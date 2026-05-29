Вадим Трухачев о том, почему Мадьяр порвет отношения с Россией, но не будет поставлять оружие на Украину
19:30 29.05.2026 (обновлено: 19:33 29.05.2026)
Петр Мадьяр продолжит политику своего предшественника Виктора Орбана только в отношении Украины. Главный вопрос для Венгрии — это положение венгров в Закарпатье, а не нефть, газ или трубопроводы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
Премьер-министр Петер Мадьяр заявил генсеку НАТО Марку Рютте о решении Будапешта не отправлять Украине оружие и военную технику. По словам венгерского премьера, в ходе беседы он сказал, что его страна рассчитывает "вновь стать надежным партнером сильнейшего в мире военно-оборонительного альянса".
- Вадим Вадимович, насколько твердо венгерский премьер будет придерживаться этой позиции или позволит себя уговорить в обмен на какие-то преференции от Евросоюза?
- Он твердо будет придерживаться этой позиции, потому что Венгрия — это национальное государство, в основе внешней политики которого лежит защита соплеменников за рубежом.
До тех пор, пока Украина будет обижать закарпатских венгров, позиция Венгрии будет такой. Вне зависимости от того, как Венгрия будет относиться к России.
С Россией Мадьяр будет рвать отношения, но Украине помогать не будет. Он плохо относится как к России, так и к Украине. Здесь нет игры с нулевой суммой.
- То есть нельзя утверждать, что он продолжит политику своего предшественника, как об этом пишут в европейских СМИ?
- В отношении Украины – да. Главный вопрос для Венгрии — это положение венгров в Закарпатье, а не нефть, газ или трубопроводы.
Не имеет значения, как зовут премьер-министра Венгрии, все крупнейшие венгерские политические силы уверены, что Береговский район Закарпатье должен стать венгерской территориальной автономией, где венгерский язык будет пользоваться официальным статусом и обучение в школах будет вестись по образовательным программам Венгрии.
- Тем временем власти Румынии бездоказательно утверждают, что дрон, который врезался в многоквартирный жилой дом в городе Галац, был российским. Как этот инцидент попытаются использовать сторонники Украины в Евросоюзе на фоне анонсированных Россией ударов по центрам принятия решений в Киеве?
- Это логика военного времени. Если бы Румыния как член ЕС и НАТО дежурно не обвинила бы Россию, это было бы странно. Мы военный противник для любой станы Евросоюза и НАТО, Румыния не исключение.
Что же касается ударов возмездия, то вместо обещаний надо долбануть. Не обязательно по Банковой, но в чувствительное место. А лучше по военному объекту Британии. Может быть, за ее пределами, но ударить. Чем больше мы говорим, тем меньше внимания на эти слова обращают.
- Польские политик резко отреагировали на чествование ОУН-УПА* на Украине. Так, президент страны Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла (высшая награда Польши) из-за решения переименовать подразделение украинских ССО в честь "Героев УПА". Как это обострит отношения Киева и Варшавы?
- Россия никак не может использовать трения между Украиной и Польшей по вопросу ОУН-УПА. Чтобы победить большое зло в лице России, Польша готова временно помогать малому злу, то есть Украине.
И только когда поляки закрепят отрыв Украины от России, они всерьез поставят вопрос о дебандеризации Украины. Поэтому никаких иллюзий на этот счет быть не должно.
Польша русофобское государство. И Навроцкий, и Туск полностью едины в том, что Россия враг №1.
*организация запрещена в РФ
