ЕС все активнее покупает у России газ: санкции не помеха
Объемы импорта российского сжиженного природного газа в страны Европейского союза выросли на 17 процентов в первом квартале 2026 года. Об этом 10 апреля сообщила Financial Time
По данным издания, за этот период с сибирского проекта Ямал СПГ было поставлено около 5 миллионов тонн топлива. Общая стоимость закупок составила порядка 2,88 миллиарда евро.Статистика показывает, что европейские страны приняли почти все партии газа, отправленные с данного проекта в начале года. Эксперты связывают такую активность потребителей с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, из-за которой европейские компании стремятся сохранить доступ к российским энергоресурсам.Несмотря на рост закупок из России, основным поставщиком для региона остаются Соединенные Штаты. Согласно отчету Европейской комиссии, доля американского газа в импорте ЕС превышает две трети, что является историческим максимумом зависимости от одного экспортера.
ЕС все активнее покупает у России газ: санкции не помеха

19:51 10.04.2026 (обновлено: 19:55 10.04.2026)
 
