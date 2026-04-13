Трамп поссорился с Папой Римским и сравнил себя с Христом

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём аккаунте своей соцсети Truth Social изображение себя в образе Иисуса Христа. Об этом 13 апреля сообщает Украина.ру

2026-04-13T17:45

На выходных, когда православные праздновали Пасху, между президентом США и главой Католической церкви Львом XIV произошла ссора. Они высказались на тему войны в Иране и разошлись в оценках. Трамп заявил, что такой глава Католической церкви США не нужен.После этого президент США опубликовал в своей соцсети иллюстрацию, вызвавшую широкий негативный резонанс во многих странах мира. Трамп представлен на изображении в образе Иисуса Христа, окружённый военнослужащим и врачом, а также другими персонажами, совершающим религиозный ритуал. При этом дама на изображении молится на президента США."Если бы я не был в Белом доме, то и Лео не был бы в Ватикане", — заявил Трамп.Лев XIV ничего не ответил на этот выпад. Накануне он молился за мир в соборе Святого Петра и напоминал главам государств об ответственности, призывая к миру."Остановитесь! Настало время мира! Садитесь за стол диалога и посредничества, а не за стол, где планируется перевооружение и принимаются смертоносные решения!" — заявил римский понтифик в обращении к мировым лидерам.Ряд западных СМИ отметили, что глава РКЦ не назвал ни одной фамилии и ни одной страны. При этом намёк его был понят однозначно, что подтвердили реакции многочисленных комментаторов.Примечательно, что президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан вступился за папу Римского Льва XIV в этом конфликте."Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с вами слава, дарованная Аллахом", - написал Пезешкиан в соцсети.С негативными отзывами на выпад Трампа в адрес римского понтифика с обвинениями в богохульстве выступили многие пользователи соцсетей, в том числе в США.Ранее на эту тему: Трамп обрушился с критикой на папу Римского. Главные новости к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Планете грозит голод. Украина рано радуется поражению Орбана. Хроника событий на 13.00 13 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

