"Узники фашистского режима". В Европе прошли митинги в поддержку преследуемых на Украине антифашистов - 26.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260326/uzniki-fashistskogo-rezhima-v-evrope-proshli-mitingi-v-podderzhku-presleduemykh-na-ukraine-antifashistov-1077170667.html
"Узники фашистского режима". В Европе прошли митинги в поддержку преследуемых на Украине антифашистов
C18 по 23 марта в крупнейших городах Европы прошли акции в поддержку украинских политзаключенных Михаила и Александра Кононовичей, а также других жертв установившегося на Украине в результате победы Евромайдана в 2014 году режима.
украина
россия
киев
владимир зеленский
шумский александр (революционер)
роберт фицо
сбу
нато
оон
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047979828_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c69f907fb361b561cf6a4b7898a8a97.jpg
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047979828_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_786171059b90e10bde1291f1944f396f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, киев, владимир зеленский, шумский александр (революционер), роберт фицо, сбу, нато, оон, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Шумский Александр (революционер), Роберт Фицо, СБУ, НАТО, ООН, Эксклюзив

"Узники фашистского режима". В Европе прошли митинги в поддержку преследуемых на Украине антифашистов

06:30 26.03.2026
 
Михаил и Александр Кононовичи
Михаил и Александр Кононовичи
Читать в
ДзенTelegram
Павел Волков
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
C18 по 23 марта в крупнейших городах Европы прошли акции в поддержку украинских политзаключенных Михаила и Александра Кононовичей, а также других жертв установившегося на Украине в результате победы Евромайдана в 2014 году режима.
Оба брата являются членами Антифашистского комитета Украины (АКПУ). Михаил Кононович был генеральным секретарем украинского комсомола, деятельность которого постмайданный режим запретил в 2015 году по решению суда первой инстанции, а 19 марта 2022 года Зеленский своим указом, без решения апелляции, запретил все левые и демократические партии и организации на Украине, в том числе комсомол.
Чуть раньше, 2 марта 2022 года сотрудники СБУ похитили братьев Кононовичей в Киеве. Официально задержание было оформлено только 5 марта. Этот факт зафиксирован в докладе УВКПЧ ООН о произвольных задержаниях гражданских лиц сторонами конфликта:
"Они были помещены в изолятор временного содержания, находящийся в ведении СБУ в Киеве, до 5 марта 2022 года, когда их аресты были официально оформлены начальником местной прокуратуры".
По свидетельству братьев, 4 дня их пытали в одной из тайных тюрем СБУ, так называемом "спортзале".
"Избивали до полусмерти, до животного состояния, — заявил Михаил Кононович. — Нам поломали носы, выбили зубы, сломали рёбра, мы получили сотрясение мозга, гематомы. Сотрудники СБУ угрожали, что на моих глазах изнасилуют мою 13-летнюю дочь Екатерину. Во время пыток нас заставляли взять на себя вину в наведении ракет на Луцкий аэродром, в том, что мы работаем на КГБ Белоруссии и ФСБ России, что мы являемся вожаками террористических организаций "Комсомол Украины" и "Антифашистский комитет Украины". В пыточной СБУ они заставляли нас оговорить наших товарищей по партии, на что мы даже под страхом смерти пойти не могли".
После 4-х дней пыток в "спортзале" братьев отправили в СИЗО, предварительно обокрав и сняв с них всю одежду, кроме нижнего белья. Два месяца к ним не пускали ни адвоката, ни врачей, чтобы никто не увидел следы побоев. Зато следователи СБУ регулярно навещали Михаила и Александра, продолжая склонять их к самооговору. После очередного отказа их бросили в "пресс-хату". В суд же был отправлен обвинительный акт по ст.109 УК ("захват госвласти") за публикации в соцсетях 2019-2021 гг. с критикой режима и за организацию 27 февраля 2022 года некоего митинга из 30 человек, которых братья якобы планировали привлечь к захвату районной администрации в Киеве. На видеозаписях с камер наблюдений никакой митинг не зафиксирован.
Благодаря активности Всемирной федерации демократической молодёжи и других европейских левых и антифашистских организаций, которые подключили депутатов Европарламента и ПАСЕ, а также провели ряд митингов с требованием освобождения братьев Кононовичей, после 8 месяцев тяжелейшего заключения, в декабре 2022 года узников отпустили под ночной домашний арест с GPS-браслетами.
Но с 2025 года с братьями пытаются расправится с помощью незаконной мобилизации. Недавно работники ТЦК прямо перед зданием суда похитили Александра Кононовича с GPS-браслетом и судебным запретом покидать Киев. Спасло его только наличие браслета — отвечающая за них полиция вынуждена была вмешаться. После этого сотрудники СБУ встретились с братьями и предложили им сделку: гарантии личной и финансовой безопасности в обмен на участие в будущих выборах для их легитимации (показать Западу демократичность выборов, к участию в которых допустили даже коммунистов). Кононовичам сказали, что в случае отказа с них без суда снимут браслеты с GPS-трекером и братья "исчезнут". Кононовичи отказались и 16 марта 2026 года в полицейском участке с них сняли браслеты без решения суда, что теперь подвергает их повышенному риску.
Через два дня снова начались скоординированные европейские акции в поддержку Кононовичей.
© ФотоМитинг в поддержку Кононовичей во Франкфурте-на-Майне
Митинг в поддержку Кононовичей во Франкфурте-на-Майне - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото
Митинг в поддержку Кононовичей во Франкфурте-на-Майне
18 марта во Франкфурте-на-Майне в Германии Коммунистическая организация (Kommunistische Organisation) провела митинг перед Генеральным консульством Украины. Братьев Кононовичей вывели на большой экран, и они непосредственно обратились к участникам мероприятия и прохожим, рассказав о массовых политических репрессиях на Украине.
"На Украине сейчас происходит величайшая трагедия под кровавые овации европейских правительств и чиновников Евросоюза. Прикрываясь войной и горем, действующий фашистский режим сделал из страны концлагерь. Десятки тысяч украинцев бросили в тюрьмы по сфабрикованным уголовным делам, превратив Украину в страшное бесправное пятно Европы. Всю трагедию миру ещё предстоит узнать. Современная Украина — это страшная страна, где внутренние репрессии, жертвы и трагедии не уступают мясорубке на фронте", — заявили братья.
"Наша организация считает, что Россия защищает себя на Украине, — рассказал изданию "Украина.ру" Александр, один из инициаторов немецкого митинга. — Германия поддерживает киевский режим и собирается воевать с Россией. Мы выступаем против этого. Политические заключенные в Украине являются политическими узниками фашистского режима. Вот почему мы поддерживаем братьев Кононовичей".
© ФотоМитинг в поддержку Кононовичей в Мадриде
Митинг в поддержку Кононовичей в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото
Митинг в поддержку Кононовичей в Мадриде
19 марта "Мадридская платформа против НАТО и военных баз" объявила о проведении экстренного митинга перед зданием Министерства иностранных дел Испании в ответ на визит в Испанию Зеленского. Целью мероприятия было выразить возмущение продолжающимся финансированием правительством Испании неонацистского режима на Украине. Участники держали плакаты в защиту братьев Кононовичей и скандировали: "Зеленский — фашист и террорист!"
© ФотоМитинг в поддержку Кононовичей в Лондоне
Митинг в поддержку Кононовичей в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото
Митинг в поддержку Кононовичей в Лондоне
Подобную акцию 20 марта в Лондоне провели Антиимпериалистический фронт, Народный фронт и организация "Международная украинская антифашистская солидарность". Митинг прошел у стен посольства Украины. Участники требовали прекратить репрессии в отношении Михаила и Александра Кононовичей и предоставить братьям гарантии безопасности.
© ФотоМитинг в поддержку Кононовичей в Праге
Митинг в поддержку Кононовичей в Праге - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото
Митинг в поддержку Кононовичей в Праге
В тот же день к международной волне солидарности с братьями Кононовичами присоединилась Компартия Чехии и Моравии. Участники акции Петра Прокшанова и Милан Крайча передали в посольство Украины в Праге письмо от чешского движения за мир, в котором выразили протест против преследования братьев и потребовали немедленно прекратить преследование граждан Украины за их антифашистские и коммунистические взгляды.
© ФотоМитинг в поддержку Кононовичей в Марселе
Митинг в поддержку Кононовичей в Марселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото
Митинг в поддержку Кононовичей в Марселе
В Марселе прошел митинг, на котором Коммунистическая организация Франции (КОФ), "Молодые коммунисты" (МК), "Союз за коммунистическое восстановление" (СКВ) и "Антиимпериалистический фронт Франции" выразили солидарность с украинскими политзаключенными, а также рассказали о русофобии, с которой сталкиваются коммунистические организации во Франции, и о том, как империалистическая пропаганда использует конфликт между Украиной и Россией для разжигания конфликтов в других странах. Активисты напомнили, что братья Кононовичи уже четыре года подвергаются репрессиям со стороны украинского государства и что сейчас их положение критичнее, чем когда-либо, а их безопасность находится под прямой угрозой.
© ФотоМитинг в поддержку Кононовичей в Париже
Митинг в поддержку Кононовичей в Париже - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото
Митинг в поддержку Кононовичей в Париже
В Париже прошли две отдельные акции. Во-первых, члены Союза за Коммунистическую реконструкцию Франции (URC) приняли участие в демонстрации в поддержку политических заключенных по всему миру и раздали листовки в поддержку братьев Кононовичей как символа репрессий против народного сопротивления во всем мире. Во-вторых, члены URC на севере Парижа приняли участие в уличной акции протеста против войны и империализма, где активисты установили информационный стенд, чтобы привлечь внимание к делу братьев Кононовичей.
"Многие наши активисты, — рассказал изданию "Украина.ру" Андрэ, член руководства URC, отвечающий за координацию действий по спасению братьев Кононовичей, — являются профсоюзными деятелями, а другие вышли из Коммунистической партии Франции и покинули ее, не согласившись с ее реформистской линией. URC решительно выступает против империализма, в частности американского и французского, и активно выступает за мир. Мы осуждаем разжигание конфликтов и разграбление природных ресурсов зависимых стран. Франция, вовлеченная в войны и продажу оружия, поддерживает репрессивные режимы и способствует дестабилизации многих регионов. Столкнувшись с американским империализмом, мы выступаем против окружения Китая и против войны НАТО с Россией. Мы поддерживаем братьев Кононовичей и всех антифашистов и коммунистов, преследуемых киевским режимом, и выступаем против Европейского Союза и западных стран, которые продолжают вооружать и финансировать этот марионеточный неонацистский режим".
© ФотоМитинг в поддержку Кононовичей в Афинах
Митинг в поддержку Кононовичей в Афинах - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото
Митинг в поддержку Кононовичей в Афинах
23 марта акция в поддержку братьев Кононовичей прошла перед посольством Украины в Афинах. По срочному призыву главы Антиимпериалистического фронта Константины Карциоти и Инициативы 9 мая к акции присоединились представители различных организаций. На митинге было объявлено, что киевский режим, поддерживаемый империализмом ЕС, США и НАТО, должен прекратить репрессии и угрозы в адрес братьев Кононовичей.
После серии митингов на электронную почту Министерства юстиции Украины, Офиса генерального прокурора, Офиса президента и Министерства иностранных дел Украины, а также лично в посольства и консульства Украины за рубежом было передано письмо с требованием о немедленном прекращении уголовного преследования по сфабрикованным делам украинских антифашистов братьев Михаила и Александра Кононовичей и всех политических заключённых, о принятии мер по предотвращению любых попыток запугивания, принуждения или репрессий.
"Сегодня я разослал всем украинским властям, адреса которых у меня были, включая адрес нового судьи, а также комиссариату ООН по правам человека в Женеве, всем комиссиям, рабочим группам, механизмам и договорным органам Организации Объединенных Наций нижеследующее письмо на французском и английском языках от имени Международного Комитета спасения жизни братьев Кононовичей. Я также подготовил письмо для всех 322 подписавшихся", — заявил знаменитый французский профсоюзный лидер, экс-глава международного отдела Всеобщей конфедерации труда, редактор журнала "Свободное мнение" Жан-Пьер Паж.
Кроме того, депутат Европарламента и помощник премьер-министра Словакии Роберта ФицоЛюбош Блаха получил письмо с просьбой о предоставлении братьям Кононовичам политического убежища в Словакии. Блаха пообещал передать письмо лично Фицо и соответствующим министрам.
Самые актуальные данные о политически-мотивированных преследованиях граждан Украины — в материале "Политические заключенные на Украине за 4 года СВО. Статистика и анализ".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
