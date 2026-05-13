https://ukraina.ru/20260513/ignatiy-ledokhovskiy-vtoroy-otets-kievskogo-moderna-1078810895.html

Игнатий Ледоховский: второй отец киевского модерна

Игнатий Ледоховский: второй отец киевского модерна - 13.05.2026 Украина.ру

Игнатий Ледоховский: второй отец киевского модерна

Пока автор статьи жил в Киеве, Игнатий Казимирович Ледоховский считался одним из самых загадочных архитекторов киевского модерна – о нём не было известно ничего кроме имени и списка реализованных проектов. То и другое – с оговорками. Может быть Ледуховский (то, что Игнаций – самоочевидно). А дом на Костёльной, 7 присвоен ему методом исключения

2026-05-13T08:00

2026-05-13T08:00

2026-05-13T08:00

история

история

история малороссии

история украины

киев

варшава

винницкая область

архитектура

1910-е

1900-е

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0d/1078884537_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_47817f9d97b68c0fe5e55cb8bbd21139.jpg

С тех пор прошло немало времени и – о чудо! Внезапно оказалось, что у Игнатия Казимировича есть происхождение (он, оказывается, граф), какое-то подобие биографии и даже фото, на котором он, впрочем, вполне неузнаваем.Начнём, впрочем, с того, что было известно ранее. Известно же, что архитектор Ледоховский реализовал в Киеве менее десятка проектов, все из которых буквально бросаются в глаза, а минимум два удостоились статуса памятников архитектуры национального значения – клиника Качковского/Маковского на Маловладимирской (сейчас Гончара; в этой больнице скончался смертельно раненный Столыпин) и упомянутый уже доходный дом Козеровского на Костёльной.По известности он при этом уступает первому отцу киевского модерна – создателю Дома с химерами Владиславу Городецкому. При этом стили двух этих киевских поляков во многом схожи – оба храбро использовали для украшения своих зданий железобетон и оба поручали оформление скульптору Фёдору Соколову (персонаж, нежно любимый исследователями киевской архитектуры, потому что он всегда подписывал свои работы). Разница между ними в богатстве фантазии – символизм построек Городецкого непонятен, но образный язык Ледоховского непонятен от слова "вообще".Таким образом, кстати, устанавливали создателя дома на Костёльной, прозванного киевлянами "домом с геями*" – по созвучию с "домом с змеями" на Большой Житомирской, который уж точно Ледоховского. Документально участие в создании дома Ледоховского, равно как и любого другого архитектора, не установлено. Но обилие лепнины, выполненной Соколовым, и не совсем понятный символизм (авторы книги "Киев в стиле модерн" называют этот дом гимном "ницшеанскому дионисийству", чтобы это ни значило) как бы намекают.Геев на доме скорее всего нет. Есть три интимно обнимающиеся обнажённые мужские фигуры, которые явно что-то символизируют и это что-то – вряд ли чуждые нам ценности. Авторы книги "Киев в стиле модерн" считают, что это – единство трёх возрастов человека (с этим, кстати, можно согласиться), а вот в чём единство… Ну, например, в дионисийских излишествах. А голые – потому что всё пропили.Это всё в шутку конечно, но виноград и кувшины в оформлении дома присутствуют, а путти (ангелочки в виде детей) могут трактоваться и как "гении вина" в данном случае. А могут и не трактоваться, потому что сидящий верхом на лебеде путти на "доме со змеями" к винограду точно отношения не имеет – тут вообще отсылка скорее к гусям-лебедям из русских и скандинавских народных сказок. Там какая-то другая символика – связанная с взрослением детей. Возможно оформление дома было связано с тем, что муж домовладелицы – дворянки Софии Чоколовой – владел расположенной неподалёку типографией, а возможно тут какая-то глубоко личная история, содержания которой мы не знаем и никогда не узнаем.Специалисты обычно указывают, что модерн Ледоховского – "зрелый" и "европейский", в то время как модерн большинства киевских архитекторов носит следы эклектики и историзма (что, кстати, чистая правда). В этом смысле Ледоховский "отцом" киевского модерна не является и вообще относится к нему чисто территориально, как и авторы некоторых строений в редком для Киева стиле северного модерна. К последним, кстати, причисляют и построенный Ледоховским особняк Трофимова на Назарьевской улице – авторы книги "Киев в стиле модерн" считают, что архитектора вдохновили "Песня о Нибелунгах" и музыка Рихарда Вагнера.Впрочем, вернёмся к тому, что стало известно в последнее время.Итак, Игнатий Казимирович Ледоховский родился 13 мая 1867 года в селе Стрельники неподалёку от Шаргорода нынешней Винницкой области.Его отец, граф Казимир-Теофил-Ян Галка-Ледуховский, происходил из древнего рода Ледоховских, имевших родовое гнездо в Ледыхове около нынешней Почаевской лавры. До второй половины XVII века род был православным, так что Ледоховские – не коренные поляки, а представители ополяченной русско-литовской шляхты.Графское достоинство было получено родом в Австрии в 1800 году и подтверждено в Российской империи в 1845 году. При этом сам род был бедный, граф Казимир зарабатывал в качестве управляющего имениями и сахарными заводами. У него было трое сыновей – кроме старшего Игнатия ещё Кароль-Юзеф и Станислав-Антоний.Все трое братьев закончили реальное училище Святого Павла в Одессе (там же учился Городецкий). Высшее образование Игнатий получил на инженерном факультете Гентского университета. Учился также на инженерном отделении Технической Академии во Львове.В Киеве он жил ориентировочно с 1905 по 1917 года. У него было архитектурное бюро "Граф И.К. Ледоховский и Ко", предлагавшее клиентам "составление проектов, детальных чертежей и рисунков зданий и сооружений, внутренней художественной отделки, квартир и магазинов, смет на производство строительных работ".В 1921 году он обнаруживается у своего брата Станислава в Варшаве где вступает во второй брак (первая его жена умерла от дифтерии ещё до революции). Станислав был известным в Варшаве предпринимателем, ещё до начала Первой Мировой войны основал компанию по производству металлических изделий. В частности, с его именем связано производство "сетки Ледоховского" (название чисто польское). Это обычная сетка из проволоки с ромбовидными сегментами, применяемая для строительства и экранирования электромагнитного излучения.Игнатий стал партнёром брата по бизнесу, занимаясь, в том числе, и архитектурой – он, в частности, проектировал перестройку промышленного сооружения в гостиницу.Умер Игнатий Ледоховский 3 марта 1932 года в Варшаве.* ЛГБТ-пропаганда в России запрещена. Говорят, что в здании находился дом терпимости, а сам домовладелец был нетрадиционной ориентации – то и другое современная выдумка с вероятностью 99 и 9 в периоде процентов.

https://ukraina.ru/20190225/1022733607.html

https://ukraina.ru/20211114/1032583625.html

киев

варшава

винницкая область

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история малороссии, история украины, киев, варшава, винницкая область, архитектура, 1910-е, 1900-е, российская империя