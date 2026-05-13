Уничтожен летевший на Москву дрон. Новости СВО

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом и других важных событиях рассказал 13 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-13T08:58

🟥 В Чувашии учащихся школ и техникумов перевели на дистанционное обучение из-за опасности атаки БПЛА. Аналогичная рекомендация дана и вузам республики. Ранее на удаленку перевели образовательные учреждения Липецкой и Пензенской областей.🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве и на большей части территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.🟥 Несколько взрывов прогремело в Харькове.После попадания по объекту инфраструктуры в городе произошел пожар.🟥 Взрывы звучали и в украинской Полтаве на фоне воздушной тревоги в Полтавской области, сообщает секретарь полтавского городского совета Катерина Ямщикова.🟥 Российские БПЛА поразили подстанцию в Полтаве. Сообщается о массовом отключении электропитания (без света остались около семи тысяч абонентов).🟥 В Кривом Роге зафиксированы повреждения предприятий и объектов инфраструктуры.🟥 В Одесской области под удар попала промышленная инфраструктура, в том числе повреждены склады.🟥 Взрывы также гремели в Днепропетровске и Сумах.🟥 Существенные потери в Сумской области несет 107-я бригада территориальной обороны ВСУ, о чем свидетельствуют многочисленные некрологи в социальных сетях.О других событиях - в материале Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами на сайте Украина.ру.

