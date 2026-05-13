https://ukraina.ru/20260513/dmitriev-posovetoval-kievu-nanyat-mirnuyu-gadalku-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1078880384.html

Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу

Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу - 13.05.2026 Украина.ру

Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку", передает 13 мая телеграм-канал Украина.р

2026-05-13T07:53

2026-05-13T07:53

2026-05-13T07:56

новости

киев

россия

сша

владимир зеленский

кирилл дмитриев

набу

сап

дональд трамп

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074452913_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_3c3538eb9f472781a81e4c25bc7346ce.jpg

"Может, им следует просто нанять мирную "гадалку"? Мир - это лучшая магия", - сыронизировал Дмитриев в соцсети Х.Таким образом он отреагировал на информацию о том, что бывший руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначений на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.🟦 Скандал вокруг Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В понедельник САП сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.🟦 Тысячи украинцев, оказавшихся после 2022 года в странах Европы, заинтересованы в переезде в Россию, рассказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.🟦 Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о давлении на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок заявил об отсутствии общего понимания с Россией по Донбассу.🟦 Трамп начинает в среду свой трехдневный визит в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из распространенного Белым домом расписания.🟦 Трамп намекнул, что Венесуэла якобы может войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, выложив картинку, на которой карибская республика окрашена в цвета флага США.🟦 Президент Колумбии Густаво Петро отверг идею возможного вхождения Венесуэлы в состав США, заявив, что она противоречит наследию Симона Боливара и не может быть реализована без согласия венесуэльского народа.О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.

киев

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, сша, владимир зеленский, кирилл дмитриев, набу, сап, дональд трамп, украина.ру