ЕС грозит сильнейший энергокризис и резкий рост цен на газ - МВФ
07:22 15.04.2026 (обновлено: 07:24 15.04.2026)
"Энергетический кризис (в ЕС - ред.) может быть довольно сильным", — предупредил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.
Аналитики фонда значительно ухудшили прогноз по росту ВВП в Евросоюзе, снизив его c 1,4 до 1,1 процента в 2026 году.
При затягивании конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут подскочить на 200 процентов. При этом нефть подорожает в мире на 21,4 процента — до 82,22 доллара за баррель, что тоже сильно ударит по Европе.
Как отмечали ранее эксперты, ситуацию в ЕС осложняют низкие запасы в местных подземных хранилищах и отказ от российского импорта. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла из-за этого более 1,3 триллиона евро.
В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026-м на 0,3 процента — до 1,1. В следующем году фонд ожидает ее увеличения на том же уровне, а инфляция к этому моменту снизится до 4,3 процента.
Минэкономразвития ранее подсчитало, что в 2026-м рост ВВП страны может составить 1,3 процента, а в 2027-м — 2,8.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Европа могла бы процветать, если бы объединила усилия с Россией, а не пыталась бороться с ней.