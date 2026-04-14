Блокада Пентагона дала трещину: танкер под санкциями прошел Ормузский пролив
Несмотря на объявленную США блокаду Ормузского пролива, танкеру, находящемуся под американскими санкциями и связанному с Китаем, удалось пройти через стратегическую артерию. Об этом 14 апреля написало издание CNN
2026-04-14T11:50
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Речь идет о танкере Rich Starry, который ходит под флагом Малави и принадлежит китайской компании. Однако, как отмечает телеканал, успеху предшествовала неудачная попытка.
Первая попытка пройти пролив была предпринята в понедельник, 13 апреля, в полдень. Танкер ненадолго развернулся и вернулся обратно недалеко от иранского острова Кешм. Однако вечером судно предприняло новую попытку — и к раннему утру вторника, по-видимому, успешно преодолело пролив.
Этот инцидент произошел всего через несколько часов после того, как 13 апреля центральное командование США объявило о начале блокады Ормузского пролива. В заявлении Пентагона подчеркивалось, что любое судно — независимо от флага — которое направляется в порт Ирана или выходит оттуда, попадает под ограничения. Однако, как показала практика, блокада работает не так эффективно, как хотелось бы Вашингтону.
Тем временем в Москве внимательно следят за развитием ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока непонятно, что именно означают заявления США о блокаде пролива.