кадрам и зданиям), вплоть до ликвидации Зеленского.Отвечая на вопрос журналиста о том, верно ли понимать, что речь идет об ударах по системе управления Украины, эксперт заявил, что это один из возможных вариантов эскалации. "Это не гарантирует быстрой победы, но повысит цену финансирования войны для Европы и может подтолкнуть Украину к выполнению ограниченных требований России", — пояснил Кашин.По словам эксперта, на определенном этапе речь может пойти об уничтожении ключевых правительственных зданий в Киеве. "Возможны внезапные удары в дневное время, которые повлекут гибель чиновников. Не исключены и удары по местам проживания украинской элиты — по аналогии с тем, как США действовали в отношении иранского руководства", — заявил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что в Москве нет иллюзий: такие удары не приведут к быстрому коллапсу, и стратегия на них не строится. Переход к ним будет постепенным."Удар возмездия за Старобельск уже был необычно сильным. Он впервые затронул центр Киева. На Крещатике вылетели стекла, у метро "Лукьяновская" разрушены сооружения. Но тот удар был направлен против военных целей", — резюмировал Василий Кашин.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.Также по теме "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078939052_87:0:1287:900_1920x0_80_0_0_1a9dd591ff8d868ef9cf6c2920977687.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, владимир зеленский, украина.ру, украина, главные новости, главное, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, ракетный удар, удар по киеву, война, война на украине
Новости, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Украина, Главные новости, главное, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, ракетный удар, удар по Киеву, война, война на Украине

"Удар возмездия за Старобельск впервые затронул центр Киева": Кашин о возможных вариантах эскалации

16:49 29.05.2026
 
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Читать в
ДзенTelegram
Россия может перейти к систематическим ударам по системе управления Украины. Это не гарантирует быстрой победы, но повысит цену войны для Европы и может создать стимулы для Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Накануне удара ВСУ по Старобельску Василий Кашин в статье "Чугунная проза реальности" изложил свою позицию: "Дух Анкориджа" — это максимум требований России в украинском конфликте. Но поскольку противник отвергает и эти условия, Москве придется повышать ставки, чтобы принудить его к миру. Единственный способ "воевать по-настоящему" — начать систематические удары по системе управления Украины (по кадрам и зданиям), вплоть до ликвидации Зеленского.
Отвечая на вопрос журналиста о том, верно ли понимать, что речь идет об ударах по системе управления Украины, эксперт заявил, что это один из возможных вариантов эскалации. "Это не гарантирует быстрой победы, но повысит цену финансирования войны для Европы и может подтолкнуть Украину к выполнению ограниченных требований России", — пояснил Кашин.
По словам эксперта, на определенном этапе речь может пойти об уничтожении ключевых правительственных зданий в Киеве. "Возможны внезапные удары в дневное время, которые повлекут гибель чиновников. Не исключены и удары по местам проживания украинской элиты — по аналогии с тем, как США действовали в отношении иранского руководства", — заявил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что в Москве нет иллюзий: такие удары не приведут к быстрому коллапсу, и стратегия на них не строится. Переход к ним будет постепенным.
"Удар возмездия за Старобельск уже был необычно сильным. Он впервые затронул центр Киева. На Крещатике вылетели стекла, у метро "Лукьяновская" разрушены сооружения. Но тот удар был направлен против военных целей", — резюмировал Василий Кашин.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе" на сайте Украина.ру.
Также по теме "Андрей Сидоров: Если Россия уничтожит символ власти на Банковой в Киеве, в войне может наступить перелом" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияВладимир ЗеленскийУкраина.руУкраинаГлавные новостиглавноеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперацияракетный ударудар по Киевувойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния