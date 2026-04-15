Иран заинтересован в развитии атомной генерации: Станкевич о судьбе проекта АЭС "Бушер"
Работы на новых энергоблоках АЭС "Бушер" в Иране были приостановлены из-за боевых действий, но контакты с "Росатомом" уже возобновились. Иран заинтересован в развитии генерации, и при стабилизации обстановки работы будут продолжены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
2026-04-15T14:41
2026-04-15T14:57
Иран заинтересован в развитии атомной генерации: Станкевич о судьбе проекта АЭС "Бушер"

14:41 15.04.2026 (обновлено: 14:57 15.04.2026)
 
Работы на новых энергоблоках АЭС "Бушер" в Иране были приостановлены из-за боевых действий, но контакты с "Росатомом" уже возобновились. Иран заинтересован в развитии генерации, и при стабилизации обстановки работы будут продолжены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
Ранее, в марте, "Росатом" официально приостановил работы на зарубежном проекте — новых энергоблоках АЭС "Бушер" в Иране из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Однако 5 апреля глава корпорации Алексей Лихачев сообщил о возобновлении контактов ОАЭИ с "Росатомом".
Отвечая на вопрос о будущем проекта, Станкевич пояснил, что приостановка была связана с безопасностью персонала.
"Приостановка работ была связана прежде всего с вопросами безопасности персонала на фоне обострения ситуации в регионе", — заявил политик.
По словам парламентария, возобновление контактов свидетельствует о намерении сторон продолжать проект. "Иран заинтересован в развитии атомной генерации, и при стабилизации обстановки внутри страны работы будут продолжены по согласованному графику", — подчеркнул Станкевич.
"Это долгосрочный проект, и временные паузы в таких условиях — управляемый фактор. Ничего страшного не произошло, главное, что стороны подтвердили готовность работать дальше", — заверил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст материала "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.
Больше о том, что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.
