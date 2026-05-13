Игнатий Ледоховский: второй отец киевского модерна
Игнатий Ледоховский: второй отец киевского модерна
Пока автор статьи жил в Киеве, Игнатий Казимирович Ледоховский считался одним из самых загадочных архитекторов киевского модерна – о нём не было известно ничего кроме имени и списка реализованных проектов. То и другое – с оговорками. Может быть Ледуховский (то, что Игнаций – самоочевидно). А дом на Костёльной, 7 присвоен ему методом исключения
© Фото : Открытый источник
Скульптура работы Фёдора Соколова на здании клиники Маковского (архитектор - Игнатий Ледоховский) в Киеве
Пока автор статьи жил в Киеве, Игнатий Казимирович Ледоховский считался одним из самых загадочных архитекторов киевского модерна – о нём не было известно ничего кроме имени и списка реализованных проектов. То и другое – с оговорками. Может быть Ледуховский (то, что Игнаций – самоочевидно). А дом на Костёльной, 7 присвоен ему методом исключения
С тех пор прошло немало времени и – о чудо! Внезапно оказалось, что у Игнатия Казимировича есть происхождение (он, оказывается, граф), какое-то подобие биографии и даже фото, на котором он, впрочем, вполне неузнаваем.
Начнём, впрочем, с того, что было известно ранее. Известно же, что архитектор Ледоховский реализовал в Киеве менее десятка проектов, все из которых буквально бросаются в глаза, а минимум два удостоились статуса памятников архитектуры национального значения – клиника Качковского/Маковского на Маловладимирской (сейчас Гончара; в этой больнице скончался смертельно раненный Столыпин) и упомянутый уже доходный дом Козеровского на Костёльной.
По известности он при этом уступает первому отцу киевского модерна – создателю Дома с химерами Владиславу Городецкому. При этом стили двух этих киевских поляков во многом схожи – оба храбро использовали для украшения своих зданий железобетон и оба поручали оформление скульптору Фёдору Соколову (персонаж, нежно любимый исследователями киевской архитектуры, потому что он всегда подписывал свои работы). Разница между ними в богатстве фантазии – символизм построек Городецкого непонятен, но образный язык Ледоховского непонятен от слова "вообще".
Таким образом, кстати, устанавливали создателя дома на Костёльной, прозванного киевлянами "домом с геями*" – по созвучию с "домом с змеями" на Большой Житомирской, который уж точно Ледоховского. Документально участие в создании дома Ледоховского, равно как и любого другого архитектора, не установлено. Но обилие лепнины, выполненной Соколовым, и не совсем понятный символизм (авторы книги "Киев в стиле модерн" называют этот дом гимном "ницшеанскому дионисийству", чтобы это ни значило) как бы намекают.
Геев на доме скорее всего нет. Есть три интимно обнимающиеся обнажённые мужские фигуры, которые явно что-то символизируют и это что-то – вряд ли чуждые нам ценности. Авторы книги "Киев в стиле модерн" считают, что это – единство трёх возрастов человека (с этим, кстати, можно согласиться), а вот в чём единство… Ну, например, в дионисийских излишествах. А голые – потому что всё пропили.
25 февраля 2019, 07:05
«Дом Леси Украинки» в Киеве, в котором она никогда не жила. Фоторепортаж
Этот доходный дом в строгом стиле, напоминающем северный модерн, построен в 1907-11 годах по проекту загадочного киевского архитектора Игнатия Казимировича Ледоховского для доктора Николая Трофимова
Это всё в шутку конечно, но виноград и кувшины в оформлении дома присутствуют, а путти (ангелочки в виде детей) могут трактоваться и как "гении вина" в данном случае. А могут и не трактоваться, потому что сидящий верхом на лебеде путти на "доме со змеями" к винограду точно отношения не имеет – тут вообще отсылка скорее к гусям-лебедям из русских и скандинавских народных сказок. Там какая-то другая символика – связанная с взрослением детей. Возможно оформление дома было связано с тем, что муж домовладелицы – дворянки Софии Чоколовой – владел расположенной неподалёку типографией, а возможно тут какая-то глубоко личная история, содержания которой мы не знаем и никогда не узнаем.
