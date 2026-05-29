Демоны тризны. Византию не защитили богохульники, даже у ангелов искавшие пол

29 мая – по-своему памятный для России день: ровно 573 года назад пал Константинополь и прекратила существование Византийская империя, а монах Филофей провозгласил Россию "Третьим Римом".

После падения Константинополя этот старец псковского Спасо-Елеазарова монастыря изрек: "…Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти".Третий Рим переместился, естественно, в Москву, где укрепляющимся Русским царством уже правил Государь и Великий князь Московский Василий III Иванович, сын Ивана III Великого, который непосредственно и перехватил славу византийских императоров из династии Палеологов, потому что женился на Софье Палеолог. Она – племянница императора Константина XI Палеолога, который 29 мая 1453 года и погиб в бою, защищая Константинополь и свою империю.Как видим, ничего не защитил. Но в Москве его, так уж получается, какой-то там правнучатый племянник Иван IV Васильевич по прозвищу "Грозный" уже с 1547 года стал официально именоваться "Государем и Великим князем Московским и всея Руси". Третий Рим стал царством, чтобы с 1721 года превратиться уже в империю и хотя бы в названии не отличаться от двух прежних Римов.Такова и была задумка идеологов Третьего Рима. А второй теоретической основой этой идеи было утверждение, что повелось все не так просто, по прихоти земной, а по воле Божьей, в знак благодарности Всевышнего за верность подлинной христианской вере. Таковой на Руси было православие.И старец Филофей писал: "Константинополь пал за предательство Истинной Веры. Но православная вера все еще жива. …В мире есть только одна Православная Церковь — Русская Церковь".Вот именно религиозные рознь и свара стали идеологическими первопричинами падения Византии и духовного возвышения Руси, будущей России. После Великой Схизмы 1054 года – разделения христианской церкви на католиков и православных, глава первых Папа Римский Григорий VII сформулировал отношение к православным Византии: "Для страны будет гораздо лучше оставаться под властью мусульман, чем быть под управлением христиан, которые отказываются признавать права католической церкви".Это был крутой и в чем-то знаковый Папа, во многом определивший нынешние гомосексуальные девиации католических священников, в силу сана лишенных женского внимания. Папа Григорий VII не только старался ограничить власть императоров, присвоив себе право их низвержения, но и окончательно ввел безбрачие для священников. А они же люди живые, вот и понеслось. И до сих пор несется на Западе, где и женщины, и извращенцы уже рясы примерили…И почти 400 лет длилась непримиримая свара, затихающая только во времена попыток как объединить две ветви христианства какой-то примирительной унией.Вкратце история противостояния такова: в 1204 году крестоносцы-католики завоевали Константинополь и вроде бы установили свою веру, провозгласив вместо Византии Латинскую империю. Но император православной Никеи Михаил VIII Палеолог уже в 1261 году отвоевал Константинополь у крестоносцев, уничтожил Латинию и восстановил Византию, став там родоначальником династии Палеологов.Но попытки объединиться унией не прекращались и закончились в 1438-1439 годах Флорентийской унией, а на соглашательство с нею пошли как раз некоторые Палеологи, как бы защитники православия. Им это было нужно по политико-прагматичным соображениям – достичь соглашения с католической церковью, ибо только от этого зависела помощь западных стран в борьбе с растущими притязаниями мусульманской Османской империи, окружившей Византию со всех сторон. И до уничтожения Византии оставалось 15 лет…Причем уже тогда стало ясно, что, хотя на Западе кроме католиков, собственно, защищать православную империю уже некому, ожесточенность вражды никуда не делась. Православный митрополит Марк Эфесский писал: "…Братие, бегите от них (папистов. – Авт.) и от общения с ними; ибо они — "лживи апостоли, делатели нечестивии, преобразующеся во Апостолы Христовы". Православная элита Византии, и знать, и священнослужители не приняли унию и ждали от Запада только помощи, цинично надеясь Запад обмануть. И выстоять против янычар султана Мехмеда II.И даже прибывший защищать Константинополь и Византию от подступивших турок Лука Нотара, родственник Палеологов, последний великий дука (главнокомандующий византийским флотом) и месазон (премьер-министр империи) о верности Папе Римскому и католичеству вроде бы говорил: "Я предпочитаю видеть в городе (Константинополе. – Авт.) турецкий тюрбан, чем католическую митру".И, тем не менее, император Константин попытался объединить вокруг идеи защиты Константинополя и сторонников, и противников Флорентийской унии, отбить турок и уже потом продолжить богословские и прочие споры.Но не удалось, турки пошли на приступ, защитников не хватало и они гибли под кривыми янычарскими мечами. И тогда император Константин, сняв все регалии и отличительные знаки власти, пошел в последний бой со словами "Город пал, мне незачем больше жить".Труп императора опознали по сапогам, отрубили голову и подарили ее султану. Тот заботливо носил ее с собой в шкатулке и передал наследникам. А до этого страшно гордился убийством императора – голову поместили на колонне Августа, а затем пересылали "в драгоценной шкатулке от одного мусульманского правителя к другому". Чтобы те убедились: Мехмед II силен, а Византии больше нет…Въезд в Константинополь султана Мехмеда IIТело же императора зарыли неизвестно где, но еще в конце XVI века уцелевшие и пощаженные греки у одной гробницы на площади Вефа зажигали свечи в память о Константине, пока османы окончательно не стерли все следы гробницы. И по преданиям, только одинокий ствол старой ивы в углу двора указывал на заброшенное место последнего упокоения императора — обветренный камень…Но самое прикольное и примечательное было то, что во время осады в Константинополе в совете, который должен был бы озаботиться приоритетно защитой города и изысканием средств на это, велись даже по нынешним временами европейские и на всю голову гендерные споры о том, могут ли ангелы, посланники Божьи иметь пол и если да то какой? И можно только констатировать: вот с каких времен вся эта нечисть завелась в Европе…И если на протяжение всех средних веков некоторые тогдашние философы и теологи спорили о том, сколько ангелов поместится на острие иголки, то в 1453 году в Константинополе развернулся и велся так называемый "византийский диспут" – дебаты об ангельской сущности и полемика о половой принадлежности ангелов. К городу подходили и лезли на крепостные валы турки, а византийцы спорили, мальчики или девочки небесные создания, являются ли ангелы полностью нематериальными, обладают ли собственной волей или только выполняют волю божественную. Турки поставили на эти споры свою резолюцию…Более того султан Мехмед II разобрался с византийцами и околовизантийцами по-янычарски круто. Приказал разобраться со всеми ориентированными на Византию деспотами (так назывались тогда как бы независимые греческие государства). В первую очередь, с Мореей на Пелопоннесе, которой руководили братья погибшего византийского монарха Константина, Фома Палеолог (отец Софьи Палеолог) и Деметрий Палеолог, которые норовили собрать крестовый поход и отвоевать Константинополь, ставший Стамбулом. В 1458 году опустошил Морею, а в 1460 году захватил ее. Еще одну сопутствующую империю – Трапезундскую в Понтийской Анатолии, – та же участь постигла в 1461 году.Софье Палеолог было только шесть лет, но кровь императоров она уже несла в своих жилах и приберегала ее для русских царей…И это было время, когда нарождающаяся Россия выиграла что-то от свар на Западе. Уже в 1458 году митрополит Киевский и всея Руси с 1448 по 1461 год Иона утверждал, что Константинополь был наказан за принятие унии с католиками.В 1471 году об этом же сказал и будущий митрополит Московский и всея Руси Филипп: "Константинополь и церкви Божии непоколебимо стояли, пока благочестие в нем стояло, как солнце. А как оставили истину и соединился царь и патриарх с латиною, да подписали папе золота ради, так скончал безгодно свой живот патриарх, и Царьград попал в руки поганых турок".И известный британский историк-византинист, Стивен Рансимен, член-корреспондент Британской и Американской академий констатировал: "Таким образом, во всем православном мире только русские извлекли некоторую пользу из падения Константинополя"……Похоже, с завистью констатировал, что русские хоть раз поступили расторопно и извлекли пользу из западных противостояний. Теперь они таких просчетов, увы, не допускают…

Владимир Скачко

