Иран заинтересован в развитии атомной генерации: Станкевич о судьбе проекта АЭС "Бушер"

Иран заинтересован в развитии атомной генерации: Станкевич о судьбе проекта АЭС "Бушер" - 15.04.2026 Украина.ру

Иран заинтересован в развитии атомной генерации: Станкевич о судьбе проекта АЭС "Бушер"

Работы на новых энергоблоках АЭС "Бушер" в Иране были приостановлены из-за боевых действий, но контакты с "Росатомом" уже возобновились. Иран заинтересован в развитии генерации, и при стабилизации обстановки работы будут продолжены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич

2026-04-15T14:41

2026-04-15T14:41

2026-04-15T14:57

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Ранее, в марте, "Росатом" официально приостановил работы на зарубежном проекте — новых энергоблоках АЭС "Бушер" в Иране из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Однако 5 апреля глава корпорации Алексей Лихачев сообщил о возобновлении контактов ОАЭИ с "Росатомом". Отвечая на вопрос о будущем проекта, Станкевич пояснил, что приостановка была связана с безопасностью персонала.По словам парламентария, возобновление контактов свидетельствует о намерении сторон продолжать проект. "Иран заинтересован в развитии атомной генерации, и при стабилизации обстановки внутри страны работы будут продолжены по согласованному графику", — подчеркнул Станкевич."Это долгосрочный проект, и временные паузы в таких условиях — управляемый фактор. Ничего страшного не произошло, главное, что стороны подтвердили готовность работать дальше", — заверил собеседник издания Украина.ру.Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.Больше о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.

иран

россия

ближний восток

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

