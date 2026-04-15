Политзаключенные и тюрьмы "свободного мира". От Парижа до Киева

В Париже прошла конференция, посвященная политзаключенным Европы и Украины

2026-04-15T08:48

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Несколько дней назад в Париже прошла международная конференция, посвященная политическим узникам в Евросоюзе и стремящихся туда странах. Не была обойдена вниманием и Украина."Тюрьмы-колодцы" и реакция ТурцииС приветственным словом выступили украинские антифашисты Александр и Михаил Кононовичи, прошедшие пытки в тайной тюрьме СБУ Киеве, в т.н. спортзале, который в 2022 году прошло много противников радикального национализма и войны с Россией.Открыли конференцию сообщением от турецкого политзаключенного Фикрета Акара. Этот оппозиционер совершенному в 80-х в Турции проамериканскому военному перевороту, жил в Европе и на время приехал в Турцию в 2001 году, где его арестовали и осудили на 12,5 лет за "членство в террористической организации" — так же, как на Украине дают сроки по "террористическим" статьям за сочувствие ЛДНР. В ноябре 2013 года он вышел на свободу, но в 2017-м его снова арестовали, причем на этот раз по совсем нелепому обвинению — в членстве в музыкальном коллективе Grup Yorum (эта группа регулярно выступает в России, ездит с концертами на Донбасс и давала интервью изданию "Украина.ру"). Кроме того, что членство в Grup Yorum не является преступлением даже по турецкому законодательству, Фикрет Акар не был членом группы. Его продержали под стражей до осени 2019 года, ничего толком не сумев предъявить, и отпустили. В 2021 году турецкие правоохранительные органы провели очередной масштабный рейд против оппозиции, задержав 120 человек, а в отношении Акара был выдан ордер на арест. Задержали его снова летом 2024 года. Кроме доноса двух человек о незаконной антиправительственной деятельности Фикрета Акара, суду ничего не предъявили. 2 февраля 2025 года его принудительно перевели в тюрьму Y-типа в Чорлу. Это одна из массово построенных в Турции "тюрем-колодцев", где узников держат в полной социальной депривации без общения даже с охраной, что нарушает Конвенцию ООН против пыток, ЕКПЧ, Европейские пенитенциарные правила и огромное количество других международных нормативных актов. Фикрет голодал 245 дней, требуя перевода в тюрьму с более щадящими условиями содержания и добился своего — его перевели в тюрьму типа F в Текирдаге. Тюрьма типа F — это тоже тюрьма строгого режима для "политических", но там предусмотрена т.н. изоляция в малых группах, т.е. право на 10 часов общения в неделю в группах из 10 заключенных. Правда проверки неоднократно вывялили, что по факту это право часто не реализуется.На фото: Фикрет АкарБывшая турецкая политзаключенная Зехра Куртай рассказала о том, как выдержала 219-дневную голодовку в Париже, требуя восстановления своего права на убежище во Франции, чтобы не быть депортированной в Турцию. Кроме того, она выступила с информацией о том, как турецкие политзаключенные в новых тюрьмах-изоляторах типа S, R и Y "превращают свои тела в баррикады", объявляя голодовку до смерти.Политический заключенный Доган Караташтан, член Народного фронта Турции и TAYAD — гуманитарной организации, занимающейся помощью жертвам политрепрессий, которого после 150 дней голодовки перевели под домашний арест, рассказал по видеосвязи о том, как в 2025 году в одной из тюрем из-за изоляции покончили жизнь самоубийством 12 заключенных. В то же время организации TAYAD официально запретили зачитывать свои обращения ближе, чем в километре от зданий министерств. Попытки провести митинги около здания Минюста заканчиваются арестами.