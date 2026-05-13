Поврежден промышленный объект и установки электростанции: ПВО сбила почти 300 вражеских дронов над РФ
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
Удары ВСУ по российской территории
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ, передает 13 мая телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над Азовским и Черным морями.
Телеграм-канал "SHOT" указал, что около 10 взрывов прогремело над Ярославлем. Губернатор Михаил Евраев попросил жителей города оставаться в безопасном месте. Также он объявил беспилотную опасность. К тому же местный аэропорт временно закрыли для полетов.
Позже Евраев написал в канале на платформе "Макс", что обломок БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле.
"Сегодня под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля", - указал он.
Евраев уточнил, что пострадавших нет, подразделения министерства обороны РФ и силовые ведомства продолжают работу по отражению атаки.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки двух десятков БПЛА на регион.
"К текущему часу отражено два десятка БПЛА в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск и еще в четырех районах области: Миллеровском, Чертковском, Каменском, Красносулинском. Жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор рассказал, что в хуторе Лихой Красносулинского района повреждена кровля и остекление частного дома, пострадавших нет.
Уточняется, что в Зимовниковском и Красносулинском районах в результате падения обломков БПЛА повреждены установки ветроэлектростанции, возгораний нет. Произошла потеря расчетной мощности, оперативные бригады работают на месте происшествий.
