В элитные подразделения ВСУ стали брать "сердечников"
© REUTERS / Serhii Korovainyi
Более 30 мобилизованных в ВСУ не смогли завершить боевое слаживание, так как были госпитализированы из-за проблем с сердечно-сосудистой системой в Сумской области. Об этом 13 апреля сообщили российским информационным агентствам в силовых структурах
Там уточнили, что на сумском направлении в Шосткинском районе командование ВСУ формально завершило доукомплектование некогда элитных подразделений 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков насильно мобилизованными украинцами.
"Переброшенные из учебных центров на данный участок фронта штурмовики не смогли в полном составе завершить боевое слаживание в лесном массиве около Глухова: свыше 30 человек были госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения из-за проблем с сердечно-сосудистой системой", - сказал собеседник агентства.