Попытка международной делегации в этом году пообщаться с адвокатами и родственниками политзаключенных в Турции успехом не увенчалась. Члены делегации: Жан-Паскаль Грациани (представитель левой партии Supernovaи Антиимпериалистического фронта Франции), Фернандо Гарсия из PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España), юрист, член Платформы против репрессий в Барселоне Алехандра Матаморос Александрова, доктор биоинженерных наук, представитель организации фламандских революционных социалистов Zannekinbond Ник Крекельберг, Татьяна Десятова из КПРФ и другие встретились с юристами из Народного адвокатского бюро (Halkın Hukuk Bürosu) и в тот же день в полном составе были задержаны турецкой полицией.Задержанным отказали в праве на защиту со стороны адвоката и представителей консульств их стран."Ни я, ни мой коллега Фернандо Гарсия не получили никакой помощи от посольства и консульства Испании в Турции, — говорит Алехандра Матаморос Александрова, которая защищает известного рэпера Пабло Хаселя. — Несмотря на неоднократные просьбы наших коллег в Испании, к нам не приезжали сотрудники консульства. Турецкое правительство, по сути, отказалось предоставлять какую-либо информацию посольству и консульству, а те в ответ не предприняли абсолютно никаких действий. Поэтому мы хотим осудить не только репрессии со стороны турецкого государства, но и пособничество испанского государства".Центр депортации, куда поместили задержанных, был обнесен колючей проволокой. Больше суток членов делегации продержали в бараке, они не спали, не получали ни еду, ни воду, им запрещали общаться друг с другом, отняли телефоны и паспорта. Ника Крекельберга во время допроса почему-то называли "Юлиано", спрашивали, летит ли он в Германию (хотя он из Бельгии) и выясняли, не состоит ли он в каком-то "Народном караване" и "пешмерга". Когда Ник сказал, что ничего об этом не знает, в комнату ввели окровавленного чернокожего мужчину с руками, скованными пластиковыми стяжками, назвали его "трудным" и стали избивать. Когда стало ясно, что ничего не получится, Ника повели на самолет, а один из офицеров несколько раз пнул его ботинком между ног и ударил по рукам пластиковыми стяжками. Представителя Франции Жан-Паскаля Грациани пытали еще серьезнее — надевали на руки и ноги пластмассовые стяжки, так что руки немели и было трудно ходить, надевали смирительную рубашку, привязывали к стулу, били, угрожали. Поздно ночью их отвезли в аэропорт и депортировали в страны гражданской принадлежности.От Народного фронта освобождения Палестины до GRAPO и RAFПонятно, что Турция — не совсем Европа, но и в странах ЕС ситуация оказалась далекой о конвенциональных представлениях о демократии.На конференции выступила жена арестованного во Франции члена Народного фронта Турции Илкера Алкана. Арестовали его, как и вышеупомянутую Зехру Куртай, за участие в демонстрациях против "тюрем-колодцев". Илкер провел много лет в турецких тюрьмах после проамериканского военно-фашистского переворота 1980 года. Его сестра — одна из шести женщин, сожженных заживо в ходе операции турецкого спецназа в 2000 году против протестующих против нечеловеческих условий содержания в тюрьмах. В 2008 году французский спецназ ворвался в помещение Анатолийской ассоциации культуры и солидарности в Париже. 15 человек, в том числе Илкер Алкан, были задержаны, по обвинению в "поддержке терроризма". Организация занималась проведением демонстраций, пресс-конференций и выпуском журнала в поддержку политзаключенных Турции, поэтому следственный судья заявил, что сами по себе действия Анатолийской ассоциации законны, но "служат для поддержки подпольных сетей, враждебных правительству Турции", а значит их действия "должны рассматриваться как террористические". В итоге всем 15-ти вынесли приговоры разной степени тяжести: от условного срока до 7 лет тюрьмы. Алкан на оглашение приговора не явился и его объявили в розыск. В прошлом году его задержали в Греции и экстрадировали во Францию."