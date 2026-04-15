ЕС грозит сильнейший энергокризис и резкий рост цен на газ - МВФ

Европу в ближайшие годы ждут серьезные экономические проблемы, следует из доклада Международного валютного фонда

2026-04-15T07:22

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"Энергетический кризис (в ЕС - ред.) может быть довольно сильным", — предупредил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.Аналитики фонда значительно ухудшили прогноз по росту ВВП в Евросоюзе, снизив его c 1,4 до 1,1 процента в 2026 году. При затягивании конфликта на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут подскочить на 200 процентов. При этом нефть подорожает в мире на 21,4 процента — до 82,22 доллара за баррель, что тоже сильно ударит по Европе.Как отмечали ранее эксперты, ситуацию в ЕС осложняют низкие запасы в местных подземных хранилищах и отказ от российского импорта. По оценке главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Европа потеряла из-за этого более 1,3 триллиона евро.В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026-м на 0,3 процента — до 1,1. В следующем году фонд ожидает ее увеличения на том же уровне, а инфляция к этому моменту снизится до 4,3 процента.Минэкономразвития ранее подсчитало, что в 2026-м рост ВВП страны может составить 1,3 процента, а в 2027-м — 2,8.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Европа могла бы процветать, если бы объединила усилия с Россией, а не пыталась бороться с ней. Подробнее по теме - в материале ЕС все активнее покупает у России газ: санкции не помеха на сайте Украина.ру.

