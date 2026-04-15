ЕС грозит сильнейший энергокризис и резкий рост цен на газ - МВФ - 15.04.2026 Украина.ру
ЕС грозит сильнейший энергокризис и резкий рост цен на газ - МВФ
ЕС грозит сильнейший энергокризис и резкий рост цен на газ - МВФ - 15.04.2026 Украина.ру
ЕС грозит сильнейший энергокризис и резкий рост цен на газ - МВФ
Европу в ближайшие годы ждут серьезные экономические проблемы, следует из доклада Международного валютного фонда
"Энергетический кризис (в ЕС - ред.) может быть довольно сильным", — предупредил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.Аналитики фонда значительно ухудшили прогноз по росту ВВП в Евросоюзе, снизив его c 1,4 до 1,1 процента в 2026 году. При затягивании конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут подскочить на 200 процентов. При этом нефть подорожает в мире на 21,4 процента — до 82,22 доллара за баррель, что тоже сильно ударит по Европе.Как отмечали ранее эксперты, ситуацию в ЕС осложняют низкие запасы в местных подземных хранилищах и отказ от российского импорта. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла из-за этого более 1,3 триллиона евро.В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026-м на 0,3 процента — до 1,1. В следующем году фонд ожидает ее увеличения на том же уровне, а инфляция к этому моменту снизится до 4,3 процента.Минэкономразвития ранее подсчитало, что в 2026-м рост ВВП страны может составить 1,3 процента, а в 2027-м — 2,8.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Европа могла бы процветать, если бы объединила усилия с Россией, а не пыталась бороться с ней. Подробнее по теме - в материале ЕС все активнее покупает у России газ: санкции не помеха на сайте Украина.ру.
европа
россия
ближний восток
новости, европа, россия, ближний восток, кирилл дмитриев, владимир путин, евросоюз, ес, мвф
Новости, Европа, Россия, Ближний Восток, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Евросоюз, ЕС, МВФ

ЕС грозит сильнейший энергокризис и резкий рост цен на газ - МВФ

07:22 15.04.2026 (обновлено: 07:24 15.04.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Европу в ближайшие годы ждут серьезные экономические проблемы, следует из доклада Международного валютного фонда
"Энергетический кризис (в ЕС - ред.) может быть довольно сильным", — предупредил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.
Аналитики фонда значительно ухудшили прогноз по росту ВВП в Евросоюзе, снизив его c 1,4 до 1,1 процента в 2026 году.
При затягивании конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут подскочить на 200 процентов. При этом нефть подорожает в мире на 21,4 процента — до 82,22 доллара за баррель, что тоже сильно ударит по Европе.
Как отмечали ранее эксперты, ситуацию в ЕС осложняют низкие запасы в местных подземных хранилищах и отказ от российского импорта. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла из-за этого более 1,3 триллиона евро.
В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026-м на 0,3 процента — до 1,1. В следующем году фонд ожидает ее увеличения на том же уровне, а инфляция к этому моменту снизится до 4,3 процента.
Минэкономразвития ранее подсчитало, что в 2026-м рост ВВП страны может составить 1,3 процента, а в 2027-м — 2,8.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Европа могла бы процветать, если бы объединила усилия с Россией, а не пыталась бороться с ней.