Мне постоянно отказывают в праве на посещение, и ни одно из писем, материалов или даже деньги, которые я отправляю своему мужу, так и не доходит до него, — утверждает жена Алкана. — Администрация тюрьмы утверждает, что это он отказывается, но те несколько раз, когда я разговаривала с ним по телефону, он подтвердил, что даже не знал о том, что я пыталась что-либо отправить".Вторая часть конференции началась с выступления Мохаммеда Хатиба, координатора пропалестинского движения "Самидун" в Европе. Хатиб, палестинский беженец, родившийся в 1990 году в лагере Эйн-эль-Хильве в Ливане, в 19 лет в одиночку бежал в Бельгию, попросил убежища и в 2011 году стал одним из основателей гуманитарной организации "Самидун", занимающей правами палестинских заключенных в тюрьмах Израиля. В октябре 2023 года его задержали бельгийские власти во время пропалестинской демонстрации. Тогда же США и Канада обвинили "Самидун" в сборе средств для Народного фронта освобождения Палестины, что Хатиб опроверг, а Германия запретила организацию на том основании, что ее члены якобы праздновали 7 октября — день нападения ХАМАС на израильские населенные пункты. Союз прогрессивных евреев в Бельгии назвал обвинения против Хатиба "клеветнической кампанией". После освобождения Хатиб уехал в Грецию, но в декабре прошлого года его задержали и депортировали "по соображениями национальной безопасности". 21 апреля 2025 года его снова задержали в Брюсселе на ежедневной акции протеста против геноцида в секторе Газа, продержали несколько часов в камере, допросили без адвоката, но в итоге отпустили.Константина Карциоти из Антиимпериалистического фронта рассказала о "деле Ампелокипои" в Греции."Антитеррористические законы Греции фактически направлены на криминализацию оппозиции, и дела, возбужденные в соответствии с этими законами, по сути, носят политический характер", — заявила она.В октябре 2024 в одной из квартир в афинском районе Ампелокипои произошел взрыв, в результате которого погиб анархист Кириакос Ксимитирис, который участвовал в проектах солидарности с политзаключенными, в антивоенном интернационалистском движении, а также в акциях в защиту беженцев в районе Экзархия. После взрыва полиция арестовала четверых анархистов, а в СМИ циркулировали слухи, что Ксимитирис случайно взорвал изготовленное им самим взрывное устройство, с помощью которого он собирался атаковать израильское посольство. Только ничего подобного доказано не было, а правозащитники считают, что правительство правящей в Греции праволиберальной проевропейской партии "Новая демократия" отвлекает внимание от экономических проблем усилением репрессий и нагнетанием атмосферы терроризма.О проблемах в Испании рассказала уже упомянутая адвокат Алехандра Матаморос Александрова, которая сейчас представляет в суде политзаключенную Марию Хосе Баньос. Марии 61 год, она активная участница движения GRAPO (Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября), созданного в 1975 году для борьбы с режимом Франко. Организация стремилась к свержению фашистского режима, а также к изгнанию из страны армий США и НАТО. Например, в 1970-х бойцы GRAPO похищали членов правительства Франко, ответственных за репрессии и убийства антифашистских активистов, а в 1984 и 1991 годах взрывали объекты НАТО в Испании. Для правительства (даже нынешнего) они — террористы. Марию Хосе Баньос взяли в 2002 году и приговорили к 35 годам лишения свободы.В заключении Баньос поставили диагноз ВИЧ и обнаружили серьезные проблемы с печенью, требующие пересадки. Правозащитные организации требовали принять меры, но только в марте этого года, после многочисленных демонстраций, сбора подписей, заявлений международных юристов и проведенной самой Марией 16-дневной голодовки, ей дали инвалидность и право выйти на свободу для лечения. Однако ее пока не выпустили, и она ждет соответствующего решения суда."Это решение — победа не только коллективной мобилизации, но и решимости политзаключенной, которая не поддалась на шантаж и не отреклась от своих убеждений", — заявила адвокат Алехандра Матаморос Александрова, добавив, что Мария больше не может ждать и необходимо активизировать кампанию в ее защиту вплоть до момента освобождения заключенной.