https://ukraina.ru/20260414/neevklidova-geopolitika-ot-irana-k-ukraine-1077876075.html

Неевклидова геополитика. От Ирана к Украине

Вроде был такой случай. На встрече Большой тройки в Крымской Ливадии помощники передали Уинстону Черчиллю записку. Наши смогли подглядеть: "Орел вылетает." Советские аналитики расшифровали это как близость Британии к американскому Манхэттенскому проекту по созданию ядерного оружия

2026-04-14T13:09

мнения

иран

украина

европа

дональд трамп

ес

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/08/1077677212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6add0f9494815f7be60bbf01c27c1f10.jpg

Сталин заволновался. Но все оказалось проще. Окружение сигналило английскому боссу, что он забыл, извиняюсь, застегнуть ширинку.Когда всемогущий Трамп говорил, что американский орел раздолбает иранцев как последних животных, я особо не тревожился. Тотемом персов является мазандаранский тигр. А полосатый нелегкая добыча для хвостатого. К тому же не вполне ясно, какого "орла" имеет в виду американец.Мы, вообще, часто преувеличиваем возможности лидеров, даже великих стран. Размер страны не всегда совпадает с … э… возможностями лидера. Но это к слову.Не думал, честно говоря, что американская наземная операция в Иране сведется к ничтожному наскоку то ли на хранилище урана, то ли для спасения летающего полковника. Туман политики еще гуще тумана войны. А когда они смешиваются, то вообще - гасите свет. Свет как освещение и как планетарную сущность. Ну, как выходя из Европы, янки на посошок погасят Старый Свет. Но об этом позже…Объявленное Трампом двухнедельное перемирие в войне с Ираном - это, конечно, не мир. Это, как сказали бы хер Клаузевиц или фрау Меркель, продолжение войны иными средствами. Или, как считает Джей Ди Вэнс, гламурная форма разведки.Ясно, что персы не голубя мира прячут в своих шальварах для соседних недружественных арабов. Сейчас они врежутся в пугливое сообщество нефтяных монархий именно как орел в стаю воробьев. Те поймут, что бывший хозяин был огородным пугалом, а не рейнджером. Поймут, не простят и переприсягнут новому хозяину субрегиона.Ясно, что израильтяне не оставят в покое и Ливан, и Сирию. Ехали евреи на велосипеде… Пока крутят педали, то есть воюют, собственно, и существуют. Иначе не под венец, а к прокурору. По крайней мере, премьер Нетаньяху с женой Сарой и со всем своим окружением.Но вот Штаты оправятся и уйдут с Ближнего Востока. Ну, может еще после одной или двух попыток. Они всё поняли!Оказалось, что "хвост может вилять собакой", если использовать расхожую аналогию, лишь пока та сыта и здорова. Пока самодовольна. И пока она объект атаки считает либо явной угрозой, либо легкодоступным комом.Израиль десятки лет убеждал Штаты во-первых, в злокозненности Ирана, а во-вторых, в слабосильности. Вилял, вилял, расчеловечивал, расчеловечивал… Мол, это абсолютные "гои" - чужаки, выродки, отщепенцы. Отстреливать их как бешеных псов.Именно поэтому американский президент называл древнейший народ до последнего момента "тварями". Причем тварями слабосильными. Но вдруг прозрел. Со скоростью гиперзвука."Хвост" еще пытается, но уже почти не виляет "телом". Оно устало, растерянно и уходит. Ясно, что будут рецидивы возвращения - "шаг вперед, два назад" как в школе Соломона Шкляры. Но возвращение домой за океан неизбежно. Из десяти пунктов иранского меморандума, Штатам, если честно, дорог только один. Ракетные технологии, обогащенный до 60 процентов уран, форма власти… всё это, по большому счету, проблемы местных.Ракеты через океан не перелетят; уран, пусть в виде "грязной бомбы" для далеких Штатов не проблема. Даже нефть из залива им не нужна - для переработки своей не хватает достаточных мощностей… Тогда "так зачем же?"Тем более что лишь один пункт меморандума "греет душу" Трампу. А значит, только его он может выдать за победу от души. Это если Иран будет брать пошлины с судов за проход Ормузского пролива в долларах, а не юанях или крипте.А еще лучше, если пошлины - любимая тема Трампа - будут брать вместе.А самое лучшее, чтобы залив превратился в чужую потешную грязную лужу. Тогда танкеры других поплывут к своим - американским берегам.У Дональда всё "просто так". Кроме долларов. Нефтедолларов...Друг Биньямин настойчиво просит помочь? Но еще автор сингапурского чуда Ли Куан Ю предупреждал лидеров стран: "Хочешь жить счастливо - посади друга". Трамп, конечно, не Ю. Поэтому просто махнул рукой - дальше сами.Он не простит бывшему "другу", что тот эпически подставил его с темой "цивилизаций". Убедил, что можно убить "иранскую цивилизацию". Хотя еще мудрый еврей Лева Задов учил щирого украинца Махно: "Я мысль. А мысль убить нельзя".Цивилизация - это способ социального мышления, локализованный по месту и времени. То есть та же неубиенная мысль. Ох, накроется Биби Задом. Тем более что древняя персидская цивилизация причудливо переплелась с древней китайской…Такая вот Американско-Ближневосточная трагедия плавно перетекает в евро-украинский формат. Там будет то же самое. Видимо, параллели пересекаются не только в неевклидовой геометрии, но и геополитике. Надо только вместо США поставить ЕС, вместо Израиля - Украину, вместо персов - россиян, а вместо китайцев - КНР.Оголодавшая, захворавшая и порядком очумелая Европа пытается, поскуливая, крутить "хвостом", который до этого ею вилял как хотел.Почти очнулась. РФ оказалась куда как более твердым "кормом", чем убеждал украинский пуриц. Да и не угрозой вообще-то, а, фактически, спасением.Помню, помню, как тогда еще "богатенький Буратино"-Беня (Коломойский*), поднявшийся на перепродаже российских ресурсов, почти подмял под себя всех евреев Европы. По крайней мере, такой была его цель при учреждении в Париже Европейского еврейского конгресса.Проделано это было виртуозно. Оно и понятно - в еврейской среде, кто богаче, тот и главный.Его ученик Зе (Зеленский), подняв на перепродаже европейской помощи на порядок больший личный кэш, чем у наставника, почувствовал себя главным не только среди европейских евреев, но всех остальных ее аборигенов. И был им!ЕС кропотливо строили еврейские банкиры и не могли не заложить именно личное богатство главным критерием социального статуса.Но время, время… Хороший снайпер всегда делает поправку на ветер, а хороший политик - поправку на время. Меняются условия, люди, мотивы, критерии…Ясно, что почти все европейские нынешние начальники ели с ладони своего украинского коллеги. Забавно, но они воссоздали, по сути, "русскую рулетку" времен 1990-х. Это когда российские олигархи понукали свое государство поставлять на Украину немереные ресурсы, а откаты забирали в виде личных бонусов.ЕС фактически реплицировал модель, только газ и нефть заменил оружием и техникой. Невозвратные кредиты, правда, оставил.Только вот "схема" стала сыпаться. Она работает без сбоев только при тотальном политическом контроле и полном идеологическом диктате. Ну, как в России девяностых, Израиле "нулевых", Украине нынешней. И при абсолютной верности партнеров. "Хвост" не должен забывать "чьих он будет".Но в Штатах и Европе не смогли синхронизировать внутренние процессы с фактическими поводырями. Не успели зачистить у себя рудименты нормальности и здравого смысла. Пропускная способность острова Эпштейна оказалась маловатой. Хвосты виляют, а собаки застыли. Извилина хвоста считает себя мудрее всех извилин головы.Еще одна забавная аналогия. Украинская казацкая знать, присягнувшая Польше, требовала у Сейма лучшего оружия, чем у самих польских улан. Им и давали "шестисотые" сабли, пики, коней, о которых не мечтали сами "крылатые гусары". Потом этим оружием казаки их и резали.Ну, как ЕС сегодня выделяет украинским воякам вооружение своих грез. Хотя уже догадывается, кого в конце концов им будут резать.Короче, развеется украинский морок над Старым Светом, как израильский над Новым Светом. Хотя и с различными последствиями. Трагическими в первом случае и драматическими во втором.Назидание Петра I Сенату о том, что в политике и на войне "промедление смерти подобно" никто не отменял. Но это тема отдельного разговора. Пока констатация. Одни, хоть и запоздало, но уже собираются уходить. Другие пока только напрягаются. Тужатся - пыжатся. Но ход мысли очевиден…В общем, "приход бессмысленный, бессмысленный уход", как пророчествовал мудрый перс Омар Хайям…На последней обложке лондонского еженедельника The New Statesman изображен пронзенный архаичной стрелой американский орел. И подпись: "Падение. Как Дональд Трамп уничтожил Американскую империю".Думаю, это некоторое преувеличение оппонентов рыжего. Рано злорадствуете бриты! Застегнитесь сами. Он еще успеет по ходу уничтожить бывших друзей. Или они это сделают сами. Смотрите выше.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЕще о ближневосточном конфликте - в материале издания Украина.ру А был ли летчик? Американский военный эксперт разоблачил тайную операцию в Иране.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_225:0:701:476_100x100_80_0_0_4458441dbfb32166694d2eb7ae3b7929.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

