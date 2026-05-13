https://ukraina.ru/20260513/dmitriev-posovetoval-kievu-nanyat-mirnuyu-gadalku-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1078880384.html
Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу
Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу - 13.05.2026 Украина.ру
Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку", передает 13 мая телеграм-канал Украина.р
2026-05-13T07:53
2026-05-13T07:53
2026-05-13T07:56
новости
киев
россия
сша
владимир зеленский
кирилл дмитриев
набу
сап
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074452913_0:39:800:489_1920x0_80_0_0_3c3538eb9f472781a81e4c25bc7346ce.jpg
"Может, им следует просто нанять мирную "гадалку"? Мир - это лучшая магия", - сыронизировал Дмитриев в соцсети Х.Таким образом он отреагировал на информацию о том, что бывший руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначений на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.🟦 Скандал вокруг Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.В понедельник САП сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.🟦 Тысячи украинцев, оказавшихся после 2022 года в странах Европы, заинтересованы в переезде в Россию, рассказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.🟦 Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о давлении на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок заявил об отсутствии общего понимания с Россией по Донбассу.🟦 Трамп начинает в среду свой трехдневный визит в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из распространенного Белым домом расписания.🟦 Трамп намекнул, что Венесуэла якобы может войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, выложив картинку, на которой карибская республика окрашена в цвета флага США.🟦 Президент Колумбии Густаво Петро отверг идею возможного вхождения Венесуэлы в состав США, заявив, что она противоречит наследию Симона Боливара и не может быть реализована без согласия венесуэльского народа.О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.
киев
россия
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/12/1074452913_48:0:752:528_1920x0_80_0_0_6dd9984923b67835891a6a227ae6af2d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, россия, сша, владимир зеленский, кирилл дмитриев, набу, сап, дональд трамп, украина.ру
Новости, Киев, Россия, США, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, НАБУ, САП, Дональд Трамп, Украина.ру
Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу
07:53 13.05.2026 (обновлено: 07:56 13.05.2026)
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку", передает 13 мая телеграм-канал Украина.р
"Может, им следует просто нанять мирную "гадалку"? Мир - это лучшая магия", - сыронизировал Дмитриев в соцсети Х.
Таким образом он отреагировал на информацию о том, что бывший руководитель Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак консультировался с абонентом "Вероника Феншуй Офис" по поводу назначений на государственные должности, присылая ей даты рождения кандидатов.
🟦 Скандал вокруг Ермака может повлиять на динамику выделения военной помощи Киеву, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Шанс есть. Вопрос в том, в какой период времени и насколько сильно они попытаются ослабить последствия этого скандала. Здесь происходит противостояние структур, стоящих за НАБУ, и европейских структур, которые выступают соучастниками - они постараются максимально смягчить удар не только по Зеленскому, но и по себе", - объяснил Мирошник.
В понедельник САП сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
🟦 Тысячи украинцев, оказавшихся после 2022 года в странах Европы, заинтересованы в переезде в Россию, рассказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко.
🟦 Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений о давлении на Украину с целью добиться от Киева территориальных уступок заявил об отсутствии общего понимания с Россией по Донбассу.
🟦 Трамп начинает в среду свой трехдневный визит в Китай для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, следует из распространенного Белым домом расписания.
🟦 Трамп намекнул, что Венесуэла якобы может войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата, выложив картинку, на которой карибская республика окрашена в цвета флага США.
🟦 Президент Колумбии Густаво Петро отверг идею возможного вхождения Венесуэлы в состав США, заявив, что она противоречит наследию Симона Боливара и не может быть реализована без согласия венесуэльского народа.
О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.