https://ukraina.ru/20260414/medvedev-uvidel-v-deystviyakh-ssha-v-ormuzskom-prolive-analogiyu-s-antiutopiey-1984-oruella-1077859004.html
Медведев увидел в действиях США в Ормузском проливе аналогию с антиутопией "1984" Оруэлла
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с блокированием Соединенными Штатами Ормузского пролива с событиями антиутопии "1984" британского писателя Джорджа Оруэлла. Об этом 13 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-04-14T00:02
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076421532_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_496feea8ff68131172a415ffbc1f3846.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076421532_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_98f0c0d073f836e122618fe719ec2f7e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"В то время как многие страны хотят разблокировать Ормузский пролив, Белый дом решил его заблокировать. Блокировать = разблокировать? Злодеи из Оруэлла возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, война — это мир…" — написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в социальной сети Х.
Фраза "Война — это мир" — один из трех лозунгов партии в романе Джорджа Оруэлла "1984" наряду с "Свобода — это рабство" и "Незнание — сила".
Ранее уведомлялось, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в ходе специальной военной операции получены доказательства того, что в биолабораториях на Украине производились компоненты биологического оружия.
Медведев обратил внимание на непрозрачную работу биологических лабораторий стран НАТО.
"Это серьезные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.
Также сообщалось, что США задействовали более 15 военных кораблей в операции по блокаде Ормузского пролива, включая авианосец, несколько эсминцев с управляемыми ракетами и десантный корабль.
Президент США Дональд Трамп допустил, что США могут "заглянуть на Кубу" после разрешения ситуации вокруг Ирана.
Ормузский пролив является важным международным торговым маршрутом для товаров и энергоносителей, и поддержание его безопасности и стабильности отвечает общим интересам международного сообщества, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь - Медведев заявил о доказательствах разработки компонентов биооружия на Украине.