Поврежден промышленный объект и установки электростанции: ПВО сбила почти 300 вражеских дронов над РФ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 13 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-13T07:30

Их сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над Азовским и Черным морями.Телеграм-канал "SHOT" указал, что около 10 взрывов прогремело над Ярославлем. Губернатор Михаил Евраев попросил жителей города оставаться в безопасном месте. Также он объявил беспилотную опасность. К тому же местный аэропорт временно закрыли для полетов.Позже Евраев написал в канале на платформе "Макс", что обломок БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле.Евраев уточнил, что пострадавших нет, подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства продолжают работу по отражению атаки.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки двух десятков БПЛА на регион."К текущему часу отражено два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. Жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле", - написал он в канале на платформе "Макс".Губернатор рассказал, что в хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома, пострадавших нет.Уточняется, что в Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции, возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности, оперативные бригады работают на месте происшествий.Об атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают атаку украинских БПЛА со стороны моря в районе Анапы на сайте Украина.ру.

