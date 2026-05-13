Уничтожен летевший на Москву дрон. Новости СВО - 13.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260513/unichtozhen-letevshiy-na-moskvu-dron-novosti-svo-1078880916.html
Уничтожен летевший на Москву дрон. Новости СВО
Уничтожен летевший на Москву дрон. Новости СВО - 13.05.2026 Украина.ру
Уничтожен летевший на Москву дрон. Новости СВО
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом и других важных событиях рассказал 13 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-13T08:58
2026-05-13T08:58
сво
спецоперация
москва
полтава
киев
сергей собянин
дональд трамп
украина.ру
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
🟥 В Чувашии учащихся школ и техникумов перевели на дистанционное обучение из-за опасности атаки БПЛА. Аналогичная рекомендация дана и вузам республики. Ранее на удаленку перевели образовательные учреждения Липецкой и Пензенской областей.🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве и на большей части территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.🟥 Несколько взрывов прогремело в Харькове.После попадания по объекту инфраструктуры в городе произошел пожар.🟥 Взрывы звучали и в украинской Полтаве на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает секретарь полтавского городского совета Катерина Ямщикова.🟥 Российские БПЛА поразили подстанцию в Полтаве. Сообщается о массовом отключении электропитания (без света остались около семи тысяч абонентов).🟥 В Кривом Роге зафиксированы повреждения предприятий и объектов инфраструктуры.🟥 В Одесской области под удар попала промышленная инфраструктура, в том числе повреждены склады.🟥 Взрывы также гремели в Днепропетровске и Сумах.🟥 Существенные потери в Сумской области несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях.О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.
москва
полтава
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, москва, полтава, киев, сергей собянин, дональд трамп, украина.ру, минобороны, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Москва, Полтава, Киев, Сергей Собянин, Дональд Трамп, Украина.ру, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Уничтожен летевший на Москву дрон. Новости СВО

08:58 13.05.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом и других важных событиях рассказал 13 мая телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Чувашии учащихся школ и техникумов перевели на дистанционное обучение из-за опасности атаки БПЛА. Аналогичная рекомендация дана и вузам республики.
Ранее на удаленку перевели образовательные учреждения Липецкой и Пензенской областей.
🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве и на большей части территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.
🟥 Несколько взрывов прогремело в Харькове.
После попадания по объекту инфраструктуры в городе произошел пожар.
🟥 Взрывы звучали и в украинской Полтаве на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает секретарь полтавского городского совета Катерина Ямщикова.
🟥 Российские БПЛА поразили подстанцию в Полтаве. Сообщается о массовом отключении электропитания (без света остались около семи тысяч абонентов).
🟥 В Кривом Роге зафиксированы повреждения предприятий и объектов инфраструктуры.
🟥 В Одесской области под удар попала промышленная инфраструктура, в том числе повреждены склады.
🟥 Взрывы также гремели в Днепропетровске и Сумах.
🟥 Существенные потери в Сумской области несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях.
О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияМоскваПолтаваКиевСергей СобянинДональд ТрампУкраина.руМинобороныВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:35Украинское досье: СВО, ПВО и ИИ: стратегическая головоломка
09:27Военные США ездят на Украину перенимать опыт по БПЛА
08:58Уничтожен летевший на Москву дрон. Новости СВО
08:27Главное за ночь 13 мая
08:00Игнатий Ледоховский: второй отец киевского модерна
07:53Дмитриев посоветовал Киеву нанять "мирную гадалку". Главные новости к этому часу
07:30Поврежден промышленный объект и установки электростанции: ПВО сбила почти 300 вражеских дронов над РФ
07:09"По-партизански": День Победы в Донецке
07:08Репетиция расставания Трампа и Зеленского: что происходит в паузе переговорного процесса США и Украины
07:01Призрак, который достаточно жив, но уже достаточно мертв. Что Зеленский и Ермак сделали с Верховной Радой
07:00"Приняли свою дозу озверина": Ищенко раскрыл, как Украина скатилась в оголтелый нацизм
06:30Андрей Грозин: Трамп едет в Пекин, чтобы вытащить США из тупика на Украине и Ближнем Востоке
06:28Джинн искусственного интеллекта: как он "кошмарит" своих создателей
06:20Волнуются из-за дискредитации власти Зеленского. Как живут украинские ВИПы
06:10Зеленский: "Бедный парень в дешевом свитере", который "лично отдавал Донбасс". Подробности скандала
06:02Разбой, похищения, контрабанда, мародерство. Чем занимается подразделение ВСУ "Волки Да Винчи"
06:00Экономика Украины и война: секвестр бюджета, порабощение и коммунальный коллапс
05:50ВСУ под видом медиков перебросили наемников под Харьков: Алехин о ротации во время перемирия
05:48Брюссельский фюрер оперирует деньгами как оружием. Почему в ЕС недовольны Урсулой фон дер Ляйен
05:40Готовится к войне с Россией: Ищенко о том, как Германия "замазывает" преступления нацистов
Лента новостейМолния