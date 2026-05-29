Вадим Трухачев о том, почему Мадьяр порвет отношения с Россией, но не будет поставлять оружие на Украину - 29.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260529/vadim-trukhachev-o-tom-pochemu-madyar-porvet-otnosheniya-s-rossiey-no-ne-budet-postavlyat-oruzhie-na-1079590541.html
Вадим Трухачев о том, почему Мадьяр порвет отношения с Россией, но не будет поставлять оружие на Украину
Вадим Трухачев о том, почему Мадьяр порвет отношения с Россией, но не будет поставлять оружие на Украину - 29.05.2026 Украина.ру
Вадим Трухачев о том, почему Мадьяр порвет отношения с Россией, но не будет поставлять оружие на Украину
Петр Мадьяр продолжит политику своего предшественника Виктора Орбана только в отношении Украины. Главный вопрос для Венгрии — это положение венгров в Закарпатье, а не нефть, газ или трубопроводы.
2026-05-29T19:30
2026-05-29T19:33
интервью
украина
россия
венгрия
кароль навроцкий
мадьяр
владимир зеленский
ес
нато
оун-упа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058544824_552:165:2494:1257_1920x0_80_0_0_f86316e5cd3174340d3f378dafd5c58d.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Премьер-министр Петер Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте о решении Будапешта не отправлять Украине оружие и военную технику. По словам венгерского премьера, в ходе беседы он сказал, что его страна рассчитывает "вновь стать надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного альянса".- Вадим Вадимович, насколько твердо венгерский премьер будет придерживаться этой позиции или позволит себя уговорить в обмен на какие-то преференции от Евросоюза?- Он твердо будет придерживаться этой позиции, потому что Венгрия — это национальное государство, в основе внешней политики которого лежит защита соплеменников за рубежом. До тех пор, пока Украина будет обижать закарпатских венгров, позиция Венгрии будет такой. Вне зависимости от того, как Венгрия будет относиться к России.С Россией Мадьяр будет рвать отношения, но Украине помогать не будет. Он плохо относится как к России, так и к Украине. Здесь нет игры с нулевой суммой.- То есть нельзя утверждать, что он продолжит политику своего предшественника, как об этом пишут в европейских СМИ?- В отношении Украины – да. Главный вопрос для Венгрии — это положение венгров в Закарпатье, а не нефть, газ или трубопроводы.Не имеет значения, как зовут премьер-министра Венгрии, все крупнейшие венгерские политические силы уверены, что Береговский район Закарпатье должен стать венгерской территориальной автономией, где венгерский язык будет пользоваться официальным статусом и обучение в школах будет вестись по образовательным программам Венгрии.- Тем временем власти Румынии бездоказательно утверждают, что дрон, который врезался в многоквартирный жилой дом в городе Галац, был российским. Как этот инцидент попытаются использовать сторонники Украины в Евросоюзе на фоне анонсированных Россией ударов по центрам принятия решений в Киеве?- Это логика военного времени. Если бы Румыния как член ЕС и НАТО дежурно не обвинила бы Россию, это было бы странно. Мы военный противник для любой станы Евросоюза и НАТО, Румыния не исключение.Что же касается ударов возмездия, то вместо обещаний надо долбануть. Не обязательно по Банковой, но в чувствительное место. А лучше по военному объекту Британии. Может быть, за ее пределами, но ударить. Чем больше мы говорим, тем меньше внимания на эти слова обращают.- Польские политик резко отреагировали на чествование ОУН-УПА* на Украине. Так, президент страны Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла (высшая награда Польши) из-за решения переименовать подразделение украинских ССО в честь "Героев УПА". Как это обострит отношения Киева и Варшавы?- Россия никак не может использовать трения между Украиной и Польшей по вопросу ОУН-УПА. Чтобы победить большое зло в лице России, Польша готова временно помогать малому злу, то есть Украине.И только когда поляки закрепят отрыв Украины от России, они всерьез поставят вопрос о дебандеризации Украины. Поэтому никаких иллюзий на этот счет быть не должно.Польша русофобское государство. И Навроцкий, и Туск полностью едины в том, что Россия враг №1.*организация запрещена в РФО ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей
https://ukraina.ru/20260529/1079543004.html
https://ukraina.ru/20260528/pochemu-mira-ne-budet-dmitriy-krasnov-pro-yadernyy-tupik-udary-po-kievu-i-lovushku-diplomatii-1079509433.html
украина
россия
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058544824_443:0:2575:1599_1920x0_80_0_0_6247f57c02dd0e30758c138c240ef8b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, венгрия, кароль навроцкий, мадьяр, владимир зеленский, ес, нато, оун-упа
Интервью, Украина, Россия, Венгрия, Кароль Навроцкий, Мадьяр, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, ОУН-УПА

