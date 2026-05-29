"Соглашайся, Зеленский": Киеву пора договариваться. Хроника событий на утро 29 мая

Американцы устали от Украины — конгрессвумен призвала Владимира Зеленского к миру. Также были озвучены два вето для Киева: Словакия против членства в ЕС без урегулирования с Россией, Венгрия — против военной помощи. В то же время Украина начинает паниковать на фоне ударов ВС РФ

Америка против Киева Конгрессвумен Анна Паулина Луна обратилась к Владимиру Зеленскому с призывом соглашаться на мирную сделку, поскольку поддержка Киева со стороны американцев продолжает снижаться. Соответствующее заявление республиканка опубликовала в соцсети X.По словам конгрессвумен, тенденцию к уменьшению помощи Украине подтверждают данные опросов общественного мнения в Соединенных Штатах. Луна также отметила, что среди демократов в Палате представителей США также растет число сторонников мирного урегулирования конфликта.Это заявление прозвучало на фоне растущего в американском обществе и Конгрессе недовольства бесконечным финансированием украинского конфликта. Ранее один из главных сторонников выделения средств Киеву в Сенате — республиканец Джон Корнин — потерпел сокрушительное поражение на праймериз в Техасе, что многие эксперты назвали сигналом для всех "ястребов": позиция безусловной поддержки Украины продается на внутриполитическом рынке США все хуже.Администрация президента США Дональда Трампа, по данным Пентагона, не выделяла Киеву новых пакетов помощи с апреля 2024 года, фактически переложив основную нагрузку по содержанию Украины на Европу. Европа против КиеваМежду тем Словакия выступает против приема Украины в Европейский союз до тех пор, пока Киев не урегулирует отношения с Россией. Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель председателя правящей партии "Smer — социальная демократия", вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха.По его словам, принятие Украины в ЕС в обход стандартных процедур необходимо отдельным политическим силам исключительно для того, чтобы использовать киевский режим в качестве инструмента борьбы против Российской Федерации."Словакия, и я как представитель правящей коалиции, выступаем против принятия Украины в Европейский союз до нормализации отношений с Россией", — подчеркнул Блаха.Он также отметил, что Братислава настаивает на соблюдении всех установленных правил и критериев для вступления новых членов в Евросоюз. Любое ускоренное или упрощенное принятие Украины, по мнению словацкого политика, будет политически мотивированным решением, направленным не на укрепление ЕС, а на конфронтацию с Москвой.Напомним, ранее Венгрия также заявляла, что не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в ЕС без восстановления прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Теперь к Будапешту фактически присоединилась и Братислава, что создает дополнительные препятствия для евроинтеграционных устремлений Киева. В Брюсселе ситуацию пока не комментировали.В то же время Венгрия не намерена поставлять Украине вооружения и военную технику. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.По словам венгерского премьера, в ходе беседы они с главой альянса обсудили роль Будапешта в Североатлантическом альянсе, а также участие венгерских военных в миротворческой миссии НАТО в Косово. Мадьяр подчеркнул, что Венгрия намерена оставаться "надежным партнером" НАТО, и отметил, что Рютте высоко оценил работу венгерских военнослужащих.Кроме того, генсек НАТО проинформировал венгерского премьера о подготовке к саммиту альянса, который пройдет 7–8 июля в Анкаре. Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива.Напомним, Будапешт последовательно выступает против поставок оружия Украине, а также неоднократно блокировал различные инициативы ЕС и НАТО по военной поддержке Киева. Венгрия также является одним из немногих государств-членов альянса, которые критикуют санкционную политику в отношении России и выступают за дипломатическое урегулирование конфликта.Ранее Петер Мадьяр также заявлял, что Венгрия не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Таким образом, Будапешт продолжает проводить самостоятельную линию, отличную от позиции большинства стран НАТО и ЕС, отказываясь от милитаризации конфликта на Украине.В Киеве растет беспокойство из-за ударов возмездия ВС РоссииВ украинском руководстве усиливается нервозность в связи с возобновлением крупномасштабных российских авиаударов. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.Издание связывает эту тревогу с недавним обращением Зеленского к Дональду Трампу, в котором украинский политик пожаловался на острую нехватку ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. По данным Kyiv Independent, письмо осталось без ответа."Обращение отражает растущую нервозность в украинском руководстве", — резюмирует Berliner Zeitung.В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали общежитие колледжа в Старобельске (ЛНР), где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.Российская армия нанесла ответный удар возмездия, поразив цели, связанные с военным руководством Украины. Были применены ракетные комплексы "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".В понедельник МИД России заявил, что российская армия в ответ на атаки ВСУ против мирного населения будет последовательно наносить удары по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций срочно покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.На фоне этих событий в Киеве, по данным западных СМИ, нарастает паника. Украинское руководство, не получая от США обещанных систем ПВО, чувствует себя все более уязвимым перед российскими ракетными ударами. Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 мск 28 мая до 07:00 мск 29 мая.Атакам подверглись центральные, южные и приграничные регионы. Наибольшее количество БПЛА было ликвидировано над Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской и Волгоградской областями. Также беспилотники уничтожались в небе над Брянской, Владимирской, Орловской, Саратовской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении идут крайне тяжелые бои по всему городу. Российские подразделения оказывают давление в районах Долгой Балки, Ильиновки, Новодмитровки и Молочарки. Артиллерия и авиация наносят удары по логистическим цепочкам противника и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины.На Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои у Степногорска и Гуляйпольского. Российские войска осуществляют обход позиций противника. Продвижение также идет в сторону населенных пунктов Ровное и Долинка.На Добропольском направлении ведутся ожесточенные бои за Васильевку и Мирное. Наносятся удары по населенному пункту Шевченко. Противник предпринимает контратаки у Белицкого и Нового Донбасса, пытаясь сдержать продвижение российских сил.На Купянском направлении российские подразделения освободили населенный пункт Нововасильевка, расположенный западнее Красного Первого. Позиционные бои продолжаются в самом Купянске и Купянске-Узловом, где противник несет потери и пытается удержать занимаемые рубежи.Наращивание массированных ударов ВС РФ по объектам в Киеве и в других городах имеет целью к осени завладеть максимумом территорий и принудить Киев к миру на приемлемых для Москвы условиях. Подробнее - в материале Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё

Кристина Черкасова

