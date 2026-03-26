https://ukraina.ru/20260326/uzniki-fashistskogo-rezhima-v-evrope-proshli-mitingi-v-podderzhku-presleduemykh-na-ukraine-antifashistov-1077170667.html

"Узники фашистского режима". В Европе прошли митинги в поддержку преследуемых на Украине антифашистов

C18 по 23 марта в крупнейших городах Европы прошли акции в поддержку украинских политзаключенных Михаила и Александра Кононовичей, а также других жертв установившегося на Украине в результате победы Евромайдана в 2014 году режима.

2026-03-26T06:30

украина

россия

киев

владимир зеленский

шумский александр (революционер)

роберт фицо

сбу

нато

оон

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047979828_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c69f907fb361b561cf6a4b7898a8a97.jpg

Оба брата являются членами Антифашистского комитета Украины (АКПУ). Михаил Кононович был генеральным секретарем украинского комсомола, деятельность которого постмайданный режим запретил в 2015 году по решению суда первой инстанции, а 19 марта 2022 года Зеленский своим указом, без решения апелляции, запретил все левые и демократические партии и организации на Украине, в том числе комсомол.Чуть раньше, 2 марта 2022 года сотрудники СБУ похитили братьев Кононовичей в Киеве. Официально задержание было оформлено только 5 марта. Этот факт зафиксирован в докладе УВКПЧ ООН о произвольных задержаниях гражданских лиц сторонами конфликта:"Они были помещены в изолятор временного содержания, находящийся в ведении СБУ в Киеве, до 5 марта 2022 года, когда их аресты были официально оформлены начальником местной прокуратуры".По свидетельству братьев, 4 дня их пытали в одной из тайных тюрем СБУ, так называемом "спортзале"."Избивали до полусмерти, до животного состояния, — заявил Михаил Кононович. — Нам поломали носы, выбили зубы, сломали рёбра, мы получили сотрясение мозга, гематомы. Сотрудники СБУ угрожали, что на моих глазах изнасилуют мою 13-летнюю дочь Екатерину. Во время пыток нас заставляли взять на себя вину в наведении ракет на Луцкий аэродром, в том, что мы работаем на КГБ Белоруссии и ФСБ России, что мы являемся вожаками террористических организаций "Комсомол Украины" и "Антифашистский комитет Украины". В пыточной СБУ они заставляли нас оговорить наших товарищей по партии, на что мы даже под страхом смерти пойти не могли".После 4-х дней пыток в "спортзале" братьев отправили в СИЗО, предварительно обокрав и сняв с них всю одежду, кроме нижнего белья. Два месяца к ним не пускали ни адвоката, ни врачей, чтобы никто не увидел следы побоев. Зато следователи СБУ регулярно навещали Михаила и Александра, продолжая склонять их к самооговору. После очередного отказа их бросили в "пресс-хату". В суд же был отправлен обвинительный акт по ст.109 УК ("захват госвласти") за публикации в соцсетях 2019-2021 гг. с критикой режима и за организацию 27 февраля 2022 года некоего митинга из 30 человек, которых братья якобы планировали привлечь к захвату районной администрации в Киеве. На видеозаписях с камер наблюдений никакой митинг не зафиксирован.Благодаря активности Всемирной федерации демократической молодёжи и других европейских левых и антифашистских организаций, которые подключили депутатов Европарламента и ПАСЕ, а также провели ряд митингов с требованием освобождения братьев Кононовичей, после 8 месяцев тяжелейшего заключения, в декабре 2022 года узников отпустили под ночной домашний арест с GPS-браслетами.Но с 2025 года с братьями пытаются расправится с помощью незаконной мобилизации. Недавно работники ТЦК прямо перед зданием суда похитили Александра Кононовича с GPS-браслетом и судебным запретом покидать Киев. Спасло его только наличие браслета — отвечающая за них полиция вынуждена была вмешаться. После этого сотрудники СБУ встретились с братьями и предложили им сделку: гарантии личной и финансовой безопасности в обмен на участие в будущих выборах для их легитимации (показать Западу демократичность выборов, к участию в которых допустили даже коммунистов). Кононовичам сказали, что в случае отказа с них без суда снимут браслеты с GPS-трекером и братья "исчезнут". Кононовичи отказались и 16 марта 2026 года в полицейском участке с них сняли браслеты без решения суда, что теперь подвергает их повышенному риску.Через два дня снова начались скоординированные европейские акции в поддержку Кононовичей.18 марта во Франкфурте-на-Майне в Германии Коммунистическая организация (Kommunistische Organisation) провела митинг перед Генеральным консульством Украины. Братьев Кононовичей вывели на большой экран, и они непосредственно обратились к участникам мероприятия и прохожим, рассказав о массовых политических репрессиях на Украине."На Украине сейчас происходит величайшая трагедия под кровавые овации европейских правительств и чиновников Евросоюза. Прикрываясь войной и горем, действующий фашистский режим сделал из страны концлагерь. Десятки тысяч украинцев бросили в тюрьмы по сфабрикованным уголовным делам, превратив Украину в страшное бесправное пятно Европы. Всю трагедию миру ещё предстоит узнать. Современная Украина — это страшная страна, где внутренние репрессии, жертвы и трагедии не уступают мясорубке на фронте", — заявили братья."Наша организация считает, что Россия защищает себя на Украине, — рассказал изданию "Украина.