Вадим Трухачев о том, почему Мадьяр порвет отношения с Россией, но не будет поставлять оружие на Украину

19:30 29.05.2026 (обновлено: 19:33 29.05.2026)
 
© Фото : SputnikВадим Трухачев интервью
Вадим Трухачев интервью - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Sputnik
Читать в
ДзенTelegram
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Петр Мадьяр продолжит политику своего предшественника Виктора Орбана только в отношении Украины. Главный вопрос для Венгрии — это положение венгров в Закарпатье, а не нефть, газ или трубопроводы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
Премьер-министр Петер Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте о решении Будапешта не отправлять Украине оружие и военную технику. По словам венгерского премьера, в ходе беседы он сказал, что его страна рассчитывает "вновь стать надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного альянса".
- Вадим Вадимович, насколько твердо венгерский премьер будет придерживаться этой позиции или позволит себя уговорить в обмен на какие-то преференции от Евросоюза?
- Он твердо будет придерживаться этой позиции, потому что Венгрия — это национальное государство, в основе внешней политики которого лежит защита соплеменников за рубежом.
До тех пор, пока Украина будет обижать закарпатских венгров, позиция Венгрии будет такой. Вне зависимости от того, как Венгрия будет относиться к России.
С Россией Мадьяр будет рвать отношения, но Украине помогать не будет. Он плохо относится как к России, так и к Украине. Здесь нет игры с нулевой суммой.
Василий Кашин интервью - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Вчера, 07:00
Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по ЕвропеНадеюсь, что в ходе летней кампании мы добьемся максимального успеха в Донбассе. Параллельно было бы неплохо расширить зону безопасность вдоль старой границы. Это бы решило многие проблемы и позволило бы нам выставить новые требования. Не столько территориального, сколько военно-политического характера. На это мы должны быть нацелены
- То есть нельзя утверждать, что он продолжит политику своего предшественника, как об этом пишут в европейских СМИ?
- В отношении Украины – да. Главный вопрос для Венгрии — это положение венгров в Закарпатье, а не нефть, газ или трубопроводы.
Не имеет значения, как зовут премьер-министра Венгрии, все крупнейшие венгерские политические силы уверены, что Береговский район Закарпатье должен стать венгерской территориальной автономией, где венгерский язык будет пользоваться официальным статусом и обучение в школах будет вестись по образовательным программам Венгрии.
- Тем временем власти Румынии бездоказательно утверждают, что дрон, который врезался в многоквартирный жилой дом в городе Галац, был российским. Как этот инцидент попытаются использовать сторонники Украины в Евросоюзе на фоне анонсированных Россией ударов по центрам принятия решений в Киеве?
- Это логика военного времени. Если бы Румыния как член ЕС и НАТО дежурно не обвинила бы Россию, это было бы странно. Мы военный противник для любой станы Евросоюза и НАТО, Румыния не исключение.
Что же касается ударов возмездия, то вместо обещаний надо долбануть. Не обязательно по Банковой, но в чувствительное место. А лучше по военному объекту Британии. Может быть, за ее пределами, но ударить. Чем больше мы говорим, тем меньше внимания на эти слова обращают.
- Польские политик резко отреагировали на чествование ОУН-УПА* на Украине. Так, президент страны Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла (высшая награда Польши) из-за решения переименовать подразделение украинских ССО в честь "Героев УПА". Как это обострит отношения Киева и Варшавы?
- Россия никак не может использовать трения между Украиной и Польшей по вопросу ОУН-УПА. Чтобы победить большое зло в лице России, Польша готова временно помогать малому злу, то есть Украине.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
28 мая, 07:07
Почему мира не будет. Дмитрий Краснов про ядерный тупик, удары по Киеву и ловушку дипломатииУкраина имеет поддержку войны и с Запада, и с Востока. Правда, Запад тратится, а Восток зарабатывает. Но считать, что военная помощь приходит врагам только тогда, когда "Штормы" прилетают – наивно. А удары по НАТО и пресловутая "ядерка" не решат даже точечных военных задач, но сплотят Запад, и голубей мира превратят в ястребов.
И только когда поляки закрепят отрыв Украины от России, они всерьез поставят вопрос о дебандеризации Украины. Поэтому никаких иллюзий на этот счет быть не должно.
Польша русофобское государство. И Навроцкий, и Туск полностью едины в том, что Россия враг №1.
*организация запрещена в РФ
О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюУкраинаРоссияВенгрияКароль НавроцкийМадьярВладимир ЗеленскийЕСНАТООУН-УПА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния