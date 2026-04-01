Медведев увидел в действиях США в Ормузском проливе аналогию с антиутопией "1984" Оруэлла - 14.04.2026 Украина.ру
Медведев увидел в действиях США в Ормузском проливе аналогию с антиутопией "1984" Оруэлла
Медведев увидел в действиях США в Ормузском проливе аналогию с антиутопией "1984" Оруэлла - 14.04.2026 Украина.ру
Медведев увидел в действиях США в Ормузском проливе аналогию с антиутопией "1984" Оруэлла
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с блокированием Соединенными Штатами Ормузского пролива с событиями антиутопии "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-14T00:02
2026-04-14T00:02
Ранее уведомлялось, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе специальной военной операции получены доказательства того, что в биолабораториях на Украине производились компоненты биологического оружия. Медведев обратил внимание на непрозрачную работу биологических лабораторий стран НАТО. Также сообщалось, что США задействовали более 15 военных кораблей в операции по блокаде Ормузского пролива, включая авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами и десантный корабль. Президент США Дональд Трамп допустил, что США могут "заглянуть на Кубу" после разрешения ситуации вокруг Ирана.Ормузский пролив является важным международным торговым маршрутом для товаров и энергоносителей, и поддержание его безопасности и стабильности отвечает общим интересам международного сообщества, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь - Медведев заявил о доказательствах разработки компонентов биооружия на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина.ру, ольга медведева, сша, новости, россия, украина, дональд трамп, нато
Украина.ру, Ольга Медведева, США, Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, НАТО

Медведев увидел в действиях США в Ормузском проливе аналогию с антиутопией "1984" Оруэлла

00:02 14.04.2026
 
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с блокированием Соединенными Штатами Ормузского пролива с событиями антиутопии "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
"В то время как многие страны хотят разблокировать Ормузский пролив, Белый дом решил его заблокировать. Блокировать = разблокировать? Злодеи из Оруэлла возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, война — это мир…" — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в социальной сети Х.
Фраза "Война — это мир" — один из трех лозунгов партии в романе Джорджа Оруэлла "1984" наряду с "Свобода — это рабство" и "Незнание — сила".
Ранее уведомлялось, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе специальной военной операции получены доказательства того, что в биолабораториях на Украине производились компоненты биологического оружия.
Медведев обратил внимание на непрозрачную работу биологических лабораторий стран НАТО.
"Это серьезные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.
Также сообщалось, что США задействовали более 15 военных кораблей в операции по блокаде Ормузского пролива, включая авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами и десантный корабль.
Президент США Дональд Трамп допустил, что США могут "заглянуть на Кубу" после разрешения ситуации вокруг Ирана.
Ормузский пролив является важным международным торговым маршрутом для товаров и энергоносителей, и поддержание его безопасности и стабильности отвечает общим интересам международного сообщества, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь - Медведев заявил о доказательствах разработки компонентов биооружия на Украине.