Дело Даниэлы Клетт в Германии очень похоже на предыдущее. Клетт тоже за шестьдесят. Она тоже участница левого вооруженного сопротивления против НАТО, но немного позже — в конце 80-х-начале 90-х. Даниэла была участницей т.н. третьего поколения "Фракции красной армии" (RAF). С начала 1990-х она находилась в бегах, ее арестовали в Берлине в 2024 году. Клетт обвиняют в покушении на убийство в связи с тем, что 13 февраля 1991 года она вместе с двумя сообщниками выпустила около 250 пуль по посольству США в Бонне. Пострадавших не было. Второе обвинение — взрыв тюрьмы Вайтерштадт около Франкфурта в 1993 году. Тюрьму только построили и в ней еще никто не находился, поэтому и там никто не пострадал. Третье обвинение касается неудавшегося нападения на отделение Deutsche Bank в Эшборне в 1990 году."Нет ни единого доказательства того, что она была на месте преступления или что она вообще принимала в нем участие", — заявила адвокат Ундина Вейерс.На Западе есть защитники политзаключенных, а на Украине — нетИрландия на конференции была представлена членом Ирландской республиканской ассоциации защиты прав заключенных (IRPWA) Шоном Ханной."Заключенные подвергаются жестокому обращению, их избивают, им отказывают в медицинской помощи, на которую они имеют право и в которой нуждаются. Их содержат в полной изоляции по 23 часа в сутки. Активисты, не имеющие судимости, такие как я, подвергаются преследованиям за свою активность и убеждения. Мишенями становятся даже их семьи", — сказал он.Как известно, после создания ЕС и открытия границ между Ирландией и британской Северной Ирландией вооруженная деятельность Ирландской республиканской армии (ИРА) потеряла смысл. В 1998 году было подписано Белфастское соглашение, в результате которого партия "Шинн Фейн" полностью перешла к легальной парламентской борьбе, а из тюрем были досрочно освобождены несколько сотен бойцов ИРА. Однако не все республиканцы согласились с таким положением вещей и создали такие организации, как "Настоящая ИРА" и "ИРА за преемственность". Они отвергли Белфастское соглашение как капитуляцию перед Британией и продолжили вооруженные акции против властей. Естественно, их арестовывали.В связи с этим возникла IRPWA — чтобы помогать не подпавшим под помилование бойцам старой ИРА и новым арестованным членам диссидентских группировок, содержащимся в тюрьме Магаберри (Северная Ирландия), тюрьме Портлауаз (Ирландия) и Центре для несовершеннолетних правонарушителей Хайдебанк. IRPWA организует им свидания с родственниками, собирает деньги, предоставляет адвокатов, проводит по всему миру митинги по повышению осведомленности об обысках с раздеванием, изоляции и ограничениях свиданий с родственниками в тюрьмах строгого режима.Спикеры из Италии рассказали о деле анархиста Альфредо Коспито, которого впервые арестовали в 20 с небольшим лет за отказ от призыва на военную службу, но помиловали после объявленной им голодовки. В 2012 году Альфредо дали пожизненный срок за взрыв в казармах карабинеров в 2006 году, в результате которого никто не пострадал. В 2022 году его перевели в одиночную камеру в тюрьме типа 41-бис."Режим 41-бис, — объяснил спикер, — это самая экстремальная форма тюремного заключения: система почти полной изоляции, которая приводит к психологическому, социальному и человеческому разрушению. Этот режим фактически является формой пыток. Он основан на сильной сенсорной депривации и депривации взаимоотношений. Целью таких условий является не только наказание за действия, но и противодействие идеям и идентичности. Это законная форма пыток, смерть при жизни".Сейчас в таком режиме в Италии содержат 730 человек.В октябре 2022 года Коспито объявил голодовку, по всей стране прошли демонстрации в поддержку заключенного. В марте 2023 года Верховный суд отклонил апелляцию на решение о переводе Коспито в систему 41-бис, а в следующем месяце Конституционный суд вынес решение в пользу смягчения приговора Коспито. В апреле 2023 года он прекратил голодовку, которая длилась 180 дней и за время которой он похудел на 50 кг. Летом 2023 года суд присяжных сократил срок Коспито с пожизненного до 23 лет.О примере из США рассказала адвокат небезызвестного Мумии Абу-Джамала Ноэль Хамрахан. Мумия — это псевдоним бывшего активиста Черных пантер Уэсли Кука, которого в 1981 году приговорили к смертной казни по обвинению в убийстве полицейского. Протестов тоже было очень много. Прежде всего из-за слабой доказательной базы — никто всерьез так и не разобрался с тем, что же все-таки произошло. Мумия в тот момент был популярным ведущим радиостанции и президентом Ассоциации чернокожих журналистов Филадельфии. В свободное время он подрабатывал таксистом. В 1981 году полицейский Дэниэл Фолкнер остановил на улице машину младшего брата Мумии — Уильяма. Абу-Джамал в это время находился неподалеку в своем такси. Почему началась перестрелка, никто точное не знает до сих пор. Были свидетели, которые якобы видели, как Мумия стрелял, но потом они отказались от своих показаний. Тяжело раненный Уильям момент убийства полицейского не видел. Абу-Джамал заявил, что услышал звуки выстрелов и побежал на помощь брату, после чего в него начал стрелять полицейский. Но почему пистолет Мумии оказался на земле на месте преступления, и кто из него стрелял, он не знает. В 1999 году некто Арнольд Беверли заявил, что это он убил Фолкнера по заказу филадельфийской мафии, а Мумия просто случайно оказался рядом. Часть адвокатов Мумии посчитали эти показания ненадежными и отказались использовать их в апелляции. Но следующая команда адвокатов посчитала это ошибкой и в 2001 году обратилась в суд с ходатайством о вызове Беверли как свидетеля. Но законы США запрещают приговоренным к смертной казни предъявлять в апелляции показания, которые он раньше отверг. Тем не менее смертную казнь Мумии отменили и приговорили его к пожизненному заключению.Все перечисленные случаи вопиющи, однако в каждой из стран (кроме, может быть, Турции), где находятся эти политзаключенные, возможны акции протеста, пресс-конференции, сбор средств и создание общественных организаций в их поддержку. На Украине невозможно ничего. Показательно, что о проблемах политзеков Украины на конференции вынужден был говорить не представитель украинской правозащитной организации (таких и раньше было очень мало, но с 2022 года их нет вообще), а сотрудник Национального института восточных языков и цивилизаций (Inalco) в Париже и член Union pour la Reconstruction Communiste (URC) Брюно Дрвески. Естественно, его знания ограничены, рассказал он в основном о хорошо известном читателям издания Украина.ру деле братьев Кононовичей, но даже это сегодня выглядит как прорыв."Благодаря широкой международной солидарности они остаются живы и продолжают сопротивление", — заявил спикер и это, пожалуй, самый важный вывод всей конференции.Напомним, что за 2022-2025 годы на Украине заведено порядка 376 тысяч уголовных дел, связанных с конфликтом, направлено в суд с обвинительным актом 28 тысяч дел. По данным за 2022-2024 годы (данные за 2025 год не опубликованы) вынесено более 12 тысяч приговоров, из которых более 3 300 приговоров с реальным лишением свободы вплоть до пожизненного. Правда, часть из этих приговоров вынесена заочно, поскольку фигуранты не находятся на территории Украины. Если включать в статистику политически-мотивированных преследований уклонистов и тех, кто помогал уклонистам незаконно пересекать границу, то за 4 года конфликта подозрения получили (стали политически преследуемыми) более 20 тысяч человек, а под стражу отправлены (стали политическими узниками) около 2,5 тысяч человек.О том, как международная солидарность способна спасти жизнь и принести свободу — в материале — "Узники фашистского режима". В Европе прошли митинги в поддержку преследуемых на Украине антифашистов.

Павел Волков

