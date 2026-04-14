"Господство дронов уходит в прошлое, как только находится противоядие": Ищенко о гонке вооружений - 14.04.2026 Украина.ру
"Господство дронов уходит в прошлое, как только находится противоядие": Ищенко о гонке вооружений
Дроны начали применяться слабыми против сильных по принципу "большое количество примитивных изделий". Но это хорошо до поры до времени — русское оружие всегда находит противоядие, и господство дронов уходит в прошлое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-04-14T05:00
05:00 14.04.2026
 
Дроны начали применяться слабыми против сильных по принципу "большое количество примитивных изделий". Но это хорошо до поры до времени — русское оружие всегда находит противоядие, и господство дронов уходит в прошлое. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт объяснил, почему вечного господства дронов на поле боя быть не может. Он обратил внимание на то, что дроны начали применяться "слабыми против сильных".
Они действуют по принципу "Большое количество примитивных изделий против более эффективных систем", но это хорошо до поры до времени", заявил Ищенко.
"Если ваш оппонент сможет применить все имеющиеся у него средства, применение беспилотных аппаратов потеряет свою эффективность. Противник всегда ищет противоядие против ваших дешевых изделий", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, защита уже появляется: "мангалы", сетки на дорогах, совершенствование РЭБ. Как только находится средство, которое делает дрон таким же эффективным, как артиллерийский снаряд, господство дронов в воздухе, на земле и под водой уходит в прошлое.
"Супероружия не существует. Появляются новые системы, кто-то находит способ их применения, а потом находится противоядие", — заключил Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Дроны будут господствовать на поле боя до тех пор, пока не полетят ядерные боеголовки" на сайте Украина.ру.
О том, как Россия использует атомную энергетику для решения геополитических вызовов, в том числе связанных с Ираном и Украиной — в материале "От Ормуза до Запорожья. Юрий Станкевич о том, как Россия бьет мирным атомом по кризису в Иране и Украине" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
