Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/dmitriev-posovetoval-kievu-nanyat-mirnuyu-gadalku-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1078880384.html
Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу
Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу - 13.05.2026 Украина.ру
Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку", передает 13 мая телеграм-канал Украина.р
2026-05-13T07:53
2026-05-13T07:56
новости
киев
россия
сша
владимир зеленский
кирилл дмитриев
набу
сап
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074452913_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_3c3538eb9f472781a81e4c25bc7346ce.jpg
"Может, им следует просто нанять мирную "гадалку"? Мир - это лучшая магия", - сыронизировал Дмитриев в соцсети Х.Таким образом он отреагировал на информацию о том, что бывший руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначений на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.🟦 Скандал вокруг Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В понедельник САП сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.🟦 Тысячи украинцев, оказавшихся после 2022 года в странах Европы, заинтересованы в переезде в Россию, рассказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.🟦 Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о давлении на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок заявил об отсутствии общего понимания с Россией по Донбассу.🟦 Трамп начинает в среду свой трехдневный визит в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из распространенного Белым домом расписания.🟦 Трамп намекнул, что Венесуэла якобы может войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, выложив картинку, на которой карибская республика окрашена в цвета флага США.🟦 Президент Колумбии Густаво Петро отверг идею возможного вхождения Венесуэлы в состав США, заявив, что она противоречит наследию Симона Боливара и не может быть реализована без согласия венесуэльского народа.О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.
киев
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074452913_48:0:752:528_1920x0_80_0_0_6dd9984923b67835891a6a227ae6af2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, сша, владимир зеленский, кирилл дмитриев, набу, сап, дональд трамп, украина.ру
Новости, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, НАБУ, САП, Дональд Трамп, Украина.ру

Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу

07:53 13.05.2026 (обновлено: 07:56 13.05.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Кирилл Дмитриев посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты:
‼ Кирилл Дмитриев посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты: - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку", передает 13 мая телеграм-канал Украина.р
"Может, им следует просто нанять мирную "гадалку"? Мир - это лучшая магия", - сыронизировал Дмитриев в соцсети Х.
Таким образом он отреагировал на информацию о том, что бывший руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначений на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.
🟦 Скандал вокруг Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Шанс есть. Вопрос в том, в какой период времени и насколько сильно они попытаются ослабить последствия этого скандала. Здесь происходит противостояние структур, стоящих за НАБУ, и европейских структур, которые выступают соучастниками - они постараются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе", - объяснил Мирошник.

В понедельник САП сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
🟦 Тысячи украинцев, оказавшихся после 2022 года в странах Европы, заинтересованы в переезде в Россию, рассказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.
🟦 Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о давлении на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок заявил об отсутствии общего понимания с Россией по Донбассу.
🟦 Трамп начинает в среду свой трехдневный визит в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из распространенного Белым домом расписания.
🟦 Трамп намекнул, что Венесуэла якобы может войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, выложив картинку, на которой карибская республика окрашена в цвета флага США.
🟦 Президент Колумбии Густаво Петро отверг идею возможного вхождения Венесуэлы в состав США, заявив, что она противоречит наследию Симона Боливара и не может быть реализована без согласия венесуэльского народа.
О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевРоссияСШАВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевНАБУСАПДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:35Украинское досье: СВО, ПВО и ИИ: стратегическая головоломка
09:27Военные США ездят на Украину перенимать опыт по БПЛА
08:58Уничтожен летевший на Москву дрон. Новости СВО
08:27Главное за ночь 13 мая
08:00Игнатий Ледоховский: второй отец киевского модерна
07:53Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу
07:30Поврежден промышленный объект и установки электростанции: ПВО сбила почти 300 вражеских дронов над РФ
07:09"По-партизански": День Победы в Донецке
07:08Репетиция расставания Трампа и Зеленского: что происходит в паузе переговорного процесса США и Украины
07:01Призрак, который достаточно жив, но уже достаточно мертв. Что Зеленский и Ермак сделали с Верховной Радой
07:00"Приняли свою дозу озверина": Ищенко раскрыл, как Украина скатилась в оголтелый нацизм
06:30Андрей Грозин: Трамп едет в Пекин, чтобы вытащить США из тупика на Украине и Ближнем Востоке
06:28Джинн искусственного интеллекта: как он "кошмарит" своих создателей
06:20Волнуются из-за дискредитации власти Зеленского. Как живут украинские ВИПы
06:10Зеленский: "Бедный парень в дешевом свитере", который "лично отдавал Донбасс". Подробности скандала
06:02Разбой, похищения, контрабанда, мародерство. Чем занимается подразделение ВСУ "Волки Да Винчи"
06:00Экономика Украины и война: секвестр бюджета, порабощение и коммунальный коллапс
05:50ВСУ под видом медиков перебросили наемников под Харьков: Алехин о ротации во время перемирия
05:48Брюссельский фюрер оперирует деньгами как оружием. Почему в ЕС недовольны Урсулой фон дер Ляйен
05:40Готовится к войне с Россией: Ищенко о том, как Германия "замазывает" преступления нацистов
Лента новостейМолния