ру" Александр, один из инициаторов немецкого митинга. — Германия поддерживает киевский режим и собирается воевать с Россией. Мы выступаем против этого. Политические заключенные в Украине являются политическими узниками фашистского режима. Вот почему мы поддерживаем братьев Кононовичей".19 марта "Мадридская платформа против НАТО и военных баз" объявила о проведении экстренного митинга перед зданием Министерства иностранных дел Испании в ответ на визит в Испанию Зеленского. Целью мероприятия было выразить возмущение продолжающимся финансированием правительством Испании неонацистского режима на Украине. Участники держали плакаты в защиту братьев Кононовичей и скандировали: "Зеленский — фашист и террорист!"Подобную акцию 20 марта в Лондоне провели Антиимпериалистический фронт, Народный фронт и организация "Международная украинская антифашистская солидарность". Митинг прошел у стен посольства Украины. Участники требовали прекратить репрессии в отношении Михаила и Александра Кононовичей и предоставить братьям гарантии безопасности.В тот же день к международной волне солидарности с братьями Кононовичами присоединилась Компартия Чехии и Моравии. Участники акции Петра Прокшанова и Милан Крайча передали в посольство Украины в Праге письмо от чешского движения за мир, в котором выразили протест против преследования братьев и потребовали немедленно прекратить преследование граждан Украины за их антифашистские и коммунистические взгляды.В Марселе прошел митинг, на котором Коммунистическая организация Франции (КОФ), "Молодые коммунисты" (МК), "Союз за коммунистическое восстановление" (СКВ) и "Антиимпериалистический фронт Франции" выразили солидарность с украинскими политзаключенными, а также рассказали о русофобии, с которой сталкиваются коммунистические организации во Франции, и о том, как империалистическая пропаганда использует конфликт между Украиной и Россией для разжигания конфликтов в других странах. Активисты напомнили, что братья Кононовичи уже четыре года подвергаются репрессиям со стороны украинского государства и что сейчас их положение критичнее, чем когда-либо, а их безопасность находится под прямой угрозой.В Париже прошли две отдельные акции. Во-первых, члены Союза за Коммунистическую реконструкцию Франции (URC) приняли участие в демонстрации в поддержку политических заключенных по всему миру и раздали листовки в поддержку братьев Кононовичей как символа репрессий против народного сопротивления во всем мире. Во-вторых, члены URC на севере Парижа приняли участие в уличной акции протеста против войны и империализма, где активисты установили информационный стенд, чтобы привлечь внимание к делу братьев Кононовичей."Многие наши активисты, — рассказал изданию "Украина.ру" Андрэ, член руководства URC, отвечающий за координацию действий по спасению братьев Кононовичей, — являются профсоюзными деятелями, а другие вышли из Коммунистической партии Франции и покинули ее, не согласившись с ее реформистской линией. URC решительно выступает против империализма, в частности американского и французского, и активно выступает за мир. Мы осуждаем разжигание конфликтов и разграбление природных ресурсов зависимых стран. Франция, вовлеченная в войны и продажу оружия, поддерживает репрессивные режимы и способствует дестабилизации многих регионов. Столкнувшись с американским империализмом, мы выступаем против окружения Китая и против войны НАТО с Россией. Мы поддерживаем братьев Кононовичей и всех антифашистов и коммунистов, преследуемых киевским режимом, и выступаем против Европейского Союза и западных стран, которые продолжают вооружать и финансировать этот марионеточный неонацистский режим".23 марта акция в поддержку братьев Кононовичей прошла перед посольством Украины в Афинах. По срочному призыву главы Антиимпериалистического фронта Константины Карциоти и Инициативы 9 мая к акции присоединились представители различных организаций. На митинге было объявлено, что киевский режим, поддерживаемый империализмом ЕС, США и НАТО, должен прекратить репрессии и угрозы в адрес братьев Кононовичей.После серии митингов на электронную почту Министерства юстиции Украины, Офиса генерального прокурора, Офиса президента и Министерства иностранных дел Украины, а также лично в посольства и консульства Украины за рубежом было передано письмо с требованием о немедленном прекращении уголовного преследования по сфабрикованным делам украинских антифашистов братьев Михаила и Александра Кононовичей и всех политических заключённых, о принятии мер по предотвращению любых попыток запугивания, принуждения или репрессий."Сегодня я разослал всем украинским властям, адреса которых у меня были, включая адрес нового судьи, а также комиссариату ООН по правам человека в Женеве, всем комиссиям, рабочим группам, механизмам и договорным органам Организации Объединенных Наций нижеследующее письмо на французском и английском языках от имени Международного Комитета спасения жизни братьев Кононовичей. Я также подготовил письмо для всех 322 подписавшихся", — заявил знаменитый французский профсоюзный лидер, экс-глава международного отдела Всеобщей конфедерации труда, редактор журнала "Свободное мнение" Жан-Пьер Паж.Кроме того, депутат Европарламента и помощник премьер-министра Словакии Роберта ФицоЛюбош Блаха получил письмо с просьбой о предоставлении братьям Кононовичам политического убежища в Словакии. Блаха пообещал передать письмо лично Фицо и соответствующим министрам.Самые актуальные данные о политически-мотивированных преследованиях граждан Украины — в материале "Политические заключенные на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