Специалисты обычно указывают, что модерн Ледоховского – "зрелый" и "европейский", в то время как модерн большинства киевских архитекторов носит следы эклектики и историзма (что, кстати, чистая правда). В этом смысле Ледоховский "отцом" киевского модерна не является и вообще относится к нему чисто территориально, как и авторы некоторых строений в редком для Киева стиле северного модерна. К последним, кстати, причисляют и построенный Ледоховским особняк Трофимова на Назарьевской улице – авторы книги "Киев в стиле модерн" считают, что архитектора вдохновили "Песня о Нибелунгах" и музыка Рихарда Вагнера.
Впрочем, вернёмся к тому, что стало известно в последнее время.
© ФотоКостёльная, дом 7. Иллюстрация из книги "Киев в стиле модерн"
Костёльная, дом 7. Иллюстрация из книги "Киев в стиле модерн"
Итак, Игнатий Казимирович Ледоховский родился 13 мая 1867 года в селе Стрельники неподалёку от Шаргорода нынешней Винницкой области.
Его отец, граф Казимир-Теофил-Ян Галка-Ледуховский, происходил из древнего рода Ледоховских, имевших родовое гнездо в Ледыхове около нынешней Почаевской лавры. До второй половины XVII века род был православным, так что Ледоховские – не коренные поляки, а представители ополяченной русско-литовской шляхты.
Графское достоинство было получено родом в Австрии в 1800 году и подтверждено в Российской империи в 1845 году. При этом сам род был бедный, граф Казимир зарабатывал в качестве управляющего имениями и сахарными заводами. У него было трое сыновей – кроме старшего Игнатия ещё Кароль-Юзеф и Станислав-Антоний.
Дом со змеями Киев
14 ноября 2021, 16:34
Дом со змеями в Киеве: от отеля и архитектурного наследия к офисному комплексу
Один из самых известных памятников архитектуры в центре Киева, «Дом со змеями и каштанами», вроде бы находится на реконструкции и закрыт строительной сеткой. Но какие и у кого на него планы, пока никто не знает. Дом расположен по адресу улица Большая Житомирская, 32, возле Пейзажной аллеи, напротив Торгово-промышленной палаты Украины
Все трое братьев закончили реальное училище Святого Павла в Одессе (там же учился Городецкий). Высшее образование Игнатий получил на инженерном факультете Гентского университета. Учился также на инженерном отделении Технической Академии во Львове.
В Киеве он жил ориентировочно с 1905 по 1917 года. У него было архитектурное бюро "Граф И.К. Ледоховский и Ко", предлагавшее клиентам "составление проектов, детальных чертежей и рисунков зданий и сооружений, внутренней художественной отделки, квартир и магазинов, смет на производство строительных работ".
В 1921 году он обнаруживается у своего брата Станислава в Варшаве где вступает во второй брак (первая его жена умерла от дифтерии ещё до революции). Станислав был известным в Варшаве предпринимателем, ещё до начала Первой Мировой войны основал компанию по производству металлических изделий. В частности, с его именем связано производство "сетки Ледоховского" (название чисто польское). Это обычная сетка из проволоки с ромбовидными сегментами, применяемая для строительства и экранирования электромагнитного излучения.
© commons.wikimedia.org
Кароль, Станислав и Игнатий Ледоховские
Кароль, Станислав и Игнатий Ледоховские
Игнатий стал партнёром брата по бизнесу, занимаясь, в том числе, и архитектурой – он, в частности, проектировал перестройку промышленного сооружения в гостиницу.
Умер Игнатий Ледоховский 3 марта 1932 года в Варшаве.
* ЛГБТ-пропаганда в России запрещена. Говорят, что в здании находился дом терпимости, а сам домовладелец был нетрадиционной ориентации – то и другое современная выдумка с вероятностью 99 и 9 в периоде процентов.
История, история Малороссии, история Украины, Киев, Варшава, Винницкая область, архитектура, 1910-е, 1900-е, Российская империя
 
