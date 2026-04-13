Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260413/tramp-possorilsya-s-papoy-rimskim-i-sravnil-sebya-s-khristom-1077843120.html
Трамп поссорился с Папой Римским и сравнил себя с Христом
2026-04-13T17:45
новости
сша
иран
иисус христос
папа римский
дональд трамп
украина.ру
католическая церковь
война в иране
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077842407_0:210:570:531_1920x0_80_0_0_76e3051e9ba5685f92a1a5d2202e9d0a.png
17:45 13.04.2026
 
© Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп в образе Иисуса Христа / Truth Social
Президент США Дональд Трамп в образе Иисуса Христа / Truth Social
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своём аккаунте своей соцсети Truth Social изображение себя в образе Иисуса Христа. Об этом 13 апреля сообщает Украина.ру
На выходных, когда православные праздновали Пасху, между президентом США и главой Католической церкви Львом XIV произошла ссора. Они высказались на тему войны в Иране и разошлись в оценках. Трамп заявил, что такой глава Католической церкви США не нужен.
После этого президент США опубликовал в своей соцсети иллюстрацию, вызвавшую широкий негативный резонанс во многих странах мира. Трамп представлен на изображении в образе Иисуса Христа, окружённый военнослужащим и врачом, а также другими персонажами, совершающим религиозный ритуал. При этом дама на изображении молится на президента США.
"Если бы я не был в Белом доме, то и Лео не был бы в Ватикане", — заявил Трамп.
Лев XIV ничего не ответил на этот выпад. Накануне он молился за мир в соборе Святого Петра и напоминал главам государств об ответственности, призывая к миру.
"Остановитесь! Настало время мира! Садитесь за стол диалога и посредничества, а не за стол, где планируется перевооружение и принимаются смертоносные решения!" — заявил римский понтифик в обращении к мировым лидерам.
Ряд западных СМИ отметили, что глава РКЦ не назвал ни одной фамилии и ни одной страны. При этом намёк его был понят однозначно, что подтвердили реакции многочисленных комментаторов.
Примечательно, что президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан вступился за папу Римского Льва XIV в этом конфликте.
"Я осуждаю от лица великого народа Ирана оскорбление в адрес вашего превосходительства и заявляю, что осквернение Иисуса, пророка мира и братства, неприемлемо для любого свободного человека. Да пребудет с вами слава, дарованная Аллахом", - написал Пезешкиан в соцсети.
С негативными отзывами на выпад Трампа в адрес римского понтифика с обвинениями в богохульстве выступили многие пользователи соцсетей, в том числе в США.